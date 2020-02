Oliver Fröhlich am Mikro: Der neue Blumenthaler Ortsamtsleiter will nicht bis zu seinem Amtsantritt im Sommer warten, um sich über Projekte im Stadtteil zu informieren. (Luise Bär)

Oliver Fröhlich: Es ist ja nun einige Zeit vergangen, sodass ich das positive Ergebnis verarbeiten konnte. Deshalb bin ich heute sprechfähig.

So wirklich klar wurde mir das Ganze im Grunde erst am Morgen danach. Ich musste eine Nacht drüber schlafen, um zu realisieren, was am Montagabend passiert ist.

Natürlich hofft man, gewählt zu werden. Ich bin aber ein Mensch, der daran denkt, dass es auch andere Kandidaten gibt, die gewinnen können. Und wenn einem bewusst wird, dass man gegen jemanden antritt, der wie Peter Nowack seit zehn Jahren im Amt ist, erhöht das nicht gerade die Chancen, am Ende erfolgreich zu sein.

Ich bin davon ausgegangen, dass meine Chancen fünfzig-fünfzig stehen.

Im Beamtenrecht resultiert dies weitestgehend aus der neuen Ernennung. Zu anderen Detailklärungen bin ich bisher nicht gekommen, weil sich viele Freunden, Bekannten und Kollegen gerade bei mir melden.

Sie haben sich für mich gefreut und mir gratuliert.

Ich habe mich bisher dazu nicht geäußert und werde es auch jetzt nicht tun.

Das ist eine interne Verwaltungsangelegenheit. Für mich zählt nur, dass ich gegen das Disziplinarverfahren gerichtlich vorgegangen bin und das Gericht klargestellt hat, dass das Verfahren rechtswidrig war. Ich habe gegen keinerlei Dienstpflichten verstoßen.

Dieses zweite Verfahren läuft bereits etwas länger. Hier geht es für mich ausschließlich um die rechtswidrige Umsetzung, die aus dem ersten Verfahren resultiert, aber separat zu beanstanden ist. Er soll der rechtswidrige Zustand in meiner Personalakte beseitigt werden.

Ich habe Verwaltung immer so verstanden, dass etwas nicht nur verwaltet, sondern bewegt wird. Und diese Möglichkeit sehe ich für mich im Bevestedter Rathaus nicht mehr – anders als in Blumenthal. In der Ausschreibung für die Ortsamtsleitung habe ich mich wiedergefunden, weil viele Inhalte meinem Verständnis von moderner Dienstleistungsverwaltung und meiner Arbeitsweise entsprechen.

Jede Kommune hat natürlich ihre Eigenheiten, aber im Grunde sind die Bedürfnisse und Herausforderungen doch ähnlich. Es geht beispielsweise um Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs und den Ausbau von Kita- und Schulplätzen.

Mir ist bewusst, dass ich den Stadtteil noch besser kennenlernen muss. Ich schließe nicht aus, irgendwann mit der Familie nach Blumenthal zu ziehen, aber jetzt noch nicht.

Zwei Wochen vor der Wahl habe ich einen Tag mit der Familie in Blumenthal verbracht, um mir das eine oder andere anzuschauen, was ich bisher nur aus der Zeitung und dem Fernsehen kannte.

Wir haben uns das Woll-Kämmerei-Gelände angeschaut, auf dem der neue Berufsschulcampus entstehen soll. Wir waren im alten Ortskern mit seinen leer stehenden Geschäften, in Farge beim Denkort Bunker Valentin, aber auch in Lüssum, wo die Stadt jetzt viel bewegt.

Man liest und hört immer, wie schlecht es um den Stadtteil steht. Mein persönlicher Eindruck ist jedoch ein anderer. Blumenthal hat Potenzial. Der Bildungscampus etwa wird vieles verändern. Ein Außenstehender wie ich nimmt den Stadtteil eben anders wahr, weil er neutraler und manchmal auch positiver auf ihn blickt als ein Anwohner.

Ich bin ein strebsamer Mensch, deshalb möchte ich mir so wenig Zeit wie möglich dafür geben. Ich denke, dass sechs Monate reichen werden. Gerechnet wird allerdings nicht ab meinem Antrittstermin im Sommer, sondern schon vorher. Ich will versuchen, jetzt viele Kontakte zu Gesprächspartnern zu knüpfen, um mich mit Informationen über Projekte zu versorgen. Es darf nicht passieren, dass sich Vorhaben verzögern, weil es einen Wechsel im Ortsamt gibt.

Die erste Baustelle, die ich angehen werde, ist, dass mich keiner kennt.

Alle Vorhaben, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, werden Priorität haben. Welche das sind, hoffe ich jetzt in Gesprächen mit den Beiratsvertretern und meinem Amtsvorgänger zu erfahren. Mein Ziel ist es, ihn so bald wie möglich zu treffen.

Das ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich Peter Nowack erst einmal erlebt habe. Ich kann nur sagen, was ich machen werde: nicht bloß Beschlüsse des Beirats umsetzen, sondern im Rahmen meiner Möglichkeiten auch so viel Bewegung in einen Stadtteil bringen, wie ich es kann. Ich will mit anpacken, die Menschen noch enger zusammenbringen und somit Blumenthal insgesamt voranbringen.

Mich spricht der Begriff des Dienstleisters am meisten an. Ein Dienstleister prüft nicht nur irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, sondern versucht auch, so viel wie möglich umzusetzen, was gebraucht wird – auch wenn das mit Hindernissen und Problemen verbunden sein sollte.

Für mich gehört es bei der Arbeit dazu, mit anderen auf Augenhöhe Argumente auszutauschen. Hat jemand bessere Argumente, bin ich auch kompromissbereit. Ich scheue keine Auseinandersetzung – nur muss an erster Stelle stehen, dass sie immer sachlich und fair abläuft, auch wenn sie vielleicht lauter als normal geführt wird.

So weit ist das Verfahren noch nicht. Jetzt haben die anderen Kandidaten noch die Möglichkeit, Klage einzureichen und somit die Ernennung hinauszuzögern.

Ich gehe davon aus, dass es keine Klage eines Konkurrenten geben wird.

Die Aussage der Senatskanzlei, alles dafür getan zu haben, dass das Auswahlverfahren der Ortsamtskandidaten so klagesicher wie möglich ist.

Zur Person

Oliver Fröhlich (38) ist am Montag zu Blumenthals neuem Ortsamtsleiter gewählt worden. Bisher arbeitet er für die Gemeinde Beverstedt, wo er die Stabsstelle für Projektentwicklung leitet. Fröhlich ist parteilos, verheiratet und hat eine Tochter.