Noch ist morgens nicht viel los im Freibad Blumenthal. Nur vereinzelte Frühschwimmer ziehen ihre Bahnen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Es ist Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Im Freibad Blumenthal ziehen die ersten Frühschwimmer ihre Bahnen. Eine von ihnen ist Kerstin Pieper-Köhler. Gut drei Monate konnte die 60-Jährige nicht schwimmen gehen, da alle Hallen- und Freibäder in Bremen aufgrund der Corona-Krise geschlossen hatten, erzählt sie. „Ich habe das Schwimmen sehr vermisst“, sagt die Nordbremerin, während sie sich am Beckenrand festhält. Sie selbst sei Mitglied in einem Verein und trainiere sonst fast täglich. Die lange Pause spüre sie deutlich. „Ich war zwar in den vergangenen Monaten laufen, aber das ist nicht dasselbe.“ Sie sei daher glücklich, wieder trainieren zu können. „Und die Sonne scheint. Es ist doch herrlich so zu schwimmen.“ Sie löst ihre Hände vom Beckenrand und schwimmt weiter.

Den Anfang der Freibad-Öffnungen machte vergangene Woche das Stadionbad. Seit Montag kann nun auch im Freibad Blumenthal sowie in den Außenbereichen des Westbades und des Schloßparkbades geschwommen werden – allerdings unter Auflagen, erklärt Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, die zu Besuch im Freibad Blumenthal ist. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, auch wenn es diese strikte Regeln gibt“, sagt Baden.

Die Tickets können über die Internetseite der Bremer Bäder sowie bei Karstadt Sports gekauft werden. Ansonsten gelten auch im Freibad die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern und die Maskenpflicht, falls man nicht gerade im Becken oder auf dem Weg dorthin ist. Duschen und Umkleiden sind hingegen gesperrt. „Das ist natürlich nicht ganz ideal“, sagt Maike Schmidt, Bademeisterin im Freibad Blumenthal. Sie steht am Rand und beobachtet die Frühschwimmer. „Am sinnvollsten ist es, wenn man die Badesachen unter der Kleidung trägt“, sagt sie. „Umziehen kann man sich dann hinter einem Handtuch. Das erfordert natürlich etwas Übung.“ Die WC-Anlagen und die Außenduschen können allerdings weiterhin genutzt werden.

800 Besucher dürfen sich auf dem Freibad-Gelände aufhalten. Im Becken gibt es Absperrungen, außerdem dürfe nur im Kreis geschwommen werden. Es gebe außerdem zwei Zeitzonen, die eine morgens, die andere abends. Dazwischen gibt es eine Stunde Pause, in der das Bad gereinigt wird. In den frühen Morgenstunden ist die Einhaltung der Regeln unproblematisch, erklärt Baden. Sobald am Nachmittag und am Wochenende Familien und Schüler auftauchen, müsse die Lage genau beobachtet werden. Das können die Bademeister alleine nicht leisten, daher werde extra Personal eingestellt. „Es werden drei zusätzliche Personen sein, die das Becken, den Kinder- und den Eingangsbereich beobachten und die Besucher über die Regeln aufklären“, sagt Baden.

Es ist mittlerweile acht Uhr morgens. Eine fünfköpfige Familie ist auf dem Weg ins Becken. Sie alle tragen ihre Badekleidung unter ihrer Kleidung, duschen sich kurz unter der Außendusche ab und springen ins Wasser. Bademeisterin Schmidt unterhält sich kurz mit der Familie, erklärt die Regeln. Die Mutter erzählt, dass sie sich freue, wieder mit ihren Kindern schwimmen gehen zu können.

Mittlerweile sind gut zehn Menschen im Wasser. Ob das wenig sei für diese Uhrzeit? „Ja, normalerweise ist schon etwas mehr Betrieb“, sagt Baden. Sie glaube aber, dass sich die Öffnung des Freibads erst einmal herumsprechen muss. Die vergangenen Monate seien nicht gerade leicht für die Bremer Bäder gewesen. „160 Kollegen sind in Kurzarbeit. Und wir haben außerdem eine Million Euro zusätzlichen Verlust bis Ende Mai gemacht“, schildert Baden. „2020 ist bereits jetzt eines der verlustreichsten Jahre überhaupt. Wir hoffen natürlich, dass wir den Verlust nun mit der Öffnung der Freibäder abmildern können.“

Nicht nur für die Bremer Bäder sei die Öffnung wichtig, sondern auch für viele Familien. „Viele werden ihren Urlaub wegen der Corona-Situation in Bremen verbringen. Da ist es wichtig, dass sie auch schwimmen gehen können“, erklärt Baden. Die Bremer Bäder seien bereits dabei, ein Ferienschwimmprogramm auszuarbeiten. Im Juli sollen dann auch wieder die Hallenbäder öffnen, auch das in Vegesack.

Die Schwimmerin Kerstin Pieper-Köhler ist mittlerweile fertig mit ihrem Training. Sie duscht sich in der Außendusche ab und zieht sich geschickt in einer Ecke um. Dass die Umkleiden und Duschkabinen geschlossen haben, wird sie auch weiterhin nicht vom Schwimmen abhalten, sagt sie. Ein kurzes Winken, dann verlässt sie das Freibad.