21 Prozent aller Kinder in Deutschland leben dauerhaft oder wiederkehrend in Armut. Für zehn Prozent der Kinder ist Armut zumindest kurzzeitig ein Teil ihres Lebens. Zu diesem Thema organisiert die Friedrich-Ebert-Stiftung am Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte Lemwerder, Edenbütteler Straße 5, einen Diskussionsabend.

Carola Reimann (SPD), Niedersächsische Sozialministerin, wird eine Einführung in das Thema geben. Die Begrüßung übernimmt Alexander Bodenstab von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Evelyn Sthamer, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik hält einen Vortrag. Weitere Gäste auf dem Podium sind die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logeman sowie Jens Pannemann, Leiter des Kinderhauses Blauer Elefant.

Kinderarmut, schreibt die Friedrich-Ebert-Stiftung, hat schwerwiegende Auswirkungen. Vielfach seien Kinder, die in Armut leben, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Im Vergleich zu Gleichaltrigen führe dies zu sozialer Isolierung, materieller Unterversorgung und schlechteren gesundheitlichen Perspektiven. „Daher ist es den Betroffenen in ihrem Erwachsenenleben zumeist auch nicht möglich, aus diesen Verhältnissen auszubrechen“, heißt es in dem Text. Armut werde für die Betroffenen so zum Dauerzustand – oftmals ohne Möglichkeiten, aus dieser Schiene auszubrechen. Bei der Podiumsdiskussion soll es auch um die Frage gehen, wie Politik handeln muss, um diesen Kreis zu durchbrechen.

Jährlich veröffentlicht das niedersächsische Landesamt für Statistik einen Bericht zur Armutsgefährdung. Der aktuelle Bericht liegt für 2018 vor. Darin heißt es: „Kinder und junge Erwachsene sind besonders von Armut bedroht: Kinder unter 18 Jahren waren 2018 zu rund einem Fünftel (19,3 Prozent) von Armut bedroht. Bei den 18- bis unter 25-Jährigen war es jeder 4. (25,3 Prozent).“ Das Niveau der Kinder- und Jugendarmut habe sich dabei seit 2013 kaum verändert.

Sozialministerin Reimann spricht sich dafür aus, eine Grundsicherung zu schaffen, die Kinder mit einschließt. Im November vergangenen Jahres hat sie mit den Arbeits- und Sozialministern der Länder beschlossen, die Arbeit an dem Projekt fortzusetzen und zu intensivieren. Sie sagt: „Wir wollen, dass alle Kinder in unserem Land die gleichen Chancen erhalten und Kinder und Familiengründungen nicht länger ein Armutsrisiko darstellen.“

Reimann beklagt, dass es bisher eine Vielzahl unterschiedlicher Leistungen gebe, „die nebeneinander existieren, zum Teil sogar widersprüchlich sind. Im Ergebnis führt dies dazu, dass nicht alle Kinder die gleichen Startchancen erhalten.“ Mit der Kindergrundsicherung solle eine möglichst einheitliche Förderung erreicht werden, die Leistungen aus der Sozialhilfe, des Kindergeldes, aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Hartz IV) sowie Kinderzuschläge zusammenführt.