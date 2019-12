Seit 2012 leitet Florian Boehlke das Ortsamt Burglesum. (Christian Kosak)

Herr Boehlke, im Frühjahr 2020 erwartet das Unternehmen „Klärschlammentsorgung Nordwestdeutschland“ (Kenow) die Genehmigung für den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage im Industriehafengebiet. Bürger in Oslebshausen und Burg-Grambke befürchten die Schadstoffbelastungen. Wie beurteilt die Burglesumer Verwaltung diese Situation?

Florian Boehlke: Es gab einen informellen Austausch. Doch die Federführung in diesem Verfahren hat das Ortsamt West. Grundsätzlich werden vor der Genehmigung für solch einen Bau auf alle wichtigen Dinge geachtet, beispielsweise, dass auf dem neuesten Stand der Technik gebaut wird, und dass die Bevölkerung vor hohen Belastungen geschützt ist. Dazu gehört auch die Überprüfung des Verkehrsaufkommens.

Haben die Beiratsmitglieder aus Burglesum denn die Gelegenheit, Stellung zu nehmen?

Der Beirat Burglesum hat sich mit dieser Frage nicht befasst. Grundsätzlich gilt, dass die Zuständigkeit beim Ortsamt West liegt. Da gibt es eine klare Trennung. Als Beispiel sei der Bremer Industriepark genannt. Angelegenheiten dazu liegen in der Hand des Beirates Burglesum, selbst, wenn Gröpelingen betroffen ist, mischt sich der dortige Beirat dazu nicht ein.

Stichwort Fisch-Laichzone am Lesumufer. Anwohner wehren sich gegen die geplante Maßnahme als Ausgleich für die Zuschüttung des Überseehafens vor mehr als 20 Jahren. Ein Initiative will die Zerstörung eines „intakten ökologischen Landschaftsschutzgebietes“ verhindern.

Das ist eine lange Geschichte. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens 2009/2010 gab es zu diesem Thema auch ein Erörterungstermin der Bürgereingaben im Bürgerhaus Vegesack. Die Einwände der Bürger sind dabei geprüft und fachlich abgewogen worden. Dann gab es leider eine Verzögerung. Doch die Fisch-Laichzone als Ausgleichsfläche zur Ansiedlung entsprechender Arten hat nicht an Bedeutung verloren. Im Mai 2019 war der Punkt letztmalig im Umwelt-Ausschuss. Die aktuelle Situation wurde geprüft und die Planungen angepasst.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat letzte Woche noch einmal ausdrücklich die Notwendigkeit der Maßnahme bestätigt. Schon damals wurde natürlich auch geschaut, ob es andere geeignete Ausgleichsflächen in Bremen gibt. Es gibt sie nicht. Im Beirat Burglesum entbrannte darüber hinaus die Diskussion, dass wir gar nicht fachlich beurteilen können, ob die vorhandenen Tierarten nicht gleichberechtigt in diesem Gebiet mit den Fischen leben können.

Mit welchem Ergebnis?

Ich habe mit dem Umweltressort telefoniert. Mir wurde zugesichert, dass die aufgekommenen Einwände nochmals fachlich geprüft werden.

Was muss 2020 im Ortsamt Burglesum auf jeden Fall in Angriff genommen werden?

Der Kita- und Schulausbau hat uns in der Vergangenheit beschäftigt und wird uns weiterhin stark beschäftigen. Wir brauchen in den nächsten Jahren eine neue Grundschule, um den Platzbedarf zu sichern. Der Standort Heisterbusch, der dafür erforderlich ist, hängt stark mit der Sanierung zusammen, die an der Oberschule Lesum ansteht. Ich hoffe, dass wir in dieser Hinsicht einen großen Schritt weiter kommen werden.

Was bedeutet das?

Die Sanierung der Oberschule Lesum ist als wichtig eingestuft, der Standort Steinkamp im Sanierungspaket des Senates aufgeführt. Damit könnten wir 2020 schon an die konkreten Planungen gehen, wie der Campus Lesum mal aussehen soll. Das ist zumindest meine Erwartung. Ich freue mich über die zügige Planung des Berufsschulcampus Blumenthal, genauso viel Schwung würde ich mir allerdings bei der Umsetzung der Sanierung der Oberschule Lesum wünschen.

Das berufliche Gymnasium, die berufliche Vollzeitschule und Berufsschule sollen sich in etwa zehn Jahren auf dem neuen Blumenthaler BWK-Campus befinden. Wie sehen Sie die Zukunft des Schulzentrums Alwin-Lonke-Straße?

Ich erwarte schon, dass bis zu einem möglichen Umzug die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an der Schule angegangen werden. Bei der Entwicklung in Burg-Grambke wäre es gut, einen Teil des Schulgebäudes für Schulzwecke, Grundschule oder weiterführende Schule, zu erhalten. Dazu ist Wohnbau denkbar. Außerdem kann ich mir vorstellen, dort einen Nahversorger anzusiedeln. Das ist ein großer Wunsch der Bevölkerung, es mangelte bislang allerdings an vorhandenen Flächen. Meine Vision ist darüber hinaus ein neuer, moderner Jugendtreff. Der jetzige im Fockengrund leidet an der Bauqualität.

Gibt es weitere Projekte?

Ja, viele. Derzeit laufen die Planungen für eine Kita im Lesum Park und mit den Umbauarbeiten der alten Dorfschule in eine Kita soll Ende 2020 begonnen werden. Besonders gefreut haben wir uns, dass Marßel ab 2020 als Win-Gebiet wieder eine 50-prozentige Förderung bekommen soll. Das sind 75.000 Euro pro Jahr und eine volle Stelle für einen Quartiersmanager. Darüber hinaus ist im Koalitionspapier aufgeführt, dass kleine Quartiere förderungswürdig sind, hierunter fällt auch das Alwin-Lonke-Quartier als zu unterstützendes Quartier. Entsprechend möchte ich gerne hierfür auch eine Förderung absichern.

Hat das Ortsamt Burglesum für 2020 ein Leuchtturmprojekt?

Ganz oben steht da die Nachnutzung des alten Ortsamtes. Die Bürger und Bürgerinnen haben dafür ja schon viele Ideen gesammelt. Im Frühjahr 2020 soll es eine offizielle Konzept-Ausschreibung geben, damit das alte Ortsamt endlich wieder mit Leben gefüllt werden kann. Im Übrigen ist dabei nicht nur der Preis entscheidend, sondern ob die geplante Nachnutzung einen Mehrwert für den Stadtteil ergibt.

Stichwort Verkehr: Der Pluspunkt „Wohnen im Grünen“ und nur 20 Minuten in die Bremer City gestaltet sich ja derzeit eher schwierig angesichts der Sanierung der Lesum-Brücke und diverser Zugausfälle.

Burglesum ist ein attraktiver Stadtteil, was der Zuzug vieler junger Leute beweist – nicht nur mit Blick auf den Neubau, sondern auch beim Wechsel im Bestandsbau. Es stimmt, dass wir in den letzten Monaten durch die Verkehrssituation stark betroffen waren. Doch ich bin guter Hoffnung. Zum einen durch die Zusagen der Nordwestbahn, dass die Situation besser wird. Zum anderen bin ich froh, dass die Lesumbrücke ertüchtigt wird, laut dem Amt für Straßen und Verkehr soll dies ja auch bis Ende des Jahres geschehen sein.

Gibt es Pläne für weitere Bauvorhaben in Burglesum?

Ja, was in 2020 beginnen wird, ist die Planung zur Umgestaltung des Areals zwischen Bremer Heerstraße und der Lesumwiesen. Auf der Fläche, die derzeit gewerblich genutzt wird, soll perspektivisch Wohnraum entstehen, mit fußläufiger Anbindung an die Lesum. Ebenfalls als Nutzung für Wohnraum kann sich der Beirat das Areal vor dem Übergangswohnheim Rastplatz vorstellen – wenn das dort angesiedelte Unternehmen wie geplant den Standort verlagert.

Könnten Sie sich eine Tiny-House-Siedlung in Burglesum vorstellen?

Das wäre ein spannendes Projekt. Sollte eine Initiative vorstellig werden, könnte ich mir vorstellen, dass eine Fläche in Burglesum als Modellprojekt dafür fungiert.

Das Interview führte Iris Messerschmidt.

Zur Person

Florian Boehlke leitet das Ortsamt Burglesum seit dem 1. März 2012. Der 40-Jährige ist in Marßel aufgewachsen und seit fast 20 Jahren Mitglied der SPD.