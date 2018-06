Volles Deck: Die Fährgesellschaft stößt immer öfter an ihre Kapazitätsgrenzen. Jetzt will Geschäftsführer Andreas Bettray mit dem Aufsichtsrat über ein zusätzliches Schiff sprechen. (Kosak)

Herr Bettray, kilometerlange Autoschlangen, stundenlanges Warten vor den Anlegern: Die Fährcrews haben sich vergangene Woche viel Kritik anhören müssen. Und Sie?

Andreas Bettray: Auch ich habe es mit viel Kritik zu tun bekommen, per Mail, am Telefon und vor Ort. Ich bin die Autoschlangen entlanggegangen, um mich bewusst den Klagen der Kunden zu stellen.

Was haben Sie denn den aufgebrachten Berufspendlern gesagt, um sie zu beruhigen?

Ich habe ihnen gesagt, dass ich die langen Wartezeiten an den Fährstellen bedaure. Und ich habe ihnen erklärt, warum es zu den Staus gekommen ist.

Und? Hat es geholfen?

Es hilft immer, mit den Kunden zu sprechen. Vielleicht konnte ich nicht jeden überzeugen, dass wir für einen technischen Ausfall nichts können, aber doch die meisten. Das Verständnis für unsere Lage war groß. Auch deshalb, weil ich nichts beschönigt habe.

Weil Sie auch nichts beschönigen konnten: Zwei von sechs Fähren waren nicht einsatzbereit. Wann hatten sie das letzte Mal so eine Situation?

Wir mussten die „Farge“ aus dem Regelbetrieb nehmen, um die Feinabstimmung der neuen Antriebstechnik vorzunehmen. Als Ersatz setzten wir das Reserveschiff „Rönnebeck“ ein. Dass dann auch noch die „Lemwerder II“ wegen eines Hydraulikschadens ausfiel, war für uns eine Katastrophe. Die Fährstellen konnten nicht so bedient werden, wie es erwartet wird.

Unterm Strich hat also eine einzige Fähre gefehlt – und das ist für Sie schon eine Katastrophe?

In der vergangenen Woche kam noch etwas anderes hinzu, was die Situation verschärft hat: Es kam zu diversen Störungen im Straßennetz aufgrund von Baustellen – auf der A 1, der B 6, im Bereich des Bremer Kreuzes und auf der Strecke nach Oldenburg. In den Verkehrsnachrichten wurde gezielt darauf hingewiesen, die Fährstellen anzufahren, um den Staus auf den Straßen zu entgehen.

Und dort standen die Autofahrer dann erst recht im Stau...

...Bei dem Verkehrsaufkommen war das nicht anders zu erwarten. Selbst wenn wir alle unsere Fährschiffe im Einsatz gehabt hätten, wäre es zu längeren Wartezeiten an den Anlegern gekommen. In Nordrhein-Westfalen gab es in der vergangenen Woche einen Feiertag, den viele für ein verlängertes Wochenende an der Küste genutzt haben.

Bei Bahnunternehmen behält Bremen das Geld für jeden Kilometer ein, der nicht gefahren wurde. Wie ist das bei den Fähren geregelt?

Unsere Beförderungsbedingungen sehen eine Haftung für Schäden durch Verspätung oder einen Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nicht vor.

Warum nicht? Pendler zahlen dafür, über die Weser zu kommen – viele sogar im Voraus, wenn sie ein Jahresticket haben.

Der Pendler wird befördert wie jeder andere Fahrgast auch. Aber wenn es zu einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen kommt, können wir nur das tun, was wir in solchen Fällen immer tun: Dann fahren wir nicht im regulären Takt, sondern legen sofort ab, wenn die Fähre voll ist. Auch in der vergangenen Woche sind die Schiffsmannschaften im Akkord gependelt.

Im Internet wird ausschließlich darauf hingewiesen, dass es eine Störung an einer Fährstelle gibt, nicht aber, wie lang die Wartezeit ist. Warum?

Das ist in der Tat ein Defizit – ein Fehler, den ich mir zuschreibe. Unsere Informationspolitik muss klarer werden. Daran werden wir arbeiten.

In Lemwerder waren die Staus so lang, dass Autofahrer nur über Umwege in den Ort kamen, um dort beispielsweise einzukaufen. Was sagen Sie dazu?

Als ich über die Staubildung von den Schiffsführern informiert wurde, habe ich die Polizei auf die Verkehrsbehinderungen hingewiesen und gebeten, Maßnahmen zur Verkehrslenkung vorzunehmen. Inwieweit diese Maßnahmen umgesetzt wurden, weiß ich nicht.

Sie haben beklagt, dass der Auto- und Lastwagenverkehr, der mit den Fähren über die Weser setzt, zugenommen hat. Warum klagen Sie darüber – eigentlich müsste Sie das doch freuen?

Im Grundsatz freut mich das natürlich auch. Eine gute Auslastung ist gut fürs Geschäft und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Das Problem ist, dass wir zunehmend an unsere Kapazitätsgrenzen stoßen. Zum Vergleich: 2005 hatten wir 1,9 Millionen Fahrzeuge über die Weser befördert, 2017 waren es 2,2 Millionen. Das bedeutet pro Tag 660 Fahrzeuge mehr.

Wie werden Sie denn nun auf das Plus an Pendlern und die Probleme der vergangenen Woche reagieren?

Wir haben bereits reagiert. Seit 2011 hat die Gesellschaft 14 Millionen Euro in drei neue Fährschiffe investiert. Auch das Personal wurde um 20 Prozent aufgestockt.

Offensichtlich reicht das aber nicht.

Die vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass die Wartezeiten an den Anlegern weiter zunehmen und wir dem kontinuierlichen Verkehrszuwachs begegnen müssen.

Wie denn?

Meiner Meinung nach müsste in Betracht gezogen werden, nicht nur an den Fährstellen Vegesack-Lemwerder und Farge-Berne zwei Fähren fahren zu lassen, sondern auch zwischen Blumenthal und Motzen.

Also muss eine weitere Fähre her?

Zumindest der Prüfauftrag für eine weitere Fähre. Schließlich muss eine Investition in dieser Größenordnung auch mit allen denkbaren Veränderungen der Verkehrsströme genau kalkuliert werden. Der Wesertunnel in Seehausen spielt dabei eine große Rolle.

Hat die Fährgesellschaft überhaupt noch eine andere Wahl, als eine neue Fähre bauen zu lassen?

Ich werde das Thema in der nächsten Woche mit dem Aufsichtsrat erörtern – und erwarte, dass die Entscheider mir den Auftrag erteilen, die Investition in ein neues Fährschiff unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren zu prüfen.

Wenn Sie den Auftrag bekommen, wann rechnen Sie mit Ergebnissen?

Ich gehe davon aus, dass im Rahmen einer Sondersitzung im dritten Quartal dieses Jahres entschieden werden könnte, ob die Investition in ein neues Fährschiff wirtschaftlich vertretbar ist.

Die Fragen stellte Christian Weth.

Fährchef Andreas Bettray (links) und der technische Leiter Michael Köster (Christina Kosak)

Zur Person

Andreas Bettray (60)

ist seit 2002 Geschäftsführer der Fährgesellschaft Bremen-Stedingen. Davor war er in der gleichen Position bei den Verkehrsbetrieben Wesermarsch. Bettray hat zwei Töchter und wohnt in Oldenburg.