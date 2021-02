Eine „Perle der Wesermarsch“: die Weserside Gallery am Weserradweg in Lemwerder. (Christian Pfeiff)

Wesermarsch/Lemwerder. Das neue Gastgeberverzeichnis „Perlen der Wesermarsch“ liegt druckfrisch in den Rathäusern im Landkreis aus. "100 Kilometer schönstes Erleben" nennt Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff die 60 Seiten starke Broschüre. Seit 2011 gibt Nordenham Marketing & Touristik (NMT) das Unterkunftsverzeichnis mit Ausflugstipps und Veranstaltungen für Lemwerder, Berne, Elsfleth, Brake, Nordenham und Ovelgönne heraus.

Neu in die Broschüre aufgenommen haben die Verantwortlichen 2021 laut Ilona Tetzlaff neben der zum Landkreis Osterholz gehörenden Weserinsel Harriersand die Weserside-Gallery in Lemwerder. Direkt am Weserradweg gelegen können Radfahrer und Fußgänger kostenfrei die mit bunten Graffiti besprayte, etwa tausend Meter lange Spundwand bestaunen. Drei Tage lang hatten rund 200 regionale, überregionale und internationale Künstler im Juni 2018 die Mauer in eine riesige Freiluft-Galerie verwandelt.

„Es gibt hier so viele Dinge, die man entdecken kann“, begeistert sich Sabine Prößler-Gillerke für die Region. „Die Broschüre zeigt, dass man nicht nach Spanien fliegen muss, um tolle Strände zu haben“, fährt die im Rathaus Lemwerder zuständige Mitarbeiterin für Tourismusfragen fort. Für sie ist die Broschüre deshalb nicht nur ein Unterkunftsverzeichnis für Auswärtige, sondern auch ein Ideengeber für Einheimische.

Dass es die „Perlen der Wesermarsch“ nicht nur digital, sondern immer noch in gedruckter Form gibt, liege an der Zielgruppe, sagt Ilona Tetzlaff. Diese sei häufig älter und bewege sich noch stark in der analogen Welt. Nichtsdestotrotz können die „Perlen der Wesermarsch“ auch auf der Seite www.nordseejadeweser.de bestellt beziehungsweise angesehen werden.

Die gedruckte Broschüre sei als Werbemittel noch immer wichtig, betont Tetzlaff. Wenn sie auf Messen ihre Gemeinde präsentiere, verteile sie immer wieder die „Perlen der Wesermarsch“, berichtet auch Sabine Prößler-Gillerke. Außerdem lasse sie Fotos aus der Gemeinde über einen Bildschirm laufen. Für Begeisterungsstürme – insbesondere bei den jüngeren Schaulustigen – sorgten dabei stets Aufnahmen aus dem Pferdezuchthof Sosath. Das bis weit über die Grenzen der Wesermarsch bekannte Gestüt hat deshalb ebenfalls mit seinen Veranstaltungsterminen Eingang in die Broschüre gefunden.

Lemwerder sei nicht unbedingt eine Gemeinde, in der die Touristen ihren Jahresurlaub buchten. Viele Radtouristen nutzten die südlichste Wesermarschgemeinde eher als Zwischenstopp für eine Nacht oder als Ausflugsziel für einen Tag. „Lemwerder lebt vom Tagestourismus“, sagt Prößler-Gillerke. Gleiches gilt für Berne, ist aus dem Rathaus zu hören.

Rad fahrende Gäste finden in dem Heft viele Routenbeschreibungen. „Für Lemwerder und Berne ist die Kleeblattroute durch die beiden südlichen Wesermarschgemeinden sowie Hude und Ganderkesee besonders relevant für Tagestouristen“, benennt Tourismusfachfrau Ilona Tetzlaff eine Rundtour. Doch nicht nur Naturliebhaber, sondern auch Freunde von Kunst und Kultur kämen auf ihre Kosten. Die Broschüre nennt zahlreiche Veranstaltungen und führt Kulturhäuser auf. Wohl wissend, dass Allgemeinverfügungen im Zuge der Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 alle Planungen schnell über den Haufen werfen können.

„Auch für Hundeliebende gibt es im Heft einiges zu entdecken“, fügt Hundebesitzerin Sabine Prößler-Gillerke erfreut an. „Es ist doch einfach toll, eine schöne Broschüre in den Händen zu halten und sich Lust auf Urlaub zu holen“, bringt Kirsten Erdmann von der Gemeinde Berne die Aussagen der regionalen Tourismusfachfrauen auf den Punkt.