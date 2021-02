Maike Schaefer (Grüne), Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. (Christina Kuhaupt)

Burglesum. Das Problem ist lange bekannt, eine Lösung indes noch immer nicht in Sicht: Weil insbesondere motorisierte Verkehrsteilnehmer weder das Tempo-30-Gebot insgesamt noch das Piktogramm auf der Fahrbahn oder spezielle Hinweisschilder beachten, müssen sich die Kommunalpolitiker im Burglesumer Beirat seit etlichen Jahren mit den Klagen der Anwohnerinnen und Anwohner in der Richthofenstraße in St. Magnus beschäftigen.

Der Verkehrsausschuss des Gremiums hat deshalb einmal mehr „dringenden Handlungsbedarf“ insbesondere vor der Grundschule und der Kindertagesstätte angemahnt.

Dass immer wieder und in zunehmendem Maße Autofahrer den Fuß in der Richthofenstraße nicht vom Gaspedal nehmen, ist unumstritten. Zwar haben Bernd Wurche vom Amt für Straßen und Verkehr sowie Joerg Braun vom Polizeirevier Lesum auch währen der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses darauf hingewiesen, dass der Verkehr in der Richthofenstraße insgesamt überschaubar sei. Doch speziell morgens, wenn die Kinder zur Schule oder zur Kita gingen oder gebracht würden, sei erhebliche Gefahr im Verzuge, warnte auch die Elternratsvorsitzende der Grundschule, Maren Lucas-Kroning, während der von Ortsamtsleiter Florian Boehlke moderierten Videokonferenz.

Sämtliche Maßnahmen wirkungslos

Wurche und Braun konnten das bestätigen. Weder die auf Schildern angebrachten Hinweise auf die Schul- und Kindergartenkinder noch eingeschränkte Halteverbote oder Geschwindigkeitskontrollen hätten für Abhilfe gesorgt. Und auch zeitweise aufgestellte Tempomesstafeln, Appelle der Schulleitung sowie der Einsatz von Schülerlotsen haben letztlich nicht gefruchtet. In der Richthofenstraße wurde und wird weiterhin Tempo gebolzt.

Burglesums Kommunalpolitiker richten ihren Apelle deshalb noch einmal direkt an die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Maike Schaefer (Grüne). Sie wird aufgefordert, Bremsschwellen auf der Fahrbahn der Richthofenstraße anbringen zu lassen. Ortsamtsleiter Florian Boehlke weist darauf hin, dass in der Walliser Straße im Bremer Stadtteil Osterholz eine solche Huckelpiste bereits existiert und die Verkehrsteilnehmer zwingt, das Tempo zu drosseln.

Mehr Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Rollstuhlfahrer versprechen sich die Burglesumer Verkehrspolitiker darüber hinaus von der Einrichtung eines Zebrastreifens auf Höhe des Edeka-Marktes in der Charlotte-Wolff-Allee im Neubaugebiet Lesumpark. Im November 2019 hatte der Beiratsausschuss für Verkehr, Wirtschaft und Tourismus das Amt für Straßen und Verkehr aufgefordert, bei der Verkehrsbehörde so schnell wie möglich auf eine Realisierung zu drängen. In der jüngsten Videokonferenz des Gremiums konnte Bernd Wurche nun zwar noch nicht Vollzug, wohl aber eine positive Perspektive vermelden. Das Projekt „Querungshilfe“ stehe in der Vorhabenliste für dieses Jahr. Der Beiratsausschuss erwartet jetzt eine schnelle bauliche Fertigstellung des Zebrastreifens.

Darüber hinaus verlangt das Gremium eine aktuelle Verkehrszählung im Kreuzungsbereich Auf dem hohen Ufer/ Raschenkampsweg in St. Magnus. Dort, so die Überlegungen der Kommunalpolitiker, könnte ein Zebrastreifen den Besuchern von Knoops Park und eines Restaurants mehr Sicherheit bieten.