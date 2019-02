Daniela Scott wirft einen Blick auf die Terrasse. Die WG-Wohnung liegt im neuen Quartier Lesum-Park. (Fotos: Christian Kosak)

Noch sind die Wohnküche und der angrenzende Wohnraum leer. Es sind die größten Räume in der 400-Quadratmeter-Wohnung; sie wirken geräumig wie ein Tanzsaal. Auch die Flure, von denen insgesamt zwölf Zimmer, Abstellräume und ein Pflegebad abgehen, sind noch karg und die Wände ohne Bilder. jetzt ziehen die ersten Bewohner ein. Im Lesum-Park entsteht die erste Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Bremen-Nord.

Daniela Scott, fachliche Leitung des ambulanten Pflegedienstes Friedehorst mobil, kannte die Räume bereits, als sich das Haus Pastor-Diehl-Straße 6 noch im Rohbau befand. Es ist eines der Gebäude in dem neuen Quartier, die von der Gewoba errichtet worden sind. Obwohl sie die Räume nicht zum ersten Mal sieht, ist Daniela Scott beim Rundgang durch die fertiggestellte Wohnung begeistert: von der Ausstattung mit Fußbodenbelag in Holzoptik, der hochwertigen Einbauküche, der Fußbodenheizung und den kippbaren Spiegeln in den Badezimmern, in denen sich die künftigen Bewohner auch dann gut sehen können, wenn sie vor dem Waschtisch sitzen. „Das könnte eine Kegelbahn werden“, scherzt Daniela Scott mit Blick auf den langen Flur.

Insgesamt zwölf Bewohnern bietet die Wohngemeinschaft künftig Platz. Zehn Einzel- und ein Doppelzimmer stehen zur Verfügung. In das Doppelzimmer – es ist noch nicht vergeben – könnte ein Ehepaar einziehen. Den Mietvertrag schließen die künftigen Bewohner beziehungsweise ihre Angehörigen mit der Friedehorst GmbH, die das Konzept für die barrierefreien Räumlichkeiten in Kooperation mit der Gewoba und Friedehorst mobil speziell für das Demenz-WG-Projekt erstellt hat.

Die künftigen Mieter werden in der Wohnung rund um die Uhr von Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes Friedehorst mobil betreut und versorgt. Der Unterschied zu einer Betreuung in einer stationären Pflegeeinrichtung ist, dass es sich bei der Demenz-WG um einen Privathaushalt handelt.

Den an Demenz erkrankten Senioren soll hier ermöglicht werden, in einer familiären Atmosphäre möglichst lange eigenständig und selbstbestimmt zu leben. „Unsere Mitarbeiter sind in der WG zu Gast und nicht Herr im Haus. Sie richten sich in allem nach den individuellen Bedürfnissen der Bewohner“, erläutert Daniela Scott. Dennn obwohl auch die Wohnbereiche in moderneren Pflegeheimen optisch schon längst nicht mehr an Krankenhäuser erinnern, gibt es dort in den meisten Fällen bestimmte Abläufe und Regeln, an die sich die Bewohner anpassen müssen.

Das soll in der Demenz-WG ganz anders laufen, sagt Daniela Scott. Hier werden die Strukturen und der Tagesablauf nicht vorgegeben. „Die Bewohner können beispielsweise aufstehen und frühstücken, wann sie wollen. Jeder Mieter kann den Tag so verbringen, wie er möchte und wie er es gewohnt ist. Wer lieber seine Ruhe möchte, bleibt in seinem Zimmer. Wer Gesellschaft möchte, geht ins Wohnzimmer oder in die Küche.“ Hier können sich die Frauen und Männer treffen, um gemeinsam mit den Mitarbeitern zu kochen oder Zeit beim Spielen, Basteln, Handarbeiten oder mit Unterhaltungen zu verbringen.

Der Tagesablauf orientiert sich an den Gewohnheiten, die die Menschen hatten, als sie noch zu Hause lebten. Soweit es den Bewohnern möglich und von ihnen gewünscht ist, beteiligen sie sich an der Erledigung alltäglicher Aufgaben wie kochen, Tisch decken, Gemüse schneiden, einkaufen und Wäsche waschen. „Der Ablauf ist individuell und niemandem wird etwas aufgezwungen. Der gewohnte Rhythmus der Bewohner wird nicht verändert. Wer erst abends um 22 Uhr Abendbrot essen und ein Glas Wein trinken möchte, der kann das tun. Hier soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden.“ Auch die Einrichtung der Wohnung und des geschützten Außenbereichs wird so sein, wie es die künftigen Bewohner möchten. Scott: „Alle Räume werden vollständig mit Möbeln, Bildern und Gardinen der Mieter eingerichtet, auch der Wohnbereich.“ Lediglich ein großer Esstisch, an dem alle Bewohner Platz finden, wird extra angeschafft.

Eine Pflegehelferin und eine Betreuungskraft sind rund um die Uhr vor Ort, sagt die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes. Ein sechsköpfiges, auf die Herausforderungen speziell geschultes Team teilt sich vier Vollzeitstellen. Hinzu kommt eine Nachtwache. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die ganze Zeit präsent, auch dann, wenn sie die notwendigen Pflegedokumentationen schreiben. Ein Dienstzimmer gibt es nicht.“ Ein weiterer großer Unterschied zum Ablauf in einer stationären Einrichtung ist das Engagement der Angehörigen, das in der Organisation des Alltags in der Wohngemeinschaft eine wichtige Rolle spielt.

Die Angehörigen sind die Auftraggeber des Pflegedienstes, sie unterschreiben den Mietvertrag, vermitteln den Mitarbeitern die Biografie ihrer Angehörigen und bringen sich auch inhaltlich in die Organisation des Tagesablaufs ein. So bestimmen sie beispielsweise das Budget der Haushaltskasse und planen die Aktivitäten mit. Wer möchte, kann sich auch in die Betreuung einbringen. „Natürlich können die Angehörigen rund um die Uhr besucht werden, genau so, wie in ihrem Zuhause vorher auch.“

Die meisten Zimmer sind bisher noch nicht vermietet. Es gibt aber bereits eine Warteliste, sagt Daniela Scott, die bereits vor 20 Jahren eine der ersten Demenz-WGs in Hamburg mit initiiert und im Laufe der Jahre viel Erfahrung mit dieser Wohnform gesammelt hat. Die künftigen Bewohner sollten bei ihrem Einzug in die Wohngemeinschaft möglichst noch in der Lage sein, den Alltag aktiv mit zu gestalten, erläutert die Pflegedienstleiterin. Wenn sich der Pflegebedarf dann im Laufe der Zeit erhöhe, bedeutet das nicht, „dass die Bewohner ausziehen müssen.“

Nach und nach wird Daniela Scott in nächster Zeit mit den Interessenten Gespräche führen, sie zu Hause besuchen, kennenlernen und schauen, ob sie in die Wohngemeinschaft passen. „Bei der Vergabe der Plätze achte ich darauf, dass die Bewohner zueinander passen und eine harmonische Gruppe bilden. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die künftigen Bewohner tatsächlich auch hier einziehen möchten“, betont sie. Später, wenn die Wohngemeinschaft bereits eine Weile besteht, sollen die Mitglieder selbst über neue Bewohner bestimmen. „Schließlich sollen sich alle wohl fühlen, da gehört ein gutes Miteinander unbedingt dazu.“

Zur Sache

Wohnen in der Demenz-WG

In der Wohngemeinschaft für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, stehen in der Pastor-Diehl-Straße 6 insgesamt zehn Einzel- und ein Doppelzimmer zur Verfügung. Noch sind Plätze frei. Die Kosten für die Wohngemeinschaft entsprechen nach Angaben von Friedehorst in etwa denen eines Heimplatzes. Die Wohnungsmiete inklusive Nebenkosten wird mit circa 500 Euro angegeben. Der Betreuungsvertrag für die 24-Stunden-Betreuung beläuft sich auf circa 1600 bis 1800 Euro, der Pflegevertrag entsprechend dem festgestellten Pflegegrad. Der Beitrag für die Haushaltskasse wird von den Bewohnern beziehungsweise den Angehörigen selbst bestimmt und beträgt in etwa 200 bis 300 Euro. Weitere Informationen beantwortet Daniela Scott, Pflegedienstleitung von Friedehorst mobil unter der Telefonnummer 0421/606068 oder per E-Mail: mobil@friedehorst.de.