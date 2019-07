Unterwegs auf der Maritimen Meile: Laura am Steuerrad des Schulschiffs, die Familie bei der Eis-Auswahl im Restaurant, Viktoria Azhgirevich-Popek mit Sohn Daniel im Geschichtenhaus. (Kosak)

Wie bewerten Kinder die Angebote des Vegesacker Weserufers – und wie Erwachsene beziehungsweise Jugendliche? Eine Mutter, ihre drei Töchter und ihr Sohn haben die Meile getestet. Vom Nachmittag bis zum Abend waren sie auf der 1852 Meter langen Strecke unterwegs, um mitten in der Woche zu überprüfen, wie familientauglich sie ist. Aber auch, was gut an ihr ist und was schlecht. Und ob 50 Euro für einen mehrstündigen Besuch ausreichen. Oder ob ein Ausflug doch teurer kommt, wenn es nicht bei Eintrittskosten bleibt, sondern auch gegessen und getrunken wird. Der Meilen-Check.

Die Tester: Sie sind zu fünft. Viktoria Azhgirevich-Popek – 37, Weißrussin, alleinerziehende Mutter – hat ihre jüngsten Töchter an der Hand: Nika und Laura, beide fünf. Sohn Daniel, sieben, rennt vorweg. Später kommt noch die älteste Tochter dazu: Alexandra, 15, ist Gymnasiastin. Die Familie wohnt in Lüssum-Bockhorn. Vor viereinhalb Jahren ist sie dort hingezogen. In dieser Zeit haben Azhgirevich-Popeks die Meile viermal besucht. Und jedes Mal gingen sie während des Ausflugs am Wasser ausschließlich spazieren. Im Geschichtenhaus und auf dem Schulschiff war bisher keiner von ihnen.

Aber im Stadtgarten: Viktoria Azhgirevich-Popek mag Pflanzen. Auch den Museumshaven kennen alle. Dass sie bisher nicht öfter einen Ausflug auf die Meile gemacht haben, erklärt die Mutter damit, dass sie eher selten in Vegesack sind – mit Ausnahme von Alexandra, die dort zur Schule geht. Auch wenn der Stadtteil an ihren grenzt, verbringt die Familie die meiste Zeit in Blumenthal. Und so wie sie, sagt die älteste Tochter, halten es alle ihre Freunde und Nachbarn in Lüssum: „Jeder kennt die Maritime Meile und hat sie auch schon mal besucht, aber für regelmäßige Ausflüge ans Vegesacker Ufer reichen die Angebote nicht.“

Im Geschichtenhaus: Laura, Nika und Daniel laufen voran, vorbei am Empfangstresen und an Nicole Harmssen-Harms. Die Frau gehört zum Team. Sie sagt, dass die jüngsten Kinder vielleicht nicht alles verstehen werden, was sie gleich zu sehen und zu hören bekommen. Viktoria Azhgirevich-Popek bezahlt trotzdem für eine Führung. Eigentlich ist es eine Zeitreise. Harmssen-Harms erklärt das Wort, weil Laura, Nika und Daniel sie fragend anschauen. „Wir machen einen Ausflug in eine Zeit, in der noch keiner von uns geboren war – ich nicht und auch ihr nicht.“ Die Kinder nicken. So richtig verstanden, sagen sie hinterher, haben sie die Sache mit der Zeitreise trotzdem nicht.

Die Mutter und ihre älteste Tochter wissen, was es mit dem Geschichtenhaus auf sich hat: dass Laienschauspieler die Vegesacker Vergangenheit in die Gegenwart holen. Und dass es ein bisschen so wie im Theater ist. Harmssen-Harms sagt, dass auf alle jetzt das Jahr 1820 wartet – und Frau Lange, die Mutter des Reeders Johann Lange. „Gleich hinter dieser Tür ist sie.“ Die Kinder gehen zögerlich. Im nachgebauten Kontor von Frau Lange – bauschiger Rock, Rüschenhaube, kräftige Stimme – ist es dunkel. Sie steht neben einem Gemälde und sagt, dass der Dreimaster auf dem Bild die „Europa“ ist, dass die kleinen Boote vor dem Schiff Schaluppen und die Männer in den Schaluppen auf Walfang sind: „Eine gefährliche Arbeit, von der manche nicht zurückkehren.“

Von Frau Lange geht es auf die nachempfundene Werft, erst zu Seiler Piet, dann zu Knut, dem Schmied. Beide Männer erzählen von ihrer Arbeit. Alexandra hilft beim Seilemachen. Sie kurbelt an der Werkbank, wenn Piet ihr sagt, dass sie kurbeln soll. Auch Jan, der Kalfaterer, und Stine, die Netzstrickerin, haben einen Auftritt. Später wird die Familie einige von ihnen in der Schänke „Zum Walfisch“ wiedersehen. Es gibt wahlweise Minzwasser oder Eistee für die Besucher. Knut, der Schmied, prostet allen zu. Er sagt, dass es ihm in der Wirtsstube mittlerweile zu gediegen zugeht: „Nicht mal auf den Fußboden spucken darf man hier.“ Daniel lacht. Nach einer Stunde ist der Rundgang zu Ende.

Auf dem Schulschiff: Laura und Nika sind als erste an Deck. Beide haben Sorge, dass der Segler ohne sie ablegen könnte. „Wann“, fragt Nika, „geht es los?“ Ihre Mutter sagt, dass es gar nicht losgeht, weil das Schiff schon alt ist. Daniel zuckt mit den Schultern: Macht nichts. Er rennt zur Reling und winkt den Skippern auf den Booten, die vorbeifahren: „Wir sind größer als ihr!“ Wie groß der Dreimaster ist, könnte die Familie auf Tafeln lesen. Sie liest die Daten aber nicht. Eigentlich wollen Azhgirevich-Popeks, dass ihnen jemand etwas über das Schiff erzählt. Doch eine Führung gibt es jetzt nicht. Fritz Mühlbrandt sagt das. Bei ihm bezahlt die Mutter das Eintrittsgeld und bekommt eine Übersicht, was es mit dem Dreimaster auf sich hat – und einen Plan, was wo auf welchem Deck ist: die Funkerbude, das Steuer, die Kapitänskajüte.

Daniel will alles sehen, am liebsten sofort. Er rennt voraus. Die anderen schauen sich die Mannschaftsräume an, die Seekarten in den Schaukästen, die Messinstrumente zum Navigieren. Die Kinder geben das Tempo vor. Niemand bleibt länger als ein paar Minuten bei den Exponaten stehen. Nur beim Steuerrad. Daniel hat es als erster entdeckt. Auch Laura und Nika wollen es drehen. Alexandra hilft dabei. Das Rad ist so groß, dass ihre jüngeren Schwestern, die sich daran festhalten, immer wieder von den Schiffsplanken gehoben werden. Alle lachen.

Daniel hat etwas Neues gesehen. Er sagt, dass es dort hinten wieder runter in den Schiffsbauch geht. Die Familie folgt ihm. Es geht vorbei an einem Schild mit der Aufschrift „Rauchverbot – auch für die größten Pfeifen“, an einem Raum mit einem gedeckten Tisch und an Türen mit Nummern. Dass die Kajüten dahinter wie im Hotel gebucht werden können, wusste die Mutter bisher nicht. Sie findet das Angebot toll, sagt aber auch, dass das nichts für sie wäre. „Enge Räume mag ich nicht.“ Darum ist sie froh, dass es jetzt wieder nach oben geht. Der Besuch an Bord dauert keine 30 Minuten.

Im Restaurant: Vor dem Schulschiff schaut sich Viktoria Azhgirevich-Popek mehrmals um. Die Kinder wollen eine Pause – und etwas Süßes. Es geht in ein Lokal, das in der Nähe des Seglers ist. Was es zu essen geben soll, ist schnell entschieden. Es ist heiß. Alle bestellen Eis im Becher. Eigentlich, sagt die Mutter, machen sie so etwas während eines Familienausflugs nicht: sich mit allen an einen Tisch in einem Restaurant setzen. Sie schüttelt den Kopf. „Wollen die Kinder ein Eis, dann bekommen sie in der Regel eines in der Waffel.“ Doch weil es am Anleger und auch am Hafen keinen Verkaufsstand gibt, der so etwas hat, und ihre Kinder nach dem vielen Laufen im Geschichtenhaus und auf dem Schiff mal sitzen sollen, hat Azhgirevich-Popek keine andere Wahl, als die Regel zu brechen.

Unterwegs auf der Maritimen Meile: Laura am Steuerrad des Schulschiffs, die Familie bei der Eis-Auswahl im Restaurant, Viktoria Azhgirevich-Popek mit Sohn Daniel im Geschichtenhaus. (Fotos: Kosak)

Unternimmt sie etwas gemeinsam, packt die Familie meistens Proviant in einen Rucksack. Dabei kalkuliert die Mutter jedes Mal mit ein, dass es beim mitgebrachten Essen und Trinken nicht bleibt. Hier ein Eis, dort eine Tüte Bonbons – sie findet, dass das bei einem Ausflug irgendwie dazugehört. Jedenfalls in Maßen. Im Bordkiosk des Schulschiffs standen die jüngeren Kinder vor einem Regal mit Souvenirs. Die Mutter hat ihnen nichts gekauft. Ein Eis für jeden in einem Restaurant ist ihr für diesen Tag Ausnahme genug. Azhgirevich-Popek sitzt am Tisch des Lokals und sagt, dass sie sich jetzt schon denken kann, was am Ende das Teuerste beim Besuch der Meile war.

Beim Museumshaven: Die Familie hat die Vegesacker Kutter und Traditionsschiffe schon häufiger angeschaut. Den Hafen lässt sie deshalb rechts liegen: Es geht über die Klappbrücke und gleich übers Wasser in Richtung Utkiek. Auch einen Abstecher zum Spielschiff macht sie nicht. Alexandra und ihre Mutter wissen, dass ein Bauzaun um das Boot aus Holz aufgestellt wurde, weil es marode ist. Azhgirevich-Popek sagt, dass sie es schade findet, dass der Platz beim Hafenbecken schon seit Längerem abgesperrt ist. Und dass die Familie, wenn sie mal auf der Meile spazieren war, immer auch zum Spielschiff gegangen ist.

Am Utkiek: Den Walkiefer, ein Wahrzeichen von Vegesack, beachtet keiner von ihnen: Die Kinder laufen durch ihn hindurch, Alexandra und ihre Mutter an ihm vorbei. Azhgirevich-Popek schaut zu den Restaurants am Utkiek. Sie sagt, noch nie in einem der Lokale gewesen zu sein. Genau weiß sie es zwar nicht, aber sie glaubt, dass das Essen in allen teuer ist. Den Platz und seine Atmosphäre finden die Mutter und ihre älteste Tochter gemütlich beziehungsweise einladend. Trotzdem gehen sie weiter, über die Straße beim Fähranleger, vorbei an der Strandlust. Auch bei der Walfluke, ein anderes Wahrzeichen des Stadtteils, halten sie nicht an. Alexandra sagt, dass sie sich jetzt – nach dem Besuch des Geschichtenhauses – denken kann, wofür die Bronze steht. Aber im Grunde hätte sie ein Hinweisschild für Besucher bei der Skulptur erwartet.

Auf der Promenade: Genauso wie beim Gebäude des MTV Nautilus: Auch wenn in großen Buchstaben auf allen Wänden maritime Wörter wie „Ebbe“, „Hochwasser“, „Tidenpegel“ gemalt wurden, bleibt niemand stehen. Azhgirevich-Popek sagt, dass sie die Signalstation als Angebot für Besucher, etwas über die Gezeiten zu erfahren, nicht wahrgenommen hat. Alexandra nickt. Die Gymnasiastin meint, dass die Aufmachung des Gebäudes nicht gelungen ist – und sie deshalb auch nicht rundherum gehen würde, um alles zu erfahren, was auf Mauern und Tafeln über die Tide geschrieben steht. Sie hätte es besser gefunden, wenn man die Gezeiten irgendwie auf spielerische Art erfahrbar gemacht hätte: „Alles nur zu lesen, ist langweilig.“

Eine Fahrt mit der „Vegebüdel“ fände sie da schon spannender. Nur fährt das erste Vegesacker Fahrgastschiff werktags nicht. Ihre Mutter sagt, dass sie von der Barkasse, die Besucher kostenlos an Bord nimmt, bislang nichts gehört hat. Sie schaut auf eine Hinweistafel am Anleger hinter der Signalstation, wo die „Vegebüdel“ sonntags ab- und anlegt. Beim nächsten Meilen-Besuch, meint sie, könnte es ja mal aufs Wasser gehen. Daniel strahlt. Er sagt, dass er Boote mag, vor allem Boote, die fahren. Immer wieder will er von seiner älteren Schwester wissen, was das für ein Schiff ist, das da gerade kommt. Irgendwann fragt Daniel nicht mehr. Er fängt zu rennen an: Laura und Nika haben den ersten Spielplatz entdeckt.

Im Stadtgarten: Die Kinder machen Tempo: Vom Klettergerüst geht es zur Pendelschaukel, von der Pendelschaukel zur Laufrolle, von der Laufrolle... Hätte Azhgirevich-Popek jetzt Zeit, sich Bäume und Büsche anzuschauen, würde sie das tun. Doch mehr als ein kurzer Blick ist nicht drin. Von einem Spielplatz geht es zum nächsten. Alles wird ausprobiert – bis Laura mit nassem Kleid vor Azhgirevich-Popek steht: Das Mädchen dachte, dass die Entengrütze auf einem Teich noch Rasen ist. Die Mutter muss trösten. Sie sagt, dass es jetzt nach Hause geht, wo sich Laura umziehen und auf die Toilette kann. Sie muss schon länger. Azhgirevich-Popek schaut ratlos aus. Sie weiß, dass es im Stadtgarten kein öffentliches WC gibt und dass das Restaurant „Zur gläsernen Werft“ zwar in der Nähe, aber seit Monaten geschlossen ist.

Das Fazit: Was das Beste für jeden war, ist unterschiedlich: für die Mutter war es der Stadtgarten, für Alexandra das Geschichtenhaus, für Laura und Nika das Spielen auf den Spielplätzen, für Daniel das Schiffeschauen. Azhgirevich-Popek findet, dass die Meile ein abwechslungsreiches Programm bietet. Sie sagt aber auch, dass gerade an der Promenade die Zahl der maritimen Angebote deutlich nachlässt. Auch ein Verkaufsstand mit Brötchen und Eis hat ihr gefehlt – und eine Toilette beim Stadtgarten, die jeder benutzen kann. „Die Meile ist lang, ein einziges öffentliches WC beim Fähranleger reicht da nicht.“

Alexandra hat noch mehr gefehlt. Sie meint, dass für sie, mit Ausnahme des Geschichtenhauses, im Grunde nichts dabei war. „Auf der Meile gibt es Angebote für Erwachsene und Kinder, aber keine für Jugendliche.“ Sie meint, dass das geändert werden sollte. Genauso wie etwas anderes: Die Gymnasiastin sagt, dass sie während des Besuchs nicht immer wusste, wo es langgeht. „Wenn es mehr Hinweistafeln gäbe, würde es leichter fallen, sich zu orientieren.“ Ihre Mutter sieht das ähnlich: „Wer sich nicht auskennt, wird das Weserufer wahrscheinlich gar nicht vom Anfang bis zum Ende ablaufen.“

Die Familie will trotzdem irgendwann wiederkommen, dann allerdings mit Proviant im Rucksack. Der Restaurantbesuch war, wie es die Mutter schon vermutet hat, das Teuerste. 23,90 Euro hat sie für die Eisbecher bezahlt. Dazu kommen acht Euro Eintritt beim Schulschiff und 5,50 Euro beim Geschichtenhaus. Macht zusammen 37,40 Euro, die der Besuch des Weserufers gekostet hat. Azhgirevich-Popek findet, dass das in Ordnung geht. Knapp vier Stunden war die Familie auf der Meile unterwegs.