Seit 1998 baut die Firma Wussow in Harmenhausen Sand ab. Jetzt möchte sie die Abbaugrube gerne erweitern. (Fotos: Christian Kosak)

Die Anwohner der Lechterstraße in Harmenhausen sind besorgt. Sie fürchten um die Standsicherheit ihrer Häuser. Grund ist eine Sandabbauanlage direkt vor ihrer Haustür. Seit gut 20 Jahren fördert der Berner Kanalbau- und Pflasterbetrieb Wussow Klei und Sand im Nassabbauverfahren an die Erdoberfläche. Nun möchte das Unternehmen die Anlage um neun Hektar erweitern.

Viele Anrainer der Lechterstraße wohnen bereits seit Jahrzehnten in ihren Häusern. Mit dem Baggersee auf der gegenüberliegenden Straßenseite verbinden sie auch viele schöne Erinnerungen. „Wir haben da 1990 schon gebadet“, berichtet Uta Tolck, die mit ihrem Mann Tobias und den drei Kindern mittlerweile wieder in ihrem Elternhaus an der Lechterstraße wohnt. Auch Ralf Haje erinnert sich an Sonntagsausflüge mit seinen Kindern, bei denen sie das Schaufelrad beobachteten. „Die Kinder haben in den Sandbergen getobt“, erzählt er.

Das war zu Beginn des Bodenabbaus in Harmenhausen. Mittlerweile machen die Anwohner den Aushub von Kleiboden und Sand für Schäden an ihren Häusern verantwortlich. „Der Bagger saugt uns den Sand unter den Grundstücken weg“, befürchten Uta Tolck und ihre Nachbarn. Im übertragenen Sinn. Dass die Maschine nur in der Sandgrube saugt, ist den Anwohnern bewusst. Doch sie befürchten, dass das Grundwasser das feinkörnige Material immer wieder in die tiefer werdende Grube spüle. „Früher war die Lechterseite, die auch Hohe Seite heißt, das Ufer der Weser“, hat Uta Tolck aus historischen Büchern über die südliche Wesermarsch erfahren. „Unter der Kleischicht ist ein dicker Sandrücken.“ Die Anwohner haben Angst, dass immer mehr Sand über die Jahre hinweg ganz langsam in die Sandgrube rieselt.

Die Folge: Der Erdboden in Richtung Sandgrube versackt – und mit ihm die Häuser. „Bei uns im Flur sind in den letzten Jahren Bodenfliesen gerissen“, sagt Martina Haje, „und wenn ich meinem Mann Suppe aufgebe, muss ich aufpassen, dass ich den Teller nicht zu voll fülle. Sonst läuft die Suppe auf einer Seite über, so schräg steht der Tisch mittlerweile.“ Früher habe der Teller auf exakt dem selben Tisch waagerecht gestanden, versichert Ehemann Ralf. Noch augenscheinlicher werde die Setzung, wenn man seine neu eingebaute Schiebetür betrachte. „Die mussten wir schräg anbringen, damit sie waagerecht hängt“, schildert Haje. Und Ehefrau Martina hat noch ein Beispiel parat: „Unsere Tochter ist mit ihrem Schreibtischstuhl immer vom Schreibtisch weg gerollt, wenn sie die Füße vom Boden hoch gehoben hat.“

Bei Christa Allen, die einige Hundert Meter weiter südlich noch näher an der Abbaustelle wohnt als Tolcks und Hajes, sind in den vergangenen Jahren Wände aufgerissen. „Ich habe Risse zwischen den Zimmern, so dass das Licht von einem Raum in den anderen fällt“, berichtet die Geschädigte bei einem Treffen mit weiteren Betroffenen. „Wir haben Angst, dass noch größere Schäden entstehen“, fasst Allen die Sorgen der Harmenhauser zusammen.

„Gegen die Erweiterung der Anlage vorzugehen, ist annähernd aussichtslos“, weiß Ottokar Vetter. Durch einen Protest könne das Vorhaben vielleicht aufgeschoben, nicht aber ausgesetzt werden, ist der Anwohner überzeugt. Ziel der Nachbarschaft sei deshalb, ein Schadensfeststellungsverfahren mit Messpunkt zu erreichen. Angefertigt von einem unabhängigen Gutachter. „Eines, das Hand und Fuß hat“, ergänzt Ehefrau Ursula Vetter.

Bereits 1998, als die Firma Wussow die Sandgrube übernommen hat, hatte es ein Beweissicherungsverfahren gegeben. „Das scheint aber nichts zu bringen“, stellt Uta Tolck fest. Martina und Ralf Haje hatten vor sechs Jahren beim Landkreis eine Nachsichtung beantragt. „Dabei ist bestätigt worden, dass die Schäden größer geworden sind“, erzählt das Ehepaar. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Der Gutachter beschied ihnen 2013, dass die Ursache für die Schäden unklar sei.

Dass verschiedene Gründe infrage kommen, haben die Anwohner der Lechterstraße auch bei ihrem Besuch der jüngsten Sitzung des Berner Ausschusses für Gemeindeentwicklung mit auf den Weg bekommen. Vor rund zwei Wochen erklärte Fachbereichsleiter Michael Heibült, dass es vermutlich schwierig werden wird, den Bodenabbau für die Risse verantwortlich zu machen, da die Lechterstraße gleichzeitig von immer schwerer werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werde. Außerdem verwies er auf die beiden vergangenen Sommer, die sehr trocken gewesen seien, was ebenfalls zu einer Setzung des Boden geführt haben könnte. Dem Klimawandel als ausschlaggebenden Punkt widerspricht jedoch Christa Alle: „Meine Schäden sind schon vor den beiden trockenen Sommern entstanden.“

Achim Wussow, im Hause Wussow Verantwortlicher für den Bodenabbau in Harmenhausen, wundert sich über die in der Ausschusssitzung vorgetragene Besorgnis der Anwohner. „Wir haben die Anlage schon einmal erweitert. Damals haben die Anwohner keine Probleme geäußert.“ Von der Sorge der Harmenhausener habe er erst durch die Berichterstattung über die Ausschusssitzung erfahren, sagt Achim Wussow. Seinem Betrieb liege nichts an einer Konfrontation, versichert Wussow. Er würde sich deshalb gerne mit den besorgten Anwohnern treffen und die Lage besprechen. Zudem verweist der Projektleiter auf eine Versicherung, die sein Unternehmen bereits vor Jahren für 13 Häuser entlang der Lechterstraße abgeschlossen habe.