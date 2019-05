Aktuell laufen die Arbeiten am fünften Bauabschnitt des Industrieparks. Bis voraussichtlich 2020 sollen zusätzliche 24 Hektar Nettogewerbefläche erschlossen sein. (WFB/Frank Pusch)

Grambke/Industriehäfen. Rund 66,7 Millionen Euro wird die Erschließung des sechsten Bauabschnitts im Industriepark West kosten. Erst kürzlich hat der Senat die Mittel für die Planung in Höhe von 4,125 Millionen Euro und die Erstellung eines Bebauungsplans in Höhe von 500 000 Euro freigegeben. Aktuell laufen die Arbeiten am fünften Bauabschnitt, in dem bis voraussichtlich 2020 zusätzliche 24 Hektar Nettogewerbefläche erschlossen sein sollen. Weitere 50 Hektar entstehen dann mit dem sechsten Bauabschnitt.

Hintergrund der Erweiterungen ist der erhebliche Bedarf an Gewerbeflächen in der Stadt. Bremen reagiert damit auf die große Nachfrage von Unternehmen, die sich ansiedeln oder erweitern wollen. Über die Entwicklung im nördlich der Stahlwerke gelegenen Industriepark informierten Vertreter der Wirtschaftsbehörde und der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) jetzt die Kommunalpolitiker des Beirats Burglesum. Das Gewerbegebiet gehört verwaltungstechnisch zwar zum Bezirk des Ortsamtes West. Wegen der räumlichen Nähe zu Grambke hatte der Gröpelinger Beirat die Entscheidungshoheit jedoch einst an seine Burglesumer Kollegen abgetreten.

Der Industriepark ist im „Gewerbeentwicklungsprogramm 2020“ ein Schwerpunktprojekt. Und auch in dem Folge-Programm, mit dessen Entwurf noch in diesem Jahr begonnen werden soll, wird er nach Angaben von Simone Geßner von der Wirtschaftsbehörde eine wichtige Rolle spielen. Die bereits vorliegenden Reservierungen für das Areal zeigen ebenfalls die hohe Bedeutung des Areals.

Insgesamt erstreckt sich der Industriepark auf einer Fläche von 140 Hektar. Das bereits erschlossene Gebiet hat eine Nettogewerbefläche von 70 Hektar. Mehr als 30 Unternehmen sind bereits vor Ort. Sie beschäftigen nach Angaben der WFB insgesamt circa 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 11,1 Hektar der dort noch freien 14,9 Hektar seien reserviert, erfuhren die Beiratsmitglieder.

Derzeit laufen die Arbeiten am fünften Bauabschnitt. Auch dort seien von den insgesamt 24 Hektar Nettogewerbefläche, die neu entsteht, bereits 20 Hektar reserviert. Die Fläche musste zunächst vollständig erhöht werden. Wie berichtet, wurden zu diesem Zweck in den vergangenen Monaten 550 000 Kubikmeter Sand aus dem benachbarten Sportparksee entnommen. Damit wurde das Gebiet aufgefüllt. Sobald sich die Fläche gesetzt hat, werden Straßen und Gräben angelegt.

Bei der geplanten Erschließung an der Karl-Benz-Straße habe sich allerdings eine Windkraftanlage als Problem herausgestellt, berichtete Silke Overman, Projektleiterin bei der WFB. Die Genehmigung für die Anlage, die von der Universität zu Forschungszwecken genutzt werde, läuft ihren Angaben nach noch bis 2032. Problematisch sei das deshalb, weil Windenergieanlagen durch Schallemissionen, Schattenwurf und Eisabfall Auswirkungen auf das Standortumfeld haben. Dabei spielt auch die Sicherheit eine Rolle. Eine Möglichkeit wäre, die Straße bis zur Anlage zu bauen, sie vorerst aber als Privatstraße auszuweisen. „Oder wir müssen versuchen, die Windkraftanlage zu verlagern“, erläuterte Overman die Lösungsansätze.

Lange Vorbereitungszeit

Auf dem Gebiet für die sechste Baustufe stehen ebenfalls Windkraftanlagen. Zwei, die im nördlichen Areal stehen, haben eine vertragliche Restlauf-und Standzeit bis 2030. Weitere sechs im südlichen Bereich sind noch bis 2022 in Betrieb. Da die Vorbereitungen bis zum Baubeginn laut Overman jedoch ohnehin eine lange Zeit in Anspruch nehmen werden, sind diese Windenergieanlagen kein Hindernis. Mit der Fertigstellung rechnet die WFB-Projektleiterin im besten Falle in den Jahren 2025/2026.

Eine 40-seitige Machbarkeitsstudie, die vom Ingenieurbüro HBI erstellt wurde, zeigt ganz andere Schwierigkeiten auf, wie Geschäftsführer Michael Osigus erläuterte. Ein Problem sei der Kleiboden. „Das ist, als würde man auf Wackelpudding bauen“, sagte er. Um das Baugebiet vorzubereiten, müssen die 80 Hektar ebenfalls mit Sand erhöht werden – um zwei Meter. „Man benötigt etwa 1,5 bis 1,6 Millionen Kubikmeter Sand“, so Osigus. Den zu beschaffen, ist eine der größten Herausforderungen für die Planer. Wie berichtet, ist das Sandkontingent des benachbarten Sportparksees ausgeschöpft.

Eine Trockensandanlieferung per Lkw kommt ebenfalls nicht infrage. „Um die benötigte Menge herbeizuschaffen, müsste man drei Jahr lang ausschließlich Sand anfahren“, so der Ingenieur. Die Zahl der Fahrten würde im fünfstelligen Bereich liegen. Eine Option wäre eine Weserbaggerung, „allerdings wäre die Baustelleneinrichtung sehr kostenintensiv“. Eine andere Möglichkeit wäre die Wiederverwendung von Sand, der bei der Vorbereitung für den Bau der A 281 benutzt wird. „Wir werden Kontakt zu den Planern aufnehmen“, sagte Silke Overman.

Vor dem Beginn der Arbeiten am sechsten Bauabschnitt liegen jedoch noch zahlreiche Schritte. So stehen naturschutzrechtliche Gutachten mit der Erfassung der Tier- und Pflanzenwelt und die Beseitigung von Gehölz an. Auch der Kampfmittelräumdienst und die Landesarchäologie müssen das Areal erst überprüfen. Der Beirat richtete schon einmal die Bitte an das Verkehrsressort, eine bessere Anbindung des Industrieparks an den öffentlichen Personennahverkehr und für den Radverkehr zu entwickeln.