Gartenabfälle bis zu einem Kubikmeter können in der Recyclingstation in Blumenthal abgegeben werden. (Christian Kosak)

Fünf statt 15 Recycling-Stationen im gesamten Stadtgebiet. Sieht so das Konzept des städtischen Betreibers „Die Bremer Stadtreinigung“ (BSR) aus? Entsprechende Zahlen werden derzeit in der Politik und der Öffentlichkeit diskutiert. Viele Bürger fürchten daher etwaige Schließungen. Zu Unrecht, sagen zumindest die Verantwortlichen. Aktuell gibt es in Bremen rein rechnerisch eine Station für 37 000 Einwohner.

Mit den Stationen Blumenthal, Aumund und Burglesum befinden sich drei in Bremen-Nord. „Blumenthal ist eine unserer moderneren Stationen“, sagt Antje von Horn, Sprecherin der Stadtreinigung. In Blumenthal können die Bürger Gartenabfälle bis ein Kubikmeter, Papier und Pappe, gelbe Säcke, Sperrmüll bis zwei Kubikmeter, Elektrogeräte, Bauabfälle bis ein Kubikmeter (gegen Gebühr), Metalle, Bioabfälle, Schadstoffe, Textilien und Schuhe, Restmüll (gegen Gebühr) und Glas entsorgen.

In Aumund können gegenwärtig Gartenabfälle bis zu einem Kubikmeter, Papier und Pappe, gelbe Säcke, Metalle, Bioabfälle, kleine Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu festen Zeiten), Restmüll im Bremer Müllsack, Glas und Kleintierkörper abgegeben werden. In Burglesum werden Gartenabfälle bis ein Kubikmeter, Papier und Pappe, gelbe Säcke, Metalle, Bauabfälle bis ein Kubikmeter (gegen Gebühr), Bioabfälle, kleine Elektrogeräte, Textilien und Schuhe, Schadstoffe (zu bestimmten Zeiten), Restmüll (gegen Gebühr) und Glas angenommen. „Das aktuelle Konzept hat sich aus unserer Sicht bewährt.

Die Versorgung mit Recycling-Stationen in Bremen–Nord ist einer der wenigen Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge, an denen auch die Opposition selten etwas auszusetzen hat“, erklärt Andreas Menzel, FDP-Mitglied im Beirat Blumenthal in Reaktion auf vermeintliche Schließungen. „Wohnortnähe ist insbesondere zur Entsorgung von Grünschnitt ein wichtiger Faktor“, ergänzt sein Burglesumer Parteikollege, Pius Heereman. „Drei Viertel des Jahres fahren viele Bremen-Norder mehrfach die Stationen an, um Laub, Rasenschnitt oder verdorrte Pflanzen zu entsorgen, gerade am Sonnabend auch mehrmals täglich.“

Die wohnortnahen Recycling-Stationen und das Prinzip der kurzen Wege seien dabei sehr hilfreich. Aktuell geht es in Bremen darum, den Status quo der einzelnen Recycling-Stationen in Bremen zu analysieren und gegebenenfalls zu optimieren. Der Anlass: Mit Gründung der Bremer Stadtreinigung am 1. Januar 2018 hat das kommunale Unternehmen zunächst die beiden Recycling-Stationen Blockland und Borgfeld vom Umweltbetrieb Bremen übernommen. Zum 1. Juli 2018 kamen dann 14 weitere Recycling-Stationen von den vier Betreibern „Entsorgung Nord“ (Eno), „Bremer Wertstoff-Lotsen“ (Brewelo), „Alurecycling - Bremer Gesellschaft für Wiederverwertung und Beratung“ sowie der „Gesellschaft für angewandte Stadtökologie“ (GFAS) dazu.

„Die Bremer Stadtreinigung hat die Höfe teilweise in einem Zustand übernommen, in denen sie weder den Mitarbeitern, noch den Kunden zuzumuten waren. In einem Fall musste eine Station sogar aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen geschlossen werden“, erklärt der BSR-Verwaltungsratsvorsitzende und Umweltstaatsrat Ronny Meyer. Die Rede ist von der Recycling-Station am Weserpark in Osterholz. Weitere Schließungen stünden derzeit jedoch nicht zur Debatte, versichert BSR-Sprecherin Antje von Horn. „Es kann sogar sein, dass wir irgendwann eine neue Station aufmachen.“

Unter dem Titel „Entwicklungsplan Recycling-Stationen 2024“ erarbeitet das Hamburger Beratungsunternehmen „Econum“ derzeit eine stadtweite Neukonzeption. „Das Projekt ist völlig ergebnisoffen. Eine politische Vorfestlegung, Recycling-Stationen zu schließen, gibt es nicht“, betont Ronny Meyer. Eine eigens gegründete Arbeitsgruppe der Bremer Stadtreinigung erstelle zeitnah eine Ist-Analyse“, ergänzt Antje von Horn.

Auf der Agenda stehe außerdem der Austausch mit Experten in den 30 größten deutschen Städten, um das bestmögliche Recycling-Station-Konzept für Bremen zu ermitteln. Geplant sei auch der Besuch einiger Recycling-Stationen unter anderem bei der Straßenreinigung Hamburg (SRH).

Es gelte, die Anforderungen an Recycling-Stationen zu definieren, mögliche Alternativen auszuloten und Bewertungskriterien zu konkretisieren, so Antje von Horn. Dabei gehe es um die Kundenfreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und den operativen Betrieb. Die Ergebnisse sollen in einer Sitzung des Verwaltungsrates im Mai vorgestellt werden.