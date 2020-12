Michael Lühmann bevorzugt Städtereisen und produziert einen eigenen Podcast. (Christian Kosak)

„Ich mag jede Form von Wetter“, sagt Michael Lühmann und schlägt den Mantelkragen hoch. Bei einem Spaziergang um die Edenbütteler Teiche umgibt den 50-Jährigen, der am 24. Januar zur Wahl um die Nachfolge von Bürgermeisterin Regina Neuke antritt, feuchtkalte Luft.

Vor gut 16 Jahren sind der Ostwestfale und seine damals schwangere Frau nach Lemwerder gezogen. Seither hat er viele Ecken der Gemeinde kennengelernt – zu Fuß wie mit dem Fahrrad. Wenn er zu Fuß unterwegs war, hatte Michael Lühmann in den ersten Jahren meist den Kinderwagen dabei, denn der Reha-Berater einer Berufsgenossenschaft hat neun Jahre lang in Teilzeit gearbeitet und sich vormittags um seine beiden Töchter gekümmert. Nach vielen Treffen mit der Krabbelgruppe im evangelischen Gemeindehaus habe er "einen Großteil meiner Elternzeit in Kindergarten und Hort verbracht“, erzählt der Bürgermeister-Kandidat. Eineinhalb Jahre lang hat er im Hort beispielsweise das Bewegungsprogramm „Fitness mit Michael“ angeboten.

Wenn Michael Lühmann erzählt, ist er kaum zu bremsen. „Meine Kinder würden sagen, bei Sachen, die ich liebe, bin ich ein Vollgas-Typ. Und ich liebe es, mit Menschen zu quatschen.“ Als Bürgermeister wolle er Dienstleister sein, sagt der Kandidat. Der Weg führt am Sport- und Freizeitzentrum vorbei, wo der mehrfache Marathonläufer davon berichtet, wie er vor einigen Jahren die Leitung des Kinder-Leichtathletiktrainings der SG Akquinet übernommen hat.

Traumjob Fußballkommentator

In seiner Jugend hatte Michael Lühmann das Reden zum Beruf machen wollen. Sein Traum: wie Ruhrpott-Legende „Manni“ Breuckmann Fußballreporter werden. Im Sport kennt sich der 50-Jährige aus. „Es ist bescheuert“, sagt Michael Lühmann grinsend, „ich kann mir viel Unwesentliches merken.“ Er macht eine kurze Pause. „Zum Beispiel alle Tour-de-France-Sieger von 1979 bis zu Jan Ullrichs Erfolg 1997.“

Ins Radio hat es der Mann aus Ostwestfalen-Lippe, der eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst absolviert hat und sich als "Kind einer Steuerrechtsfamilie“ bezeichnet, damals nicht geschafft. Dafür berichtete er als freier Mitarbeiter neun Jahre lang für eine Tageszeitung aus der Kommunalpolitik. Heute produziert er seinen eigenen Podcast. Unter dem Titel "Der Herr Lühmann" nimmt der 50-Jährige im Internet Stellung zu lokalen Themen – zur Zukunft der Grundschule Lemwerder ebenso wie zum Gewerbegebiet Edenbüttel II oder zur Belebung der Jugendszene. "Wir müssen uns stärker für die jungen Leute 15plus engagieren", sagt der Vater zweier Teenager, der unter anderem dem Vorstand des Fördervereins des örtlichen Gymnasiums angehört.

Ihm schwebt bereits ein „Summer-Festival“ vor. Vorbild ist für Lühmann das pulsierende Leben Berlins. Wenn der Lemwerderaner anfängt, über die Bundeshauptstadt zu reden, schwingt Begeisterung in seiner Stimme mit. „Berlin finde ich großartig.“ Die Subkultur in den Stadtteilen, wo viele Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, hat es ihm angetan. Er liebe die Stadt, sagt Lühmann, der sowohl Punkkonzerte, Techno-Schuppen als auch Klassikaufführungen besucht hat. „Großstadt ist für mich Urlaub“, sagt der Lemwerderaner. Im Brustton der Überzeugung schiebt er allerdings nach: „Ich bin jemand vom Land.“ Die Stadt als Auszeit, das Land zum Leben.

Städtetrips statt Strandurlaub

Seinen ersten Flug in den Süden beschreibt der Familienvater als notgedrungen, „weil die Kinder mal fliegen wollten“. Doch während Ehefrau und Töchter den Strand genossen, hat sich Michael Lühmann ein Fahrrad geliehen, um Mallorca fernab der Touristenströme zu erkunden. Er bevorzugt Städtetrips. „Dieses Jahr hätte ich mit meinen Mädchen nach Prag fahren wollen“, erzählt der Kandidat. Doch dann machte die Corona-Pandemie der Familie einen Strich durch die Rechnung.

Der Entschluss, für den Chefsessel im Lemwerderaner Rathaus zu kandidieren, ist schon vor gut einem Jahr gereift. Lühmann wäre auch gegen Bürgermeisterin Regina Neuke zur Wahl angetreten. Da die aktuelle Verwaltungschefin Anfang des Jahres aber erklärt hat, nicht wieder kandidieren zu wollen, heißen die Mitbewerberinnen des UWL-Kandidaten jetzt Christina Winkelmann und Brigitta Rosenow.

Obwohl er seit 16 Jahren in Lemwerder lebt und die Gemeinde ebenso wie das Verwaltungsrecht kennt, würde er als Bürgermeister in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung hospitieren, sagt Michael Lühmann – vom Betriebshof, über die Kita bis hin zur Gemeindebücherei. „Ich will wenigstens einmal den Sportplatz mit dem Rasenmähertrecker mähen“, stellt er mit Blick auf die grünen Trainingsflächen fest.

Zur Sache

Bürgermeisterwahl

Am 24. Januar 2021 entscheiden die Lemwerderaner, wer der scheidenden Bürgermeisterin Regina Neuke nachfolgen soll. Wegen der Corona-Pandemie findet diese Wahl ausschließlich per Briefwahl statt. Neben Michael Lühmann haben sich Christina Winkelmann und Brigitta Rosenow um den Chefsessel im Rathaus beworben. Wie stellen die Kandidaten zunächst im Wochenabstand in Porträts vor. In der heutigen Ausgabe macht Michael Lühmann den Anfang. Im Anschluss werden wir die Kandidaten außerdem in Interviews bitten, zu den zentralen Fragen der künftigen Entwicklung Lemwerders Stellung zu beziehen. So erhalten die Leserinnen und Leser die Möglichkeiten, unterschiedliche Positionen zu vergleichen.