Rund 60 Dog-Stations hat die Gemeinde Schwanewede aufgestellt. Solche speziellen Behälter und Tütenspender wünschen sich auch viele Bremer Hundebesitzer. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Das Thema ist nicht appetitlich, drängt sich im Stadtteil Blumenthal aber gerade auf: Fast 21 000 Hunde leben im kleinsten Bundesland – nur spezielle Hundekotbehälter und Tütenspender gibt es nicht.

„Ich bin Anfang des Jahres neu zugezogen und besitze einen Hund. Leider musste ich feststellen, dass es in ganz Bremen-Nord keine einzige Dog-Station gibt (Hundekotbeutelspender plus Abfallbehälter). Ich möchte meiner Bürgerpflicht weiterhin nachkommen können und stelle hiermit einen Antrag auf einige Dog-Stations im Bereich Rekum, Farge und Blumenthal.“ Diesen Antrag einer Blumenthalerin hat der Beirat kürzlich an den Umweltbetrieb und die Stadtreinigung weitergegeben. Ändern wird sich an der Situation aber vermutlich nichts: Insgesamt 400 spezielle Hundekotbehälter wurden schon 2014 in Bremen abgeschafft.

Auch kommunal finanzierten Spenderbehälter für Hundekotbeutel gibt es nicht. "Und es bestehen auch keine Pläne, diese einzuführen“, sagt auf Anfrage Antje von Horn, Sprecherin der Bremer Stadtreinigung. „Die Bremer Stadtreinigung vertritt die Haltung, dass es den Haltern von Hunden zuzumuten ist, geeignete Hundekotbeutel beim Gassi-Gehen zu besorgen und bereitzuhalten.“

Das Hundesteuer-Aufkommen in Bremen ist heute höher als je zuvor und brachte der öffentlichen Hand nach Auskunft aus dem Finanzamt 2018 knapp 2,3 Millionen Euro. Denn auch die Zahl der Hunde ist im Land Bremen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Allein in der Stadtgemeinde Bremen ist die Zahl der Hunde von 2014 zum Stichtag 31. Dezember 2018 um rund 500 Hunde auf knapp 16 000 Tiere angewachsen.

Laut Ortsgesetz besteht für die Hundehalter eine Verpflichtung, die Verunreinigung unverzüglich zu beseitigen. Tüten muss der Halter dafür selbst besorgen. Doch längst nicht alle Halter kümmern sich tatsächlich um die Hinterlassenschaften ihrer Tiere. Erst im Oktober beschwerten sich Leser dieser Zeitung, dass „die Stadt Bremen nicht in der Lage ist, weder Tütenspender noch Abfalleimer für Hundekot ausreichend zur Verfügung zu stellen – und dies bei einer Hundesteuer von 150 Euro im Jahr“.

Wie Verwaltungsmitarbeiter Thomas Backhaus sagte, gab es auch in Blumenthal bereits 2018 einen Bürgerantrag zum Thema. Eine Hundebesitzerin wünschte sich einen Hundekot-Behälter an der Turnerstraße, weil der dortige Stichweg gern als Gassi-Strecke genutzt werde. „Leider mit den entsprechenden Massen von Hundekot“, schrieb die Antragstellerin. Laut Backhaus wurden die Bürgeranträge an den Umweltbetrieb Bremen und die Bremer Stadtreinigung weitergegeben.

„Der Wunsch des Beirates hat uns offiziell noch nicht erreicht“, so Antje von Horn. Deshalb sei offen, wie die Stadtreinigung damit umgehe. Aber die generelle Haltung der Stadtreinigung ist klar: Hundekotbehälter seien in Bremen überflüssig, seit 2014 das Abfall-Ortsgesetz geändert wurde. Demnach ist es gestattet, Hundekot in Tüten in allen herkömmlichen Abfallbehältern zu entsorgen. Einen Handlungsbedarf sieht Antje von Horn insofern nicht. „Für die Entsorgung der Hinterlassenschaften in Tüten hält die Bremer Stadtreinigung ein dichtes Netz von 3600 öffentlichen Abfallbehältern bereit.“ Gern nehme die Stadtreinigung jedoch Wünsche für weitere Standorte auf.

Kommunal finanzierte Tütenspender will die Stadtreinigung nicht zusätzlich anbieten. Antje von Horn sagt: „Pilotprojekte in Großstädten haben gezeigt, dass ein sehr hoher logistischer und finanzieller Aufwand nötig ist, um ein flächendeckendes Netz an Spenderbehältern zu unterhalten. Tüten mussten kontinuierlich nachbestückt werden, es ist eine Lagerhaltung und Verteilroutine notwendig und die Tüten und werden oft fehlgenutzt.“

Wie sehr Hundetoiletten und Tütenspender die öffentliche Kasse belasten, weiß Dieter von Bistram von der Gemeinde Schwanewede. Die Gemeinde hat seit 2006 exakt 60 Dog-Stations in ihrem Gebiet aufgestellt. Wie der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales erklärt, wird dieses Serviceangebot durch die Gemeinde Schwanewede finanziert; aber nicht explizit durch die Hundesteuer. Eine Hunde-Station kostet demnach circa 325 Euro. Dazu kommt ein weit höherer Betrag: 200 000 Kot-Müllbeutel verursachen demnach jährlich rund 3000 Euro Kosten. Dazu kämen Personal- und Fahrzeugkosten, „welche wohl einen fünfstelligen Betrag ausmachen werden, da die Hundetoiletten wöchentlich angefahren werden“.

Allerdings seien die Erfahrungen mit den Hundetoiletten durchweg positiv, betont der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales. „Die Gemeinde erhält aus der Bevölkerung viel Lob für diese Aktion; nicht nur von den Bürgern, welche sich keinen Hund halten.“ Auch viele der rund 2000 Hundehalter reagierten positiv.

Aus Anfragen schließt Dieter von Bistram, dass im Gemeindegebiet weitere Dog-Stations gewünscht würden. Dies werde aber von der Verwaltung abgelehnt. „Gründe hierfür sind zum einen die damit verbundenen Kosten der Anschaffung, Aufstellung, Unterhaltung, Leerung und Entsorgung. Zum anderen handelt es sich bei der Bereitstellung der Hundetoiletten um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde, welche aufgrund der knappen Kassen immer wieder infrage gestellt wird.“