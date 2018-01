Hetzschrift an der Deichkannte am Bunker Valentin / Besuch von Bürgerschaftspräsident Christian Weber (Christian Kosak)

Muss er weg – oder soll er bleiben? Der Schriftzug „Stoppt den Schuldkult“ beschäftigt Christian Weber und Thomas ­Köcher noch immer. Der Bürgerschaftspräsident und der Chef der Landeszentrale für politische Bildung wollen nicht allein entscheiden, was mit dem rechten Slogan beim Bunker Valentin werden soll. Sie kündigen Gespräche mit der Jüdischen Gemeinde an. Aber auch mit dem Beirat. Schnell soll es gehen. Denn so wie jetzt, ohne eine Erklärung für Besucher, könne der Schuldkult-Spruch keineswegs bleiben. Nicht an einem Ort, der an die Gräuel der Nazi erinnert.

Seit Anfang Dezember sind die drei Wörter auf einer Mauer zwischen Deich und Bunker zu lesen. Wer sie dort in Großbuch­staben hingeschrieben hat, ist unklar. Fest steht für Weber und Köcher hingegen, welcher politischen Bewegung die Unbekannten angehören. Und weil die gefährlich sei, wollen der Bürgerschaftspräsident und der Behördenchef nicht einfach so tun, als wäre nichts. Sie wollen eine öffentliche Debatte und klarmachen, wofür der Schuldkult-Spruch steht – und wofür der Bunker Valentin.

"Künstlerischer Umgang" denkbar

Beide können sich deshalb vorstellen, dass der rechte Slogan bleibt, allerdings eben nicht einfach so. Als Weber und Köcher im Dezember beim Bunker waren, sprachen sie von einer Hinweistafel, die angebracht werden könnte, um den Spruch zu kommentieren. Mittlerweile ist für Köcher auch „ein künstlerischer Umgang“ mit dem Text denkbar. Und zwar so, dass der Begriff der Schuld mit einem anderen in Beziehung gesetzt wird: Verantwortung. Für Köcher wäre das ein ­Signal gegen den Versuch, sich von einer demokratisch orientierten Erinnerungskultur abzuwenden.

Das Museum U-Boot-Bunker Valentin wird zwei Jahre alt. (Sebi Berens)

Ob die Jüdische Gemeinde ein solches Signal gut findet, wollen er und Weber bei einem Treffen in der nächsten Woche klären. Dem Bürgerschaftspräsidenten ist die Meinung der Gemeinde wichtig, weil der Schuldkult-Spruch nur eines von vielen Beispielen für rechte Propaganda in der Stadt sei. Weber sieht das Votum der Gemeinde als eine erste Grundlage für eine ­endgültige Entscheidung. Und die Abstimmung der Blumenthaler Stadtteilpolitiker als ­eine zweite. Demnächst will er mit ­Ortsamtsleiter Peter ­Nowack sprechen, ob die Fraktionen die ­rechte Parole zum Thema machen.

Machen sie. Das haben die Parteien schon vor einem Anruf aus der Bürgerschaftskanzlei geklärt. Laut Nowack sprachen sich die Fraktionsspitzen des Beirats am Dienstag dafür aus, den Schriftzug im Kulturausschuss zu behandeln. Einen festen Termin gibt es noch nicht. Allerdings, sagt der Ortsamtschef, wollen die Stadtteilpolitiker genauso wie Weber und Köcher eine schnelle Entscheidung, was aus dem Schriftzug werden soll. Denn ohne eine Hinweistafel oder einen Kommentar, finden auch sie, könne der Spruch nicht bleiben. Wenn er denn überhaupt bleiben muss.

"Fällt schwer, sich zu entscheiden"

Nowack zufolge habe schon die kurze Aussprache der Fraktionsvertreter am Dienstag gezeigt, dass die Angelegenheit nicht einfach ist. Für den Ortsamtschef ist sie eine Gratwanderung. Einerseits findet er die Idee, eine rechte Parole zu nutzen, um rechte Propaganda zu entlarven, spannend. Anderseits kann sich Nowack aber auch vorstellen, dass sich die Unbekannten, die den Schriftzug auf die Mauer beim Bunker sprühten, geehrt fühlen könnten, wenn die Wörter tatsächlich bleiben sollten: „Da fällt es schwer, sich zu entscheiden.“

Wilfried Döscher sieht das anders. Der Chef des Deichverbands, dem die Mauer gehört, hatte im Dezember eigentlich schon den Auftrag fürs Übermalen erteilt, als er darum gebeten wurde, damit noch zu warten. Für den Spruch hatte er damals nur zwei Wörter: „unsäglich“ und „dumm“.