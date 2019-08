Christoph Morgenroth (von links), Hans-Günther Teute und Wolfgang Goltsche von der Initiative "Zukunftswerkstatt" stellen den Zwischenbericht des Konzepts vor. Es soll der Gemeinde Ritterhude als Vorlage für künftige Planungen in Platjenwerbe dienen. (Brigitte Lange)

Platjenwerbe, meint Christoph Morgenroth, sei das Filetstück von Ritterhude: „Mit seinen alten Bäumen und historischen Häusern ist Platjenwerbe besonders attraktiv; dieses Ortsbild wollen wir erhalten.“ Mit dieser Meinung steht das Vorstandsmitglied des örtlichen Heimatvereins nicht allein. Unter dem Arbeitstitel „Zukunftswerkstatt Platjenwerbe“ hat sich eine Initiative gebildet, die an einem Konzept zur Ortsentwicklung arbeitet. Das fertige Papier soll an die Gemeindeverwaltung gehen. Denn die überarbeitet derzeit das Entwicklungskonzept für die gesamte Gemeinde Ritterhude. Die Platjenwerber hoffen, dass möglichst viele ihrer Ideen fürs Dorf darin einfließen werden.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Hans-Günther Teute fasst die Intention der Zukunftswerkstatt in drei Worten zusammen: „Agieren statt reagieren“. Teute: „Die Platjenwerber wollen über die Entwicklung ihres Dorfes mitbestimmen.“ Immer nur mit Vorschlägen von Planungsfirmen konfrontiert zu werden, die die Gemeinde Ritterhude beauftragt hat, „das wollen wir nicht mehr“.

Konzept erhält den Feinschliff

In der Vergangenheit seien sie als Platjenwerber mit den Entscheidungen der Gemeinde oft nicht zufrieden gewesen, stimmt ihm Morgenroth zu. Er räumt aber ein, dass sie meist die entsprechenden Planungsverfahren nicht im Blick gehabt hätten, nicht in die öffentlichen Sitzungen gegangen seien und sich daher erst zu spät zu Wort gemeldet hätten. „Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen“, so Morgenroth. „Deshalb wollen wir nun unsere Ideen und Vorstellungen vorher der Verwaltung mitteilen.“ Auf diesen Vorschlägen könne die Gemeinde ihre Planungen für Platjenwerbe aufbauen; dann gebe es sicher weniger Proteste aus der Bevölkerung.

Der Gedanke zu dem Konzept sei ihnen bei den Stammtischtreffen des Heimatvereins gekommen, sagt Teute. Um zu erfahren, was die Bürger wollen, hatte die daraus entstandene Initiative mehrere Bürgerveranstaltungen organisiert. Über die dabei entwickelten Ideen wurde weiter diskutiert. Ein weiteres Treffen hatten die Organisatoren schon am gestrigen Sonntag, 18. August, im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Dabei sollte das Konzept seinen Feinschliff erhalten. Die Initiatoren freuten sich schon im Vorfeld auf viele Platjenwerber. „Bei den bisherigen Veranstaltungen haben insgesamt gut 170 Personen mitgewirkt“, überschlägt Teute.

Als ein wichtiger Aspekt hat sich während dieser Treffen der Erhalt des dörflichen Charakters herauskristallisiert. Er hängt stark von den alten, ortsbildprägenden Bäumen ab. „Wir werden auf unsere großen Bäume achten“, nennt Morgenroth einen Punkt des Konzepts. Durchaus kontrovers sei wiederum über das Thema „Bauen in Platjenwerbe“ diskutiert worden, berichten Teute, Morgenroth und Wolfgang Goltsche, ein weiteres Mitglied der Initiative. Wie viele Neubauten verkraftet das Dorf? Wollen sie überhaupt noch neue Wohngebiete? Morgenroth glaubt, dass sich die Platjenwerber diesbezüglich auf einen Kompromiss verständigen würden. Etwa den, dass die aktuellen Grenzen von Platjenwerbe eingehalten werden sollen, aber die Bebauung von Hintergrundstücken sowie der Abriss von Häusern zwecks Neubaus denkbar seien.

Wie stellen sich die Bürger also die Zukunft des Wohnens in Platjenwerbe vor? Goltsche nennt einige Forderungen. So gebe es bislang im Dorf fast nur Einfamilien- und Doppelhäuser; fast ausschließlich zum Kauf. Die Initiative regt an, auf Einzelflächen auch zweigeschossiges Bauen für Mehrfamilienhäuser zuzulassen. Einen Wunschstandort hat die Initiative auch schon: Sie möchte den Heidkamp (Wal-Mart) dafür prüfen. Ebenfalls gewünscht: Mehrgenerationenwohnen. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass solche Projekte gefördert werden; und sie schlägt vor, dass dafür eine Innenverdichtung des Ortes als Einzelgenehmigung für altengerechte kleine Mehrfamilienhäuser zugelassen wird.

Die Liste der Anregungen, Ideen und Wünsche, die im Konzept der Zukunftswerkstatt stehen, ist lang. Sie betrifft neben dem Ortsbild und dem Thema Wohnen auch die Aspekte Freizeit und Touristik. Beispiel: Bessere Ausschilderung von Fahrradwegen. Weitere Punkte betreffen das Gewerbe, etwa die Ablehnung weiterer Gewerbeflächen sowie den Wunsch, besser ans Internet angebunden zu werden, um das Arbeiten vom Home-Office aus zu ermöglichen. Bezüglich Natur und Umwelt befürwortet die Initiative weitere Blühflächen und sie fordert, dass die Gemeinde eine Möglichkeit schafft, Laub kostenlos in Platjenwerbe abzugeben (Container).

Auch die Zukunft der Kinderbetreuung beschäftigt die Initiative. Stichwort: Flexibilität zwischen Bremen und Ritterhude. Zu guter Letzt greifen die Platjenwerber die Problematik der Mobilität auf, wünschen sich eine bessere Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und die Ausweisung von Fahrradstraßen sowie die Sanierung ihrer Fußwege, damit sie von älteren Menschen mit Rollator und von Familien mit Kinderwagen genutzt werden können.

Zum alles umfassenden Punkt Ortsbild gehört für die Initiative darüber hinaus die Art der Straßenbeleuchtung. Und beim Stichwort Soziales wird der Wunsch der Akteure nach einem Bürgerbüro angeführt.