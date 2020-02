Peter Nowack glaubt, dass sich in Burglesum wiederholen wird, was in Blumenthal passiert ist: die Abwahl des Ortsamtsleiters. (JASPERSEN)

Herr Nowack, was war schlimmer für Sie: dass Sie vom Beirat abgewählt wurden oder die Begründung für Ihre Abwahl?

Peter Nowack: Ich glaube, dass ich abgewählt wurde, war schlimmer. Die Begründung war sowieso eine Farce. Genauso wie die Wahl.

Wenn ich es recht bedenke, gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen beidem.

Mir vorzuwerfen, ich könnte keine Menschen zusammenbringen, ist einfach lächerlich. Wirklich lächerlich.

Er hat mir einmal vorgeworfen, zu sehr Sozi zu sein.

Ich habe ihn gefragt: Was soll ich machen, aus der SPD austreten? Was ich komisch gefunden hätte, schließlich haben alle gewusst, die mich vor zehn Jahren gewählt haben, dass ich Sozi bin. Auch Herr Thormeier.

Das ist für mich einfach so.

Ich habe nie gesagt, dass ich unersetzlich bin. Niemand ist unersetzlich. Es kann selbstverständlich irgendwann einen besseren Kandidaten als mich geben. Aber Oliver Fröhlich, mein Nachfolger, wird mich nach meiner Einschätzung nicht annähernd ersetzen können: Weder verfügt er als Auswärtiger über die Empathie für den Stadtteil, die ich als gebürtiger Blumenthaler empfinde, noch über das Netzwerk, das ich mir in den vergangenen Jahren aufgebaut habe.

Na klar, kann man das. Es würde mich auch freuen, wenn er es irgendwann schaffen sollte, dass die Leute irgendwann zu ihm Bürgermeister sagen.

Auch jetzt sage ich das: Ich bereue nichts.

Das denke ich nicht. Es gibt viele Vertreter im Beirat, die mir immer wieder gesagt haben, dass sie meine Arbeit und mein Pensum schätzen. Das Ergebnis der Wahl hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Deshalb ist es Herrn Thormeier auch so schwergefallen, öffentlich zu begründen, warum die Mehrheit der Fraktionen mich nicht mehr will. Mir vorzuwerfen, dass ich kein diplomatisches Geschick hätte, ist erbärmlich. Schließlich war er nie dabei, wenn ich für den Stadtteil verhandelt habe.

Nicht viel länger, als es bei ihm gedauert hat. Ich bin mit dem Thema durch.

Das war ein Komplott. Grüne und Linke haben gemeinsam mit der AfD, der CDU, der FDP und der Partei ,Die Partei‘ gegen mich paktiert. Sie haben sich abgesprochen – nicht etwa, um in erster Linie einen neuen Ortsamtsleiter zu wählen, sondern um mich, den alten, loszuwerden. Oder anders formuliert: Der Beirat hat keine Entscheidung für Blumenthal getroffen, sondern gegen Peter Nowack. Und das, was man mir gemacht hat, ist erst der Anfang. Die Abwahl von Ortsamtsleitern mit SPD-Parteibuch wird sich als Nächstes in Burglesum wiederholen.

Weil es nicht mehr darum geht, Qualität zu wählen, sondern Amtsinhaber der SPD wegzujagen. Schwarz-Grün hat mit Unterstützung der Rechtspopulisten erst damit begonnen, die sozialdemokratischen Beiratssprecher im Norden loszuwerden, jetzt sind die Ortsamtsleiter dran. Die CDU nimmt offenbar Rache dafür, dass sie es bei der Bürgerschaftswahl nicht geschafft hat, an die Macht zu kommen. Die Fäden zieht dabei wohl nicht Hans-Gerd Thormeier, dem ich ein Komplott dieses Kalibers nicht zutraue, sondern eher ein hochrangiger CDU-Funktionär.

Die wird es jetzt nach und nach geben. Die ersten Ortsvereine haben schon begonnen, darüber zu beraten. In der nächsten Woche gibt es weitere Gespräche. Sie werden sich wie eine Welle fortsetzen – bis sie die Landesvorstände aller Regierungsparteien erreicht haben.

Dann erwarte ich von den Vorständen der Grünen und Linken, dass sie sich zu dem äußern, was ihre Blumenthaler Vertreter gemacht haben – eben sowohl mit der CDU paktiert als auch mit der AfD, die für Grüne und Linke eigentlich als undemokratisch gilt. Wenn Rainer Bensch von mir Respekt vor dem Beiratsvotum einfordert, kann ich nur sagen, dass ich keinen Respekt vor Menschen habe, die mit der AfD gemeinsame Sache machen.

Ich werde so professionell weitermachen wie bisher. Dazu gehört selbstverständlich auch eine geordnete Übergabe an meinen Nachfolger. Allerdings sind es nicht mehr drei Monate, die ich noch vor mir habe. Ich muss 33 Tage Resturlaub abbauen.

Ganz einfach: Nun muss ich an diesem Plan-B arbeiten.

Wie ein Plan-B eben so aussieht. Ich schaue mich nach einer neuen Herausforderung um.

Ein paar gibt es tatsächlich schon. Zum Beispiel habe ich ein Angebot eines Bahnunternehmens bekommen, für das ich früher schon einmal gearbeitet habe. Das Angebot kam gestern Abend. Es kommt aber für mich nicht infrage.

Das erwarte ich nicht von ihr. Viel wichtiger für mich ist, dass die Partei jetzt zusammen mit ihren beiden Koalitionspartnern aufräumt.

Ich erwarte, dass die Landesvorstände der Grünen und der Linken ihre Blumenthaler Beiratsvertreter auffordern, ihre Mandate zur Verfügung zu stellen. Wer als Grüner und Linker mit der AfD zusammenarbeitet, hat es nicht verdient, die Interessen der Menschen im Stadtteil zu vertreten.

Zur Person

Peter Nowack (60)

ist am Montag bei der Ortsamtsleiterwahl in Blumenthal mit seiner Kandidatur gescheitert. Im Mai endet seine Amtszeit. Zehn Jahre war er Chef des Ortsamts. Nowack gehört seit 37 Jahren der SPD an. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.