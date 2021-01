Mit sechs Kameras wird die Show der CDU aufgezeichnet. Gäste werden online zugeschaltet. (fotos: CDU Wesermarsch)

Wesermarsch. Die CDU in der Wesermarsch hat den Ball der Bundespartei aufgenommen und startet digital in das Wahljahr. Nach dem Internet-Parteitag der Mutterpartei verlegt die Union vor Ort den traditionellen Neujahrsempfang nun in die Sozialen Netzwerke. Am 4. Februar startet ab 19 Uhr ein Livestream. Einwählen kann sich jeder. „Wir planen daher keinen herkömmlichen Empfang, sondern eine Veranstaltung mit Show-Elementen“, kündigt Stephan Siefken, stellvertretender Kreisvorsitzender, an. Politik solle unterhaltend und kurzweilig präsentiert werden. Geplant ist ein rund einstündiges Programm, das über Youtube und Facebook verfolgt werden kann.

Statt klassischer Reden erwarten die Zuschauer verschiedene Show-Elemente. So werde im Stil einer Kochsendung von Antje Witting von den Kreislandfrauen ein Vitamin-Cocktail zum Nachmachen präsentiert und die Neujahrsrede vom Kreisvorsitzenden Björn Thümler durch eine Interviewform ersetzt. Die Fragen dazu werden ausgelost. Im gleichen Stil werden auch andere Mandatsträger und die internen Bewerber um die Bundestagskandidatur der CDU im Wahlkreis vorgestellt. „Wir wollen das Heft des Handelns in der Hand behalten“, sagt Neu-Mitglied Alexandra Schwarting aus Berne. Schließlich sei es einfacher wegzuklicken als einen Saal zu verlassen. Und daher müssten die Zuschauer bei Laune gehalten werden. Sie selbst wird unter dem Programmpunkt „Mitmachen statt meckern“ eine Hauptrolle spielen. Sie sei gewissermaßen das Vorzeigebeispiel der CDU Wesermarsch, begründet Vizevorsitzender Siefken. Auch Umfrage-Elemente werden in die Veranstaltung eingebaut, verrät er. Außerdem wird es musikalische Beiträge geben.

Technisch umgesetzt wird die Veranstaltung durch die Agentur für Videoformate von Philipp Hannöver, der sich selbst um die Bundestagskandidatur bewirbt. Mit sechs Kameras und nur wenigen Protagonisten werde die Show aufgezeichnet. Diverse Gäste würden von anderen Örtlichkeiten zugeschaltet, erläutert Hannöver das Konzept. „Wir wollen eine ganz bodenständige Veranstaltung anbieten und trotz Pandemie zeigen: Es gibt immer eine Lösung“, sagt Hannöver schon ganz im Wahlkampfmodus.

Die Union in der Wesermarsch ist sich durchaus darüber im Klaren, dass sie einigen Mitgliedern und Wählern mit diesem Format einiges abverlangt. „Die Neujahrsshow wird neue Maßstäbe für die Parteiarbeit in der Wesermarsch setzen“, ist sich Stephan Siefken sicher. Dass die CDU mit dem Format Neuland betritt, zeigt sich auch in einem bezeichnenden Detail: Mitglieder und Mandatsträger sind mit einem herkömmlichen Brief per Post eingeladen worden. So kommt der Link für die Show ganz traditionell zur Stammzielgruppe. Mit welcher Zuschauer-Resonanz die CDU am Donnerstag rechnet, das möchten die Organisatoren lieber nicht öffentlich sagen. „Wir sind selbst gespannt“, räumt Alexandra Schwarting offen ein.