Das neue Stadtgartenbuch umfasst 96 Seiten. Es ist bei Otto & Sohn erhältlich. (Christian Kosak)

Vegesack. Zwischen Wätjens Park und Knoops Park liegt der Stadtgarten Vegesack – die drei öffentlichen Parks bilden gleichsam das „grüne Trio“ von Bremen-Nord, das im Siedlungsbereich viel Raum für Freizeit und Erholung bietet. In diesem Jahr feiert der Stadtgarten Vegesack sein 90-jähriges Bestehen, und aus diesem Anlass ist ein großformatiges, farbenfrohes und informatives Buch erschienen, herausgegeben vom Förderverein Stadtgarten Vegesack.

Direkt an der Weser gelegen, erstreckt sich der Stadtgarten über eine Fläche von zwei Hektar. Durch die Lage am Fluss bietet er eine vielfältige Welt der Gehölze mit Beeten, Rasen, Teich und Spielplatz direkt neben dem Wasser der Weser. Die heutige Grünanlage geht auf den Arzt und Botaniker Albrecht Wilhelm Roth (1757 bis 1834) zurück, der mit seiner bedeutenden Pflanzensammlung den Grundstein legte. Kapitäne aus aller Welt beschafften ihm Bäume und botanische Kostbarkeiten, die dann hier eingepflanzt wurden. So zeichnet sich der Stadtgarten durch eine reiche Sammlung von Exoten aus, wie zum Beispiel Dreispitz-Ahorn oder Reichblütige Weigelie.

Im Jahre 1930 wurde der öffentliche Garten dank eines neu gegründeten Stadtgartenvereins aus der Taufe gehoben und umgestaltet. Durch Grundstücksankäufe entstand eine zusammenhängende Fläche, die heute den größten Teil der Maritimen Meile einnimmt.

Große und kleine Fotos in diesem Band zeigen die vielen Seiten des Parks zu allen vier Jahreszeiten, und auch Besucher und im Garten Arbeitende kommen zu Wort, wie die Landschaftsgärtnerin Irma Berwing, die das Areal zusammen mit drei weiteren Gärtnern in Schuss hält. Der ehemalige Vorsitzende des Kreissportbundes Bremen-Nord, Jürgen Linke, zeigt, welche Gelegenheiten der Stadtgarten bietet, sich körperlich fit zu halten, und auch Patricia Brandt, Redakteurin bei der NORDDEUTSCHEN, ist mit einer humorvollen Stadtgartengeschichte im Buch vertreten.

Von Nord nach Süd stellt der opulent gestaltete Band alle Sehenswürdigkeiten, Kultureinrichtungen und Besonderheiten vor: in und um den Stadtgarten herum – zum Beispiel den Schlepper „Regina“, den Schiffspropeller eines Vulkan-Frachters, die Gezeitenstation bis hin zum Kito und dem Geschichtenhaus in der Nähe.

Der Stadtgarten ist mehrmals im Jahr das Zentrum großer Feste, wie des international ausgerichteten Festivals Maritim und des Loggermarktes, aber der Besucher kann zu Beispiel auch Kunst auf sich wirken lassen: Zwei Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert zeigen Zeus und Herakles, und farbenfrohe Mosaike eines kulturpädagogischen Projekts lassen sich an anderer Stellle auf gewundenen Pfaden erkunden. Der Band zeigt in aller Anschaulichkeit, dass der Stadtgarten entlang der Weser weit mehr ist als eine Sammlung heimischer und exotischer Gehölze – dass er für Erholung, Sport und Feste zahlreiche Funktionen in sich vereint.

Weitere Informationen

Das Buch „Ein Park von Welt am Wasser – Der Stadtgarten in Vegesack: Ein Ort für alle“ wird vom Förderverein Stadtgarten Vegesack herausgegeben und ist in der Buchhandlung Otto & Sohn, Breite Straße 21-22, sowie im Stadthaus, Gerhard-Rohlfs-Straße 62, erhältlich. Der Band hat 96 Seiten und kostet 15 Euro.