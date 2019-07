Uferzonen an der Weser gibt es viele in Bremen und Bremerhaven, aber nur eine Maritime Meile. In unserer Serie haben wir bislang aufgezeigt, was die 1852 Meter lange Strecke in Vegesack ausmacht. Wie sie sich verändert hat – und wo sie sich noch verändern wird beziehungsweise könnte, damit noch mehr Besucher kommen als bisher. Und noch mehr Nordbremer sie nutzen. Jetzt wollen wir das Weserufer zum Thema einer Debatte machen – während einer Podiumsdiskussion, zu der wir Leserinnen und Leser einladen.

In der Serie „Mehr Maritimes“ haben viele gesagt, wie sie die Meile sehen und was sie an ihr gut beziehungsweise schlecht finden: der frühere Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), eine Freizeitwissenschaftlerin, eine Testfamilie, Vegesacker, Vegesack-Besucher und die Chefs der sechs Vereine, die das Weserufer voranbringen wollen. Am Mittwoch, 21. August, soll nun jeder die Chance bekommen, etwas zur Meile zu sagen. Dann lädt DIE NORDDEUTSCHE ins Obergeschoss des Thiele-Speichers am Hafen ein. Die Debatte beginnt um 19 Uhr und soll rund zwei Stunden dauern.

Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Ressortleiter Michael Brandt. Seine Gesprächspartner werden mehrere Chefs der Vereine sein, die Projekte geplant haben und noch planen, um mehr aus der Meile zu machen. Eingeladen sind außerdem ein Mitarbeiter der Hochschule Bremen, die Tourismusforschung betreibt, sowie ein Vertreter der Wirtschaftsförderung, die den Museumshaven, aber auch andere Angebote am Weserufer und im Bremer Norden verwaltet. Bei jedem Thema, das auf dem Podium diskutiert wird, soll das Publikum einbezogen werden.

Wie attraktiv ist die Meile? Reichen die Angebote, die sie Besuchern macht – oder müssten es mehr sein? Und wenn ja, wie könnte ein Prozess, der alle Interessen berücksichtigt, eigentlich aussehen, um sie voranzubringen? Antworten soll die Debatte geben. Auch darauf, wie Vegesacker bewerten, was die Vereine planen, die sich zur Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Woran das Bündnis aus MTV Nautilus, Geschichtenhaus, Vegesack Marketing, Schulschiff-, Stadtgarten- und Kutter- und Museumshavenverein arbeitet, werden wir im nächsten und letzten Serienteil vorstellen.

Weitere Informationen

Für die Podiumsdebatte in den Räumen des Kutter- und Museumshavenvereins im Obergeschoss des Thiele-Speichers, Alte Hafenstraße 44, stehen rund 80 Sitzplätze zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.