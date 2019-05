Heute leben noch 24 der ersten Bewohner in der Straße. Fritz Merkt (v.l.), Rolf Schumacher und Klaus Busch stellen die Broschüre vor. (Christian Kosak)

Lesum. Der 21. Mai 1969 war ein Mittwoch. An diesem Tag vor 50 Jahren wurde in England die letzte Episode der beliebten Fernsehserie „Mit Schirm, Charme und Melone“ ausgestrahlt. Ebenfalls am 21. Mai 1969 gewann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 1970 gegen Zypern mit 12:0. Für Lisa und Klaus Busch bleibt der 141. Tag des Jahres 1969 aber vor allem deshalb unvergessen, weil sie damals das erste Haus in der Neubausiedlung der Lesumer Straße „Fittjenberg“ bezogen.

„Die Umgebung sah wüst aus, eine Einöde fast ohne höheren Bewuchs, mit tiefen Löchern und Hügeln, durch die ein Trampelpfad zum Platjenwerber Weg führte“, erinnert sich das Ehepaar. Das neue Wohngebiet mit zunächst 51 zweigeschossigen Einfamilienhäusern war von der Nordsee GmbH, einer Tochter der Neuen Heimat, aus dem Boden gestampft worden und erstreckt sich zwischen Bördestraße und Platjenwerber Weg. Bevor die schmucken Häuser, eine befestigte Straße und Fußwege, blühende Gärten und Hecken entstanden, präsentierte sich das Areal als „Pampa“, wie Klaus Busch in der Jubiläumsschrift schreibt, die er zusammen mit Rolf Schumacher erstellt hat.

Auf der „grünen Wiese“ wuchs gleichwohl in kurzer Zeit eine neue Heimat mit 51 Einfamilienhäusern, die später durch acht Reihen- und vier Mehrfamilienhäusern sowie ein weiteres frei stehendes Wohnhaus ergänzt wurden. Zunächst zogen zumeist junge Familien ein. „Rund 120 Erwachsene und 60 Kinder bildeten die Urbevölkerung vom Fittjenberg“, haben Busch und Schumacher recherchiert. Heute, 50 Jahre später, leben von diesen 180 Personen noch 24 Erstbewohner in der Straße, die in einen Wendekreis mündet und über deren Namen noch immer gerätselt wird. Bis dato gebe es keine genaue Erklärung für die Herkunft der Bezeichnung „Fittjenberg“, sagt Klaus Busch.

Der damalige Burglesumer Ortsamtsleiter Arnold Thill (1914-2001) soll ihn 1965 vorgeschlagen haben. Die zuständigen bremischen Behörden hatten keine Einwände, und der amtierende Direktor des Staatsarchivs begrüßte ausdrücklich „die Wiederaufnahme einer Flurbezeichnung“. Zumal es sich dabei gleichzeitig um das Festhalten an einem alten Familiennamen handele, der in dem Lande nördlich von Bremen oftmals vertreten sei, wird er in der Jubiläumsschrift zitiert. Kommentar von Klaus Busch: „Das müssen wir wohl glauben oder auch nicht.“ Wahrscheinlich aber sei die Bezeichnung einer alten Flurkarte entnommen worden und anschließend auf einen Übertragungsfehler zustande gekommen. Busch: „Vom Hörensagen her könnte das Gebiet des Fittjenbergs mal Tietjen(s)barg oder -berg genannt worden sein.“

Die Geschichte der Neubausiedlung sei in den ersten Jahrzehnten von etlichen Gemeinschaftsaktionen geprägt worden, heißt es in der Jubiläumsschrift „50 Jahre Fittjenberg“ mit der Unterzeile „Fakten, Döntjes, Einschätzungen, Bemerkenswertes“. Dazu zählen Klaus Busch und Rolf Schumacher die Umstellung auf Erdgas, die Verkabelung der Häuser, die Sorgen über feuchte Keller und defekte Dächer, aber auch die Tagesausflüge, Kohlfahrten und Sommerfeste.

Ein Jubiläumsfest wünschten sich Busch und Schumacher auch anlässlich des 50-jährigen Bestehens der kleinen Lesumer Siedlung. Das zu organisieren hätten sich aber die Alt-Fittjenberger aus Altersgründen nicht in der Lage gesehen, erzählen Lisa und Klaus Busch. Und ihr mehrfacher Appell an die jüngeren Generationen sei unerwidert verhallt. Deshalb hätten sich einige der Alten entschlossen, der Nachwelt wenigstens die Erinnerung an fünf Jahrzehnte Fittjenberg in Form einer Jubiläumsschrift zu erhalten.

Klaus Busch schrieb die Texte, Rolf Schumacher sorgte für die grafische Gestaltung mit Fotos und Zeichnungen, der Beirat Burglesum gewährte Globalmittel zur Finanzierung der Jubiläumsbroschüre. Jeder Fittjenberger Haushalt, so Klaus Busch, werde ein kostenloses Exemplar erhalten. Und das Original wolle man dem Heimatverein Lesum übergeben, der sich zur Archivierung bereit erklärt habe.