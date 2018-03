Zunehmende gewalttätige Übergriffe werden bundesweit beobachtet, dagegen gingen vor gut zwei Wochen auch Einsatzkräfte in der Bankenmetropole Frankfurt auf die Straße. (Andreas Arnold)

Tag für Tag sorgen sie dafür, dass sich die Menschen sicher fühlen und ihnen in der Not geholfen wird. Selbst wenn andere längst den Feierabend genießen, jagen sie Verbrecher oder Verkehrsrowdys, löschen Brände und retten Menschenleben. Und doch klagen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte über den abnehmenden Respekt gegenüber ihrer Arbeit – auch in der Wesermarsch.

Wie lässt sich dagegen vorgehen, war jetzt Thema einer Gesprächsrunde mit dem Titel „Gewalt gegen Helfer“ in Brake. Björn Thümler, seit November 2017 Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur aus Berne, hatte dazu Vertreter der Polizei und der Polizeigewerkschaft, der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks, der Rettungsdienste und des Kriseninterventionsteams eingeladen.

Der Ton ist rauer geworden

So viel vorweg. Gewalttätige Übergriffe auf Rettungskräfte gibt es in der Wesermarsch keine, körperlichen Widerstand gegenüber Polizeibeamte drei bis fünf Fälle pro Jahr. „Doch der Ton ist rauer geworden,“ weiß Carsten Hoffmeyer, Polizeidirektor der ­Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu berichten. Das Problem sei nicht die körperliche Gewalt, sind sich Thümlers Gäste rasch einig, sondern der abnehmende Respekt anderen Menschen und damit auch den Einsatzkräften gegenüber.

„Teilweise werden unsere Kollegen angerotzt, teilweise in den Mund, und die Verfahren werden eingestellt“, beklagt Polizeidirektor Hoffmeyer. Frank Schill, Polizist in Rodenkirchen und Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in der Wesermarsch, berichtet von einer Kollegin, die bei einem Einsatz gebissen wurde und bis heute sichtbare Narben davonträgt. Attackiert wurde sie nicht etwa vom Täter, sondern von einem Opfer, das die Beamten schützen wollten. Rangeleien mit Polizeibeamten seien beinahe schon an der Tagesordnung, heißt es weiter. Dabei würden sie bespuckt, gekratzt, gebissen und herbe beleidigt.

Die Täter kämen aus allen Altersstufen. „Früher war das ein männliches Problem“, sagt Hoffmeyer. Heute gebe es die Probleme ebenso mit Frauen und Mädchen. Vor allem bei Feiern, Festen und sonstige Gelegenheiten, bei denen Alkohol, Drogen und Medikamente ins Spiel kämen, entstehe häufig eine gefährliche Mischung. „Das ist teilweise ein Hass auf den Staat, verbunden mit einem fehlenden Unrechtsbewusstsein“, lautet die Erfahrung Schills. „Früher waren es jedes Jahr die gleichen zwei, die sich beim Schützenfest aufs Maul gehauen haben“, ergänzt Peter Deyle. „Hinterher haben sie an der Theke zusammen einen getrunken. Das ist heute anders.“

„Es ist generell eine Verrohung festzustellen“

Der Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Wesermarsch sieht darin den Ausdruck einer Gesellschaft, in der die Hemmschwellen gesunken sind, der Egoismus größer und der Umgang rauer geworden. Dass heute keine große Fete ohne Sicherheitsdienst auszukommen scheint, ist für Deyle ein Beleg, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt etwas verändert hat in der Gesellschaft. „Es ist generell eine Verrohung festzustellen.“ Das sei bis in die eigenen Reihen spürbar. Auch dort habe sich der Umgangston teilweise verändert. Manche verbale Übergriffe auf Helfer könnten von den Mitarbeitern provoziert worden sein, vermutet Deyle. Eine andere Auswirkung der Verrohung beobachtete Gastgeber Thümler auf seinen Dienstfahrten. Er habe gesehen, wie Autofahrer anhielten, um eine Unfallstelle zu fotografieren, andere blockierten die Rettungsgasse, weil sie sich so sehr in ihre Handy-Botschaften vertieft hatten.

Im Bereich der Polizei wirkt sich die zunehmende Respektlosigkeit dann so aus: „Eine Uniform ist inzwischen teilweise zum Ansporn geworden, Beamte herauszufordern und anschließend darüber aus dem Zusammenhang gerissen in den sozialen Medien zu berichten“, beklagt Polizeidirektor Hoffmeyer. Hinzu kämen immer wieder Bedrohungen und Herabwürdigungen, die vor allem über die sozialen Medien verbreitet würden. „Ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen“, zitiert Schill eine der Bedrohungen gegen Polizeibeamte, die via Facebook veröffentlicht worden sein sollen. In solchen Fällen fehle eine Beratung, wie die Filme gelöscht und was sonst dagegen unternommen werden könne.

Sorge um die Privatsphäre der Opfer

Jan Hoffmann vom Rettungsdienst Weser­marsch sieht das ähnlich. Auch er hält mehr Informationen für notwendig, damit die Einsatzkräfte erfahren, wie sie reagieren können, wenn es zu verbalen Übergriffen, Tätlichkeiten, Beleidigungen oder Drohungen kommt. Außerdem sei ein einfacher Meldeweg erforderlich, um belastbare Zahlen über solche Vorfälle zu erhalten. Torsten Renken vom Kriseninterventionsteam KIT sorgt sich auch um die Privatsphäre der Opfer und Patienten. „Es gibt Leute, die filmen, wenn ein Patient aus dem Haus getragen wird.“ Die Privatsphäre werde dabei ignoriert.

Einig sind sich Thümlers Gäste, dass die beschriebene Verrohung teilweise auf Erziehungsdefizite zurückzuführen ist. „Die Vermittlung von Respekt ist nichts Antiquiertes, sondern notwendig“, befindet Thümler. Zustimmung erntet der Minister daher für seine Idee, eine Kampagne für mehr Respekt gegenüber Einsatzkräften aufzulegen, die bei der Landeszentrale für politische Bildung und der Erwachsenenbildung angesiedelt werden könnte.

Landesweit sind Gewalttaten gegen Polizisten nach Angaben von Frank Schill übrigens ein großes Problem. Im Jahr 2017 weist die Polizeistatistik 3179 Fälle aus. Die Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten in Niedersachsen ist damit innerhalb eines Jahres um 122 angestiegen.