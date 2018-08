Der Wolf macht keinen Bogen um Schwanewede. (dpa)

Zurzeit klingelt das Telefon bei den Wolfsberatern im Landkreis Osterholz nicht so häufig wie sonst. „In den vergangenen Wochen wurden nicht viele Sichtungen gemeldet“, sagt Uwe Denker. Der Wolf macht sich rar. Aber er ist nach wie vor da und streunt dabei bevorzugt durch die Gemeinde Schwanewede.

Zweifelsfrei um einen Wolf handelt es sich bei einem Tier, das in den frühen Morgenstunden des 11. Juli auf der Kreisstraße 1 in der Nähe der Kreuzung bei Eggestedt überfahren wurde. Der Osterholzer Wolfsberater Heiko Ehing fotografierte das Tier an Ort und Stelle und leitete die Aufnahmen weiter an Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägeschaft in Hannover. Zur weiteren Untersuchung wurde der Kadaver ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht. Anhand der Fotos kann Reding schon jetzt feststellen: „Es ist definitiv ein Wolf.“ Es handelt sich dabei um eine Fähe, eine Wölfin. Aus welchem Rudel das Tier stammt, kann Reding noch nicht sagen. „Das Ergebnis der Genetikprobe steht noch aus.“

Als Wolfsbeauftragter hat er den Überblick, wo sich der Wolf in Niedersachsen und damit auch im Landkreis Osterholz herumtreibt. Bei Reding laufen die Fäden des Wolfsmonitoring zusammen, das die Landesjägerschaft im Auftrag der Landesregierung in Niedersachsen durchführt. Ehrenamtliche Wolfsberater im Land geben Meldungen über Sichtungen, Wild- und Nutztierrisse sowie Totfunde in ihrer Region nach Hannover weiter.

55 hieb- und stichfeste Nachweise

Für den Landkreis Osterholz gibt es laut Reding inzwischen 55 hieb- und stichfeste Nachweise für ein Wolfsvorkommen. Der erste war 2013 ein Wildtierriss bei Holste, seitdem gilt der Kreis offiziell als Wolfsgebiet. Sichere Belege für ein Wolfsvorkommen sind überprüfte Fotos und DNA-Spuren etwa aus Wolfskot oder aus den Wunden gerissener Tiere. Sie sind sogenannte C1-Nachweise. Auch tot aufgefundene Wölfe wie der an der Kreisstraße 1 bei Eggestedt gehören dazu. Bloße Sichtungen gelten als unbestätigte C3-Hinweise.

Heiko Ehing hat aktuelle Zahlen aus dem laufenden Jahr für den Landkreis Osterholz parat. In 15 Fällen konnte die Anwesenheit eines Wolfes eindeutig nachgewiesen werden, in weiteren 23 Fällen gab es unbestätigte Sichtungen. Die meisten gesicherten Nachweise stammen laut Ehing aus dem Waldgebiet Schmidts Kiefern, das sich von Garlstedt bis nach Meyenburg in der Gemeinde Schwanewede erstreckt. Im Frühjahr 2017 wurde in Garlstedt erstmals ein Wolfspaaar gesichtet.

Erst Ende Juli hat der Osterholzer Wolfsberater auf Aufnahmen einer Wildkamera im Forstgebiet eine Entdeckung gemacht: Das Wolfspaar hat Nachwuchs bekommen. „Auf den Fotos sind zwei Welpen zu sehen, die durch den Wald laufen.“ Damit habe sich in Garlstedt jetzt ein Rudel gebildet. Die jungen Wölfe sind nach seinen Worten etwa zwölf Wochen alt. Ehing schließt nicht aus, dass im Rudel noch mehr Nachwuchs groß gezogen wird. Die Wahrscheinlichkeit sie sehr hoch, meint Raoul Reding, der Wolfsbeauftragte in Hannover. „Zu einem Wurf gehören in der Regel sechs bis acht Welpen.“

Die Osterholzer Wolfsberater hatten zunächst die Befürchtung, dass es sich bei dem überfahrenen Wolf in Eggestedt um eines der beiden Elterntiere aus Garlstedt handelt könnte. „Das ist aber wohl nicht der Fall. Ein Augenzeuge hat nach dem Unfall noch zwei Wölfe in der Nähe der Welpen gesehen. Vermutlich handelt es sich bei dem getöteten Tier um einen zugewanderten Wolf.“

Die zwei jungen Wölfe aus Garlstedt tappten laut Ehing im Schwaneweder Teil von Schmidts Kiefern in die Fotofalle. Auch die meisten Meldungen über Wölfe, bestätigte wie unbestätigte, kommen nach seinen Angaben aus Schwanewede. „Die Gemeinde ist ein Schwerpunkt-Gebiet.“ Einen handfesten Nachweis lieferte dem Wolfsberater am 19. Juni ein Handyvideo. Es zeigt laut Ehing einen Wolf, der zwischen Meyenburg und Aschwarden an einer Wiese vorbeiläuft, die gerade gemäht wird. Eine weitere Sichtung ebenfalls aus dem Gebiet zwischen Meyenburg und Aschwarden meldete am 12. Juli ein Landwirt.

DNA-Probe soll Klarheit bringen

Bereits am 25. April wurde dem Wolfsbeauftragten ein Rehriss aus der Wölpsche in Schwanewede gemeldet. Ob tatsächlich der Wolf zuschlug, soll die Genetikprobe klären. Untersucht wird laut Ehing außerdem ein Kotfund, den ein Jäger am 30. Mai in Meyenburg machte. Auch hier muss die DNA-Probe noch klären, ob die Losung von einem Wolf stammt.

DNA, die aus Tierrissen oder durch Losung gewonnen werden kann, gibt nach den Worten des Wolfsberaters wichtige Ausschlüsse über die Herkunft eines Wolfes und wohin sich die Tiere aus einem Rudel bewegen. „Wir haben derzeit noch zu wenig genetisches Material. Die meisten unserer C1-Nachweise sind Bilder. Dadurch wissen wir zwar, dass ein Wolf vor Ort war. Aber wir wissen nicht, woher er stammt.“ Auch die Herkunft des Garlstedter Rudels ist laut Ehing bislang ungeklärt. Wolfskot enthalte viele deutlich sichtbare Haare von Reh-, Dam- oder Schwarzwild. Ehings Bitte: Wer eine Losung findet, sollte sie in einer Plastiktüte mit Angabe des Fundortes den Wolfsberatern übergeben.

Eine Leuchtenburgerin, die ungenannt bleiben möchte, ist sich ganz sicher, dass sie im Juni zusammen mit ihrer Freundin am Stundenweg einem Wolf Auge in Auge gegenüberstand. Beim morgendlichen Walken seien sie dem Tier begegnet. „Es stand auf der Autobahn-Rampe und schaute uns mit seinen bernsteinfarbenen Augen an“, berichtet sie der NORDDEUTSCHEN. Dann sei der Wolf davon getrottet.

Die beiden Frauen folgten dem Tier bis zu einer Weide neben der Autobahn. Der Wolf sei langsam Richtung Habichthorster Weg über die Weide gelaufen. „Dabei hat er sich immer mal wieder zu uns umgedreht.“ Die Leuchtenburgerin findet es „besorgniserregend“, dass sich der Wolf in ihrer Nachbarschaft herumtreibt. „Hier weiden Pferde, Schafe laufen im Freien.“ Eine Gefahr sieht sie auch für Kinder, die draußen spielen.

Der Wolf im Landkreis

Die Jägerschaft Osterholz gibt regelmäßig Informationen heraus. Unter der Internet-Adresse www.blattzeit-ohz.de finden Interessierte zahlreiche Themen, unter anderem auch, wo im Landkreis Osterholz Wolfssichtungen gemacht wurden. Wo es neue Wolfsnachweise gibt, wo Nutztiere gerissen wurden, wo es Totfunde gibt, wie die territoriale Gliederung und die aktuelle Verbreitung des Wolfes im Land Niedersachsen aussieht, dazu gibt es ebenfalls Informationen im Internet. Zu finden sind diese Themen unter www.wolfsmonitoring.com.