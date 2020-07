Hobby-Radrennfahrer Marc Lekat will im Rahmen eines 24-Stunden-Rad-Marathon mindestens 500 Kilometer zurücklegen und Spenden für die Kinderkrebshilfe sammeln. (Britta Lekat)

Altenesch. Wenn sich Marc Lekat am kommenden Sonnabend, 11. Juli, um 12 Uhr in den Sattel seines Rennrads schwingt, liegt eine ultralange Strecke vor ihm. Der 43-jährige Altenescher will in 24 Stunden mindestens 500 Kilometer zurücklegen. Er strapaziert seinen Körper für einen guten Zweck: Mit seinem 24-Stunden-Rad-Marathon wirbt Lekat um Spenden für krebskranke Kinder.

Marc Lekat ist Radfahrer durch und durch. Täglich kegt er die gut 17 Kilometer lange Strecke zu seinem Arbeitgeber Arcelor Mittal mit dem Zweirad zurück. Seit gut zehn Jahren nutzt der Altenescher sein Rad aber nicht mehr nur für den Weg zur Arbeit. Er ist in den RSC Vegesack eingetreten und fährt nun auch sportlich. „Auf meinen Touren fahre ich mit meinen Sportkameraden zum Beispiel nach Cuxhaven, esse ein Fischbrötchen und fahre wieder zurück.“ Das Durchschnittstempo, das Lekat und seine Sportkollegen auf ihren Trainingstouren vorlegen, ist dabei aber deutlich höher als das, welches der Altenescher für kommenden Sonnabend plant.

25 Kilometer pro Stunde sind für Marc Lekat eher ein Bummeltempo. Aber es gilt, die Geschwindigkeit möglichst lange durchzuhalten. Von seinem 24-Stunden Marathon will der 43-Jährige mindestens 20 Stunden in die Pedalen treten. Abgestiegen wird nur, "um die Trinkflasche aufzufüllen, etwas zu essen oder auf Toilette zu gehen.

Begleitung erwünscht

Lekat hat sich drei verkehrsarme Strecken zurechtgelegt. „Die Routen führen viel an der Weser entlang.“ Einen Kurs hat er sich von Altenesch über Lemwerder nach Seehausen und zurück gelegt. Länge: circa 33 Kilometer. Die zweite, annähernd gleich lange Route führt über Ganspe, Bookholzberg und die Sannauer Helmer zurück nach Altenesch. Den längste Bogen fährt Lekat mit rund 44 Kilometern über Berne, Hude und Bookholzberg.

Gerne dürfen ihn interessierte Radsportler begleiten. Das motiviert und hält wach. „Wir planen einen Live-Tracker, damit sich die Leute sehen, wo er gerade ist“, sagt Ehefrau Britta Lekat. Während ihr Mann mit dem Fahrrad unterwegs ist, schenkt sie am Start- und Zielpunkt an der Deichshauser Straße 1 Interessierten Kaffee und Tee ein, deckt Kuchen auf und zeigt die Rundenfortschritte auf dem Laptop.

Zudem nimmt die Mit-Organisatorin die Spenden für die Kinderkrebshilfe entgegen. „Viele Lemwerderaner haben bereits angekündigt, spenden zu wollen“, freut sich Mark Lekat. Da die meisten Spender Beträge für zurückgelegte Kilometer versprochen haben, liegt dem Hobby-Rennradfahrer viel daran, möglichst viele Kilometer zu schaffen.

Das eingenommene Geld kommt zu gleichen Teilen der Deutschen Kinderkrebshilfe und dem Elternverein leukämie- und tumorkranker Kinder in Bremen zugute. Dessen Lemwerderaner Ableger hat in den ersten 25 Jahren seines Bestehens bereits mehr als 250 000 Euro für Sachspenden an die Professor-Hess-Kinderklinik eingeworben.

Marc Lekat entstammt einer sportlichen Familie: Bruder Olaf Lekat hat über Jahre den SV Lemwerder geleitet. Onkel Karl Spieler ist Lauftrainer der SG Akquinet. Und Neffe Mirko Lekat hat im Sommer 2016 im Rahmen einer zweimonatigen „Musik-verbindet-Tour“ rund 3000 Kilometer auf Inlineskates quer durch Deutschland zurückgelegt.

Über vier Alpenpässe

Auch Marc Lekat hat schon große Herausforderungen gemeistert. Gemeinsam mit Sportkamerad Udo Schmidt hat der Altenescher zweimal am Rennen „Rad am Ring“, einem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, teilgenommen. Im Sommer 2019 hat der 43-Jährige vier Alpenpässe überwunden. Wenn er vom Öztaler Radmarathon spricht, einem Radrennen von Tirol nach Südtirol und zurück, beginnen seine Augen zu glänzen. „Das Mekka“ nennt Lekat die hochalpine Herausforderung.

Bei den Wettkämpfen, an denen der Altenescher teilnimmt, geht es weniger darum, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. „Beim Öztaler Radmarathon ist das Ziel beispielsweise, das Ziel zu erreichen“, sagt Marc Lekat und lacht. Er hat es 2019 geschafft. „Man kann gar nicht ausdrücken, wie toll die Tour ist.“

Schön sei es aber auch, bei Nacht zu radeln. „Man ist dann für sich alleine, ohne andere Verkehrsteilnehmer.“ Er müsse in der südlichen Wesermarsch nur aufpassen, keine Hasen oder Füchse anzufahren. Um für seinen nächste Herausforderung gerüstet zu sein, hat Marc Lekat oft spät abends trainiert. „Und einmal bin ich um 2 Uhr aufgestanden und bis zum Frühstück gefahren.“ Ein spezielles Programm, um 24 Stunden wach zu bleiben, habe er aber nicht absolviert.