Der Protest richtet sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gegen die Unterbringung in der Großeinrichtung. (Christian Kosak)

Am Donnerstagvormittag haben erneut Flüchtlinge vor der Zentralen Aufnahmestelle an der Lindenstraße in Vegesack demonstriert. Rund 40 Personen hätten teilgenommen, schilderte eine Vertreterin des Bremer Flüchtlingsrats. Die Polizei ist vor Ort. Der Protest richtet sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gegen die Unterbringung in der Großeinrichtung. Am Dienstag hatte die Sozialbehörde den ersten Corona-Fall in der Erstaufnahme bestätigt und parallel angekündigt, sie wolle damit beginnen, Flüchtlinge dezentral unterzubringen.