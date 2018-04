Die Kreuzung Schafgegend – hier der Bereich hin zur Autobahnauffahrt – muss erneuert werden. Das betrifft unter anderem die Fahrbahn. (Kosak)

Aus der Vogelperspektive präsentiert sie sich als Mittelpunkt eines riesigen Kreuzes: Ab Sonntag soll die Brücke in Schönebeck über die Autobahn 270 für den motorisierten Verkehr bis einschließlich 31. Juli komplett gesperrt werden. Grund: Weil das Bauwerk vor allem auf der Fahrbahn erhebliche Schäden aufweist, ist nach Auskunft des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) eine dringende und umfassende Sanierung unumgänglich. Die Kosten von rund 700 000 Euro teilen sich Bund und Kommune.

Für rund zwei Drittel der etwa 760 Bremer Straßenbrücken besteht Reparaturbedarf. Bausenator Joachim Lohse hatte deshalb im Februar 2017 ein millionenschweres Langzeitprojekt angekündigt, damit Bremens Straßen dem zunehmenden Verkehr auch in Zukunft gewachsen sind. In Bremen-Nord sollen bis 2020 für vier Millionen Euro 13 Brücken auf Vordermann gebracht werden.

Die Überführung im Kreuzungsbereich Vegesacker Heerstraße/Schönebecker Straße/Schafgegend ist 1981 errichtet worden. Sie leidet insbesondere unter Witterungseinflüssen und dem Schwerlastverkehr. Die Zahl der Busse und Lastwagen habe nicht nur kontinuierlich zugenommen, die Fahrzeuge seien auch wesentlich größer und schwerer als früher, heißt es im Amt für Straßen und Verkehr. Aktuell, so ASV-Sprecher Martin Stellmann, seien massive Schäden im Asphalt und an der Übergangskonstruktion zu beklagen, die das Brückenbauwerk auf beiden Seiten mit der Straße verbindet.

Verstärkte Pfeiler

Die tiefen Spurrillen im Straßenbelag bergen demnach vor allem für Motorradfahrer erhebliches Gefahrenpotenzial. Die Straßen- und Brückenbauer müssen deshalb in den nächsten Wochen und Monaten die alte Asphaltschicht ab- und eine neue auftragen sowie die Risse beseitigen. Zeitaufwendig ist nach Angaben eines Fachmannes aus dem Verkehrsamt zudem der Austausch der stählernen „Übergangskonstruktion“.

Dabei handelt es sich um Ausdehnungsfugen, die eine elastische Verbindung zwischen Brückenbauwerk und Straße herstellt. Weil sich die Brücke je nach Gewicht der Fahrzeuge mehr oder weniger bewegt, sollen die „Ausdehnungsfugen dafür sorgen, dass keine gefährlichen Spalten auf der Piste entstehen".

Die Schönebecker Straßenüberführung ruht auf massiven Pfeilern. Sie sind bereits vor einigen Wochen „verstärkt“ worden, wie es im Fachjargon heißt. Auch diese Maßnahme ist vor allem den schwerer gewordenen Lastwagen und Bussen geschuldet. Dass auf einem rund 800 Meter langen Abschnitt der A 270 in Höhe Schönebeck Tempo-50-Schilder stehen, hat allerdings nichts mit der Brückensanierung zu tun.

Tempo-50 erforderlich

Die Geschwindigkeitsreduzierung ist laut ASV erforderlich, weil die Leitplanken unter dem Brückenbauwerk erheblich beschädigt worden sind. Sie müssen abmontiert und durch neue Begrenzungen ersetzt werden. Das kann noch einige Wochen dauern – auch, weil der Auftrag ausgeschrieben werden musste.

Die Sanierung der Brücke nimmt freilich wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Mindestens bis Ende Juli müssen die motorisierten Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Wer aus Lesum oder St. Magnus kommt und nach Schönebeck, Vegesack oder Aumund will, sollte die Autobahn bis zur Abfahrt „Vegesack Hafen“ nutzen. Über die Straße Auf dem Krümpel, die Vegesacker Heerstraße und die Uhthoffstraße ist das Zentrum zu erreichen.

Und über die Hermann-Fortmann-Straße gelang man nach Grohn und Schönebeck. Weiterhin möglich soll es dagegen sein, von der Schönebecker Straße nach rechts in die Vegesacker Heerstraße abzubiegen, um beispielweise in Richtung St. Magnus weiterzufahren. Für Radfahrer und Fußgänger gelten die Absperrungen nicht, allerdings müssen sie sich die Fußwege teilen.

Fertigstellung verzögert sich

Eine besondere Erschwernis bedeutet die Brückensperrung für alle, die bislang über die Straße Schafgegend in Richtung Schönebecker Schloss unterwegs waren. Denn dort lässt die Fertigstellung der neuen Brücke, wie berichtet, weiter auf sich warten. Momentan geht der Verkehrssachbearbeiter beim Vegesacker Polizeirevier, Jörg Hildebrandt, davon aus, dass die Vollsperrung des Straßenzuges Brauteichen/Im Dorfe am 2. Mai aufgehoben werden kann.

Nach Mitteilung der Bremer Straßenbahn AG werden die Busse der Linien 90, 91, 92 sowie die Nachtlinie 7 wegen der Großbaustelle von Sonntag, 15. April, 8 Uhr an umgeleitet. Sie fahren dann in beiden Richtungen über die Autobahn 270. Die Haltestelle „Bahnhof Schönebeck“ befindet sich in dieser Zeit vor der Autobahnauffahrt an der Vegesacker Heerstraße, gegenüber Reifen Emigholz.

Die Haltstelle „Auf dem Krümpel“ erhält einen neuen Platz in Höhe des Domizils der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck, Auf dem Krümpel 1. Die Umleitung der Buslinien ist nach Auskunft von ASV-Sprecher Martin Stellmann vorsorglich bis Ende Oktober datiert, weil für die Haltestelle „Bahnhof Schönebeck“ ein neuer Standort gesucht werden muss. Auf dem sanierten Brückenbauwerk ist für sie künftig kein Platz mehr vorhanden.