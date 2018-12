(Frank Thomas Koch)

Frau Pieper, seit fast zwei Wochen können Autos und Lastwagen nur noch auf einer Seite der Lesumbrücke fahren. Wie läuft der Baustellenverkehr aus Ihrer Sicht?

Brigitte Pieper: Wir beobachten den Baustellenverkehr seit Anfang Dezember, als zunächst die beiden inneren Fahrspuren der A 27 gesperrt werden mussten. Eine Woche lang war es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, dann normalisierte sich die Lage. Jedenfalls zunächst. Seit nur noch auf einer Seite der Brücke gefahren werden kann, hat sich die Situation verschlechtert. Der Verkehr kommt immer wieder ins Stocken.

Autofahrer beobachten etwas anderes: Sie sprechen von purem Chaos ...

...Verkehrsströme, die von einer Fahrbahnseite auf die andere umgeleitet werden müssen, sind immer störungsanfällig. Das liegt daran, dass ein Randbereich zum Ausweichen fehlt. Sobald es zu einem Unfall kommt, wie in den ersten Tagen des Spurwechsels, stauen sich die Fahrzeuge. In der Regel fließt aber der Verkehr auf der Lesumbrücke, wenn auch etwas langsamer als sonst.

Etwas? Manche Autofahrer beklagen, dass sie jetzt bis zu 35 Minuten länger auf der A27 unterwegs sind als sonst.

Die 35 Minuten kann ich momentan nicht bestätigen. Es kann derzeit aber zu Verzögerungen und damit zu Verspätungen wegen der Verkehrseinschränkungen auf der Lesumbrücke kommen, das ist richtig.

Die Handelskammer fordert einen Runden Tisch, um die Situation zu verbessern. Warum gab es den nicht vorher?

Den konnte es vorher nicht geben, weil wir zügig auf neue Befunde der Materialprüfer, die sich die Stahlkonstruktion der Brücke angeschaut haben, reagieren mussten. Es war keine Zeit, Runde Tische zu planen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste die Teilsperrung sofort umgesetzt werden.

Was plant das Amt, damit es zu möglichst wenigen Staus auf der Autobahn und in den angrenzenden Stadtteilen kommt?

Wir prüfen derzeit, wie sich durch veränderte Ampelschaltungen auf Ausweichrouten die Situation entspannen lässt. Zu den Ausweichstraßen zählen die Ritterhuder Landstraße und die Wümmequerung, aber auch die Strecke über den Heerstraßenzug zwischen Burg und Oslebshausen.

Und was halten Sie vom Vorschlag der Handelskammer, in den Stoßzeiten die Zahl der Fahrspuren auf der Brücke zumindest in einer Richtung zu erhöhen?

Auch das prüfen wir. So etwas wird auf Straßen in Hamburg und Bremerhaven bereits gemacht, allerdings auf Stadtstraßen und nicht auf einer Autobahn. Der bauliche und technische Aufwand ist deshalb enorm. Ob sich der Vorschlag tatsächlich umsetzen lässt, werden wir demnächst wissen.

Was heißt demnächst?

Ich gehe davon aus, dass uns die Gutachter bis Ende Januar sagen können, ob der Vorschlag der Handelskammer für die Hauptverkehrszeiten realisierbar ist.

Unternehmen aus Bremen-Nord, die mit ihren Lastwagen mehrmals am Tag über die Brücke müssen, halten die Baustelle für existenzbedrohend. Wie reagieren Sie darauf?

Solche Verkehrsführungen an Baustellen, wie sie jetzt auf der Lesumbrücke eingerichtet wurden, gibt es etliche auf bundesdeutschen Autobahnen – auch auf solchen, auf denen mehr Fahrzeuge unterwegs sind als auf der A 27. Auf der A 1 beispielsweise gibt es eine solche Verkehrsführung bereits seit zwei Jahren. Sie ist momentan die einzige Option, die wir haben, um auf die Probleme bei der Brücke zu reagieren.

Die ältere Seite der Lesumbrücke ist gesperrt, weil es Bedenken wegen der Tragfähigkeit gibt. Wie groß sind die Schäden?

Die Schäden sind erheblich. Es gibt Risse im Stahl. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand kann auf der älteren Seite der Brücke die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden.

Wie kann es sein, dass die Schäden jetzt so groß sind, wenn doch die Brücke regelmäßig untersucht wird?

Brücken werden regelmäßig in Augenschein genommen, aber nicht immer werden Materialproben genommen. Das war jetzt der Fall.

Die Materialproben sind untersucht, Experten kontrollieren die Stahlträger aber noch einmal. Warum?

Die Materialproben haben gezeigt, dass die Stahlträger beschädigt sind. Jetzt geht es darum zu überprüfen, ob sie saniert werden können – und wenn ja, mit welchem Aufwand. Deshalb werden jetzt die tiefergehenden Prüfungen vorgenommen, bei denen zum Beispiel sämtliche Schweißnähte der Stahlträger geröntgt werden.

Was ist momentan wahrscheinlicher – eine Sanierung der Stahltäger oder ein kompletter Brückenneubau?

Das lässt sich derzeit nicht beantworten. Um eine Entscheidung zu treffen, brauchen wir die Ergebnisse der tiefer gehenden Überprüfungen der Stahlelemente.

Warum haben dann bereits die Planungen für einen Brückenneubau begonnen?

Selbst wenn sich die Lesumbrücke sanieren lässt, wird sie nur eine bestimmte Zeit lang halten. Stand heute gehen wir von rund zehn Jahren aus. Das bedeutet, dass bereits jetzt mit den Planungen für einen Neubau begonnen werden muss. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob eine Behelfsbrücke für die Zwischen- und Bauzeit der neuen Brücke zum Einsatz kommt.

Wie lange wird die Lesumbrücke denn Baustelle bleiben, wenn eine Sanierung der Stahlträger nicht mehr möglich ist?

Das kann ich heute noch nicht sagen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Planungen eines Brückenneubaus zwischen fünf und zehn Jahre dauern.

Wann wird feststehen, was mit der Lesumbrücke passiert?

Ich rechne damit, dass wir Mitte nächsten Jahres sagen können, wie es mit der Brücke weitergeht.

Die Fragen stellte Christian Weth.

Zur Person

Brigitte Pieper (61)

ist seit acht Jahren Chefin des Amtes für Straßen und Verkehr. Davor war sie Referatsleiterin bei der Verkehrsbehörde. Pieper hat Ingenieurwesen studiert, ist ledig und wohnt in Peterswerder.