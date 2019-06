Beate Küpper (Beate Küpper)

Frau Küpper, seit 2006 lässt die Friedrich-Ebert-Stiftung im Zweijahresrhythmus das Ausmaß rechtsextremer Einstellungen in Deutschland ermitteln. Was zeigt uns das Ergebnis für die Jahre 2018/2019?

Beate Küpper: Anders als wir vielleicht erwarten konnten oder auch durch öffentliche Debatten und jüngste Wahlergebnisse vermutet haben, sind rechtsextreme Einstellungen nicht generell gestiegen. Das ist ein erster wichtiger Befund. Wir können zwei Dinge beobachten. Die ganz große Mehrheit sieht sich selber als demokratisch an, spricht sich für Pluralität und Vielfalt aus. Gleichzeitig sehen wir jedoch auch unterhalb dieser Botschaft und Oberfläche Anzeichen dafür, dass bei denselben Befragten Einstellungen vorhanden sind, die wir als nicht so demokratisch bezeichnen müssen. Das macht Sorge.

Also, zuerst einmal ist es als sehr positiv zu bewerten, wenn sich 83 Prozent der befragten Menschen für demokratische Werte aussprechen. Allerdings gibt es 22 Prozent, die zustimmen, was Deutschland jetzt brauche, sei eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpere. Hin- und hergerissen sind 13 Prozent. Elf Prozent wollen einen starken Führer, 6,6 Prozent wissen es nicht genau, und weitere zehn Prozent stimmen dieser Aussage zu. Immerhin 36 Prozent geben an, im nationalen Interesse könnten wir nicht allen die gleichen Rechte gewähren.

Die Befragten entsprechen den Auswahlkriterien des Statistischen Bundesamtes nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung, Einkommen; eine gute Mischung, die die Bevölkerung in all ihrer Unterschiedlichkeit zeigt. Damit sind die Befunde immer Durchschnittswerte.

Über die Bevölkerung hinweg können wir da noch keinen Trend feststellen, die nichtliberalen Einstellungen zur Demokratie haben wir auch zum ersten Mal abgefragt. Glücklicherweise positioniert sich eine Mehrheit sehr deutlich für die Demokratie. Was wir feststellen, ist, dass die Gesellschaft insgesamt wacher geworden ist. Die Mehrheit macht deutlich, dass sie das, was wir in der Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, nicht so einfach kaputt schlagen lassen will. Aber umgekehrt gibt es ebenso ein lauteres und provokanteres Auftreten gegen die Demokratie. Und immer mehr Leute, die mit „teils, teils“ antworten. Das zeigt, dass es inzwischen mehr Unklarheit in Bezug auf demokratische, pluralistische Werte in der Bevölkerung gibt, deshalb haben wir die Studie auch „Verlorene Mitte“ genannt.

Weniger als drei Prozent der Bevölkerung hat ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, aber ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung teilt rechtspopulistische Einstellungen. Dazu zählt, wenn jemand die demokratischen Institutionen und Prozesse grundsätzlich infrage stellt und sich zugleich pauschal ablehnend und abwertend gegenüber ganzen sozialen Gruppen aufgrund etwa ihrer kulturellen Herkunft, Religion, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung äußert, also Einstellungen hat, die fundamental den demokratischen Grundwerten von Würde und Gleichheit widersprechen.

Demokratie wird nicht einfach eingesetzt und ist dann immer da. Demokratie will immer wieder verteidigt, muss ständig errungen werden. Von daher verstehen wir unsere Studien als Seismograf für das Selbstverständnis, für die Entwicklungen in unserer Gesellschaft.

Es gibt viele unterschiedliche Kommentare. Da sind die sehr zustimmenden, von Menschen, die selbst vielfältige Erfahrungen mit Abwertung und Ausgrenzung machen. Beispielsweise von Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten und sagen, dass sie dies nicht mehr im Bekanntenkreis erzählen, weil sie sich dann verteidigen müssen. Es gibt eine ganze Bandbreite an Resonanzen, aus den Bereichen Kirche, Sport, Wirtschaft, die der Studie beipflichten und es ebenfalls als Gefahr erachten, wenn der Rechtsextremismus in die breite Mitte einsickert. Es gibt auch Leute, die uns beschimpfen oder sogar bedrohen. Darunter sind Menschen, die sich empören, weil sie sich der Mitte zugehörig fühlen, und behaupten, rechtsextreme Tendenzen gebe es dort gar nicht oder zumindest nicht in der angegeben Form.

Ich rate uns allen dazu, mich selbst eingeschlossen, selbstkritisch die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen. Äußerungen und Meinungen, die nichts mit Demokratie zu tun haben, sind schon längst in unserer Gesellschaft angekommen, oftmals, ohne dass wir es sofort bemerken. Die Ergebnisse der Europawahl machen anschaulich, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Tendenzen in europäischen Ländern zunehmen und dann auch zu Politik werden können. Antisemitische, muslimfeindliche aber auch sexistische und homophobe Äußerungen erfahren eine bemerkenswert hohe Zustimmung, in einigen umliegenden Ländern und inzwischen manchmal auch bei uns werden daraus wieder politische Forderungen abgeleitet.

Wir müssen uns selbst ehrlich machen, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn es um nicht demokratische, nicht gleichwertige Haltungen geht. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, die eben auch in Teilen angekommen sind, die sich selbst der Mitte zuordnen, müssen als Problem erkannt und ernst genommen werden. Jeder von uns muss Verantwortung übernehmen – für die eigenen Bereiche, die eigenen Äußerungen. Dazu gehört auch, Ressentiments nicht zu befeuern, sondern sich im Klaren darüber zu sein, wen es verletzt, wenn ich Pauschalurteile fälle. Verantwortung übernehmen heißt auch, nicht auf einfache Bedrohungsrhetorik hereinzufallen, wie „die bedrohen unsere Lebensweise, unseren Wohlstand, wollen uns etwas wegnehmen“. Überhaupt das Pauschale „die“, davor sollten wir uns hüten. Wichtig ist auch, genauer hinzuschauen, wie Akteure der Neuen Rechten gezielt und strategisch versuchen, die Debatten nach rechts und hinein ins „Völkische“ zu verschieben. Wir sollten uns als Gesellschaft als großes Wir erkennen und nicht ganze Gruppen davon ausschließen.

Jein, wenn wir mal ans Mittelalter denken, gab es da schon Verschwörungsmythen ohne multimediale Zugänge. Das Fatale an Verschwörungsmythen ist, sie finden immer ein Einzelbeispiel, mit dem sich eine solche Theorie scheinbar belegen lässt. Durch die neuen Medien haben wir allerdings das Phänomen, das es strategische Akteure gibt, die ganz gezielt Verschwörungsmythen anfüttern und über die Medien eine breitere Masse erreichen. Nachts allein vor dem Rechner sind manche Menschen besonders anfällig für solche Theorien, weil sie niemanden haben, der als persönlicher Ansprechpartner regulierend eingreifen könnte. Wir können in der Studie tatsächlich auch aufzeigen, dass solche Menschen dann auch deutlich häufiger anfällig für antisemitische Verschwörungsmythen sind und auch eher zu anderen, klar rechtsextremen Einstellungen neigen.

Ich hoffe, dass es mir gelingt, die vielen Bürgerinnen und Bürger, die das Thema Rechtspopulismus berührt, über die neuen Entwicklungen informieren zu können. Vielleicht sprechen wir auch über die besondere Situation in Bremen, die ich nicht so gut überblicken kann. Ich hoffe auch, solche Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die das Thema Demokratie und Gleichwertigkeit nicht so wichtig finden oder sogar kritisch sehen. Ich fände es gut, wenn die Veranstaltung dazu beitragen könnte, noch einmal zusammen über die eigenen Ansichten und Meinungen nachzudenken. Demokratie ist ein so wichtiges Anliegen, dass wir die Bereitschaft entwickeln müssen, gemeinsam hinzuschauen und den lauten rechten Signalen wehrhaft gegenüberzustehen. Ich hoffe, ein bisschen den Blick zu schärfen, dass wir denen mehr den Rücken stärken, die ganz unmittelbar von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus bedroht sind, damit sie wissen, dass sie auf Solidarität setzen können.

Zur Person

Beate Küpper (50),

ist Sozialpsychologin und Professorin für Soziale Arbeit in Gruppen und Konfliktsituationen an der Hochschule Niederrhein und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtspopulismus, Vorurteilen, Diskriminierung, Diversity und Integration.

Weitere Informationen

Professorin Beate Küpper wird die Studie am Dienstag, 4. Juni, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Vegesack, Studiobühne, vorstellen. Anschließend gibt es eine Diskussion. Diese Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.