Die Skulpturen "Reckers Familie" am Hafen: Wie sie halten auch Besucher oft Ausschau – nach Hinweisschildern, die sie über die Meile lotsen. (Maximilian von Lachner)

Für die Wirtschaftsbehörde hat die Maritime Meile eine Menge zu bieten. Potenzial, mehr aus ihr zu machen, sieht sie allerdings genauso wie das Vereinsbündnis, das die 1852 Meter lange Strecke an der Wasserkante voranbringen will. Nur wie bewerten Vegesacker das Weserufer, die sporadisch oder täglich auf der Meile unterwegs sind? Und was sagen Besucher, die für Stunden oder Tage in den Stadtteil kommen – manche extra wegen seiner maritimen Seite? Wir haben die einen wie die anderen befragt. Auch dazu, was sie gut finden und was schlecht, was bleiben und was verändert werden sollte. Das sind die Antworten.

Peter Körner sagt, dass er einmal in der Woche auf der Meile spazieren geht – „mindestens“. Für ihn bedeutet sie nicht nur „Entspannung pur“, sondern auch „Urlaubsfeeling auf die Schnelle“. Körner, 60, Brille, Schirmmütze, wohnt in Grohn, „also quasi gleich um die Ecke“. An diesem Tag ist er nicht allein ans Weserufer gekommen. Ehefrau und Enkel begleiten ihn. Zu dritt wollen sie „Schiffeschauen“. Mehr, meint er, braucht es nicht, um abzuschalten. Ruhe ist Körner wichtig. Auch deshalb mag er die Meile: „Sie bietet mehr Erholung als Remmidemmi.“

Offen für Neues ist er trotzdem. Allerdings unter Vorbehalt: „Alle 50 Meter ein Angebot für Besucher zu schaffen, ist zu viel.“ Körner sagt, dass er sich schon freuen würde, wenn das Restaurant „Zur gläsernen Werft“ wieder aufmachte. Und wenn weitere Möglichkeiten dazukämen, um mit Ausflugsschiffen zu fahren. Körner findet es toll, dass die „Vegebüdel“ jetzt Besucher an Bord nimmt. Er hat schon öfter zugesehen, wie sie bei der Gezeitenstation ablegte. Mitgefahren ist er bisher nicht, aber: „Das kann sich ja noch ändern.“

Mikolaj Kapala ist selten am Vegesacker Weserufer. Dass er an diesem Tag dort ist, hat mit seinen Musikschülern zu tun. Sie haben gut mitgemacht, der Ausflug in den Stadtgarten ist sozusagen ihre Belohnung. Dass der Park zur Maritimen Meile gehört, ist dem Lehrer neu. Genauso wie der Name des Uferbereichs. Kapala wohnt in der Neustadt. Er findet, dass die Meile klarer als Meile erkennbar gemacht werden müsste. „Hinweistafeln wären nicht schlecht, auch solche, die verdeutlichen, wo sie anfängt und aufhört.“

Kapala arbeitet seit Jahren in Vegesack. Er kennt das Haven Höövt, den Utkiek, das Restaurant „Zur gläsernen Werft“. Das Gelände des Einkaufszentrums findet er hässlich, alles andere „durchaus maritim“. Aber nicht so maritim, dass er mit der Familie nach Vegesack kommen würde, um einen Vor- oder Nachmittag auf der Meile zu verbringen. „Dann fahre ich lieber nach Bremerhaven.“ Der Musiklehrer und Chorleiter sagt, dass bei Freunden und Bekannten seines Alters der Norden der Stadt als Ausflugsziel keine Rolle spielt. Kapala ist 39.

Chiara Stöckmann kommt fast täglich auf die Meile. Sie sagt, dass die Uferzone der ideale Ort für sie zum Entspannen ist – und der ideale Ort für Leute wie sie, die keinen eigenen Garten haben. Stöckmann, 25, große Ohrringe, langes Haar, hat schon öfter an der Promenade Picknick gemacht. Mal mit Freunden, mal mit der Familie. „So viel Grün direkt am Wasser gibt es nirgendwo in Vegesack.“ Seit dreieinhalb Jahren wohnt sie in der Nähe des Stadtgartens. Die Meile, meint sie, ist eine der attraktivsten Plätze im Quartier.

Ginge es nach ihr, könnte der Uferbereich aber noch attraktiver werden. Stöckmann sagt, dass ihm zwar nicht viele, aber doch „hier und dort“ ein paar zusätzliche Spaß- und Mitmach-Angebote für Besucher fehlen. Aber vor allem müssten öffentliche Toiletten beim Stadtgarten her. Und zwar solche, die auch einen Wickeltisch haben. Stöckmann ist Mutter. Geht sie auf der Weserpromenade spazieren, dann meistens mit Kinderwagen. Wenn Leute lange auf der Meile bleiben sollen, sagt sie, braucht es sanitäre Anlagen, die jeder nutzen kann.

Irmgard und Dieter Mitschke sind gerade in Vegesack angekommen – „Kurzurlaub“. Sie wohnen bei Verwandten in Delmenhorst. Mitschkes sind Ingolstädter. Beide sagen, dass sie nicht wüssten, auf der Maritimen Meile zu sein, wenn ihre Begleiterin es ihnen nicht gesagt hätte. Das Paar – sie ist 61, er 65 – steht an einer Straße zwischen Schulschiff und Geschichtenhaus. Beide haben vergeblich nach Schildern geschaut, die das Weserufer und was es bietet, ankündigt. Mitschkes finden, dass Auswärtige allein gelassen werden.

Die Schlachte in der Innenstadt haben sie dagegen gleich gefunden. Auch allein. „Mehrere Hinweistafeln“, sagt Dieter Mitschke, „haben uns zum Ziel gelotst.“ Schilder haben sie eigentlich auch in Vegesack erwartet. Die Eheleute wollen erst das Geschichtenhaus besichtigen, dann aufs Schulschiff – und später in die Fußgängerzone. Sie sind froh, dass ihre Begleiterin weiß, wo es langgeht. Immer wieder irgendwelche Passanten nach dem Weg fragen zu müssen, meint Irmgard Mitschke, ist keine gute Werbung für einen Ort, der Besucher will.

Bernhard Hauke sagt, dass er so gut wie jeden Tag einen Gang am Wasser macht. Einmal zum Hafen und zurück – für den 74-jährigen Vegesacker, früher Chef des MTV Nautilus, heute im Ältestenrat des Vereins, „ein Muss“. Er findet, dass das Schulschiff ein besonderes Denkmal ist und der Utkiek einer der schönsten Plätze. Und dass sich der Museumshaven genauso sehen lassen kann, wie das Geschichtenhaus, der Stadtgarten und die Gezeitenstation. Hauke meint aber auch, dass die Meile noch mehr bieten könnte als bisher.

Er denkt zum Beispiel an weitere maritimen Ausstellungen für Besucher, an mehr Gastronomie und Musikveranstaltungen an der Promenade. Und daran, das Vegesacker Weserufer deutlicher zu kennzeichnen, damit jeder Besucher, der von außerhalb kommt, jederzeit weiß, wo er ist und was ihn als nächstes erwartet. Hauke spricht von einer Markierung am Boden und Distanzangaben, die in regelmäßigen Abständen anzeigen, welche Strecke zurückgelegt wurde – quasi von null bis 1852 Meter, vom Anfang bis zum Ende der Maritimen Meile.

Alexandra Walter will gleich zum Museumshaven und danach ins Geschichtenhaus – zusammen mit 25 anderen Besuchern. Alle sind mit der Senatsbarkasse gekommen, die von der Schlachte ablegt. Den Ausflug hat Walter, 49, Assistentin der Geschäftsleitung einer Finanzmanagement-Gesellschaft in der Überseestadt, organisiert. Jedes Jahr, sagt sie, geht es mit früheren Mitarbeitern irgendwohin. Auf Vegesack ist Walter aus einem simplen Grund gekommen: „Die Reederei der Barkasse hat den Stadtteil als Ziel vorgeschlagen.“

Walter sagt, dass sie sofort zugesagt hat – zum einen, weil sie Vegesack schön findet, zum anderen, weil nicht alle aus der Besuchergruppe den Stadtteil kennen. Walter schon. Den Museumshaven hat sie deshalb gleich gefunden. Genauso wie das Geschichtenhaus. Wo die Maritime Meile genau verläuft, weiß die Bremerin, die in der Innenstadt wohnt, jedoch nicht. „Mehr Wegweiser“, meint sie, „wären nicht schlecht.“ Auch fehlen ihr Hinweistafeln, die auflisten, was das Weserufer alles zu bieten hat. Im Internet hat Walter darüber „nur wenig gefunden.“