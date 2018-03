Der Bahnhof Vegesack ist eine Sackgasse, hier enden die Gleise. Mit einem Durchgangsbahnhof ließe sich Zeit gewinnen. (Bahr)

Fünf Minuten sind es, die dem Blumenthaler Ortsamtsleiter Peter Nowack am Herzen liegen. Minuten, die er „Pendlern und potenziellen Neubürgern“ ersparen möchte, die für die Fahrt von Bremen nach Nord die Regio-S-Bahn nutzen. „Im Verkehrsentwicklungsplan 2025“, schreibt Nowack unserer Zeitung, „hat die Stadtgemeinde festgelegt, dass es bei der RS 1 zwei zusätzliche Halte in Grambke und Farge-Ost geben soll“. Damit aber würde sich die Fahrzeit zwischen Farge und Hauptbahnhof um circa fünf Minuten verlängern. Dieses Mehr an Fahrzeit, schlägt er vor, könnte reduziert werden – mit einem neuen Bahnhof an neuer Stelle.

Mit Nowacks Plan würde der Abstecher in den Kopfbahnhof Vegesack entfallen. Stattdessen schlägt er einen neuen Durchgangsbahnhof im Bereich der Uhthoffstraße vor, von dem aus man direkt auf die Hauptstrecke Richtung Schönebeck einschwenken und locker fünf Minuten Fahrtzeit einsparen könnte. Neben diesen Durchgangsbahnhof könnte man zudem einen ­neuen Busbahnhof bauen, um den schnellen barrierefreien Umstieg zwischen den Verkehrsträgern zu ermöglichen.

Keine schlechte Idee, sagt Gerd Zlotorzenski, und regt eine Machbarkeitsstudie an. Zlotorzenski ist ehemalige Mitarbeiter des Bauamts Bremen-Nord und dort bis 2005 für den Straßenneubau zuständig Er hat sich darüber hinaus selbst darangemacht, einen Plan vorzulegen, demzufolge sich das Dreieck zwischen Oumunde und An der Aue für einen neuen Bahnhof anbieten würde.

Den neuen Bahnhof stellt sich Zlotorzenski zweigleisig vor. Vor allem solle es aber wie in Burg einen direkten Ausstieg zu einem Busbahnhof und zu einem P&R-Parkplatz geben. Bahnanlage, Busbahnhof, Parkplatz und eine neue Gleisführung würden natürlich einiges nach sich ziehen. Zum Beispiel Firmenumzüge (Peter Nowack: „Da wird sich sicher auch ein anderer Platz im Norden finden.“).

Während sich Nowack für das dann überflüssige Bahngelände zwischen Uhthoffstraße und Vegesack einen „hochattraktiven Wohnraum und Grünraum um die Aue herum“ vorstellen kann, setzt Zlotorzenski hier mehr auf Freizeit- und Sportflächen.

„Das Thema ist nicht neu“, sagt Christoph Lankowsky, der beim Verkehrssenator für den Schienenverkehr zuständig ist. „Wir haben das vor der Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der Farge-Vegesacker Eisenbahn auch schon angedacht, es aus vielerlei Gründen aber wieder verworfen.“ Sein Hauptargument gegen einen neuen Bahnhof: der Fahrplan, der, wie er betont, „in Beton gegossen“ ist. An den Fahrplanzeiten zwischen Verden und Bremen-Vegesack sei nicht zu rütteln.

„Wir haben den Fernverkehr“, zählt Lankowsky auf, „den ICE, den Güterverkehr, gelegentlich natürlich auch Störungen.“ Entlastung könnte in Zukunft ein drittes Gleis zwischen Hauptbahnhof und Burg bringen. Denn hier drängen sich der gesamte Seehafen-Verkehr von und nach Bremerhaven, der Personenverkehr zwischen Bremen und Bremerhaven und die Regio-S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Vegesack, die im 15-Minuten-Takt verkehrt.

Ein weiteres Problem, auf das Lankowsky aufmerksam macht, ist, dass sich an der Aue die bis dahin zweigleisige Strecke auf ein Gleis verjüngt. Wie solle man sich allein den Wechsel dort von zwei Zugteilen auf einen vorstellen? „Für einen Zug in Doppeltraktion brauchen Sie bis zu 220 Meter Bahnsteig.“ Doppeltraktion bezeichnet, dass zwei Triebwagen einen Zug ziehen. Die Bahnsteige in Richtung Farge seien ab Vegesack allesamt auf 110 Meter ausgelegt und die Anfahrt mit Zügen in Doppeltraktion auf jeden Fall ausgeschlossen.

Alte Idee: ein Tunnel

„Technisch ist das meiste natürlich machbar“, sagt der Eisenbahnplaner, „aber hier lässt sich der Aufwand – mit Blick auf eine Fünf-Minuten-Ersparnis – wohl nie mit dem Ertrag rechtfertigen“. Man müsse nur einen Blick auf die topografischen Gegebenheiten werfen: Zum einen verläuft die Bahnstrecke vor Vegesack über die Hermann-Fortmann-Straße über eine Brücke, während die Strecke nach Bremen-Farge auf dem Höhenniveau der Uhthoffstraße liegt. Beim Bau einer Verbindungskurve kämen da wahrscheinlich gewaltige Probleme auf einen zu. Und ob man in diesem Zusammenhang bei der Autobahnunterführung der jetzigen Streckenführung eins zu eins folgen könne, bezweifelt er ebenfalls.

Für Lankowsky entscheidend ist aber die Bedeutung des Bahnhofs in Vegesack, der heute wesentlich besser in der Ortslage liegt als der neu vorgeschlagenen Standort. Würde man den Bahnhof verlegen, verlöre man die direkte Anbindung zum Beispiel an den Busverkehr. Lankowsky: „Das hier ist ein Verkehrsknotenpunkt. Den kann man nicht auseinanderreißen. Kurzum, die Verlegung des Bahnhofs wäre für den öffentlichen Nahverkehr eine Verschlechterung. Auch die Fähre nach Lemwerder spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Gleiches gilt für die Erreichbarkeit durch Fußgänger und Radfahrer.“

Und letztlich gebe es ein grundsätzliches Problem: Die DB Netz AG. „Man kann nicht glauben“, schüttelt Lankowsky den Kopf, „dass man so einfach mal die Schienen zwischen Vegesack und Aue abbauen könnte, zu welch gutem Zweck auch immer.“ Die Gleisanlagen des Bahnhofs Vegesack werden von der Bahn auch für das Abstellen von Fahrzeugen genutzt. So stellt zum Beispiel die Nordwestbahn über Nacht in Vege­sack S-Bahn-Züge ab. Alternativen zu diesen Gleisen gibt es in Bremen-Nord nicht.

Und dann den Güterverkehr nicht zu vergessen. „Zum Beispiel werden hier Güterzüge geteilt.“ Zwar falle der Güterverkehr zurzeit nicht gerade üppig aus, „aber das kann sich jederzeit ändern“. Man denke nur an Bestrebungen in den 90ern, den Rangierbahnhof Gröpelingen zurückzubauen oder gar ganz aufzulösen: „Wenn wir den heute nicht hätten, würde der Bahngüterverkehr in Richtung Norden schlicht zusammenbrechen. Wir müssen Infrastruktur bereithalten, um eine gewisse Flexibilität im Eisenbahnverkehr zu erhalten.“

Der Plan von der Bahnhofsverlegung wäre nicht der erste Plan, der auf der Strecke bleibt. Lankowski erinnert an einen Vorschlag von Studenten der Technischen Hochschule Hannover, die in den 80er-Jahren Ideen für neue Verkehrsführungen der Eisenbahn in Bremen entwickeln sollten. Eine davon: Ein Eisenbahntunnel von Vege­sack bis Blumenthal.