Das Einkaufszentrum ist auf die Nahversorgung in Marßel ausgerichtet. Mieter und Kunden seien zufrieden, urteilt der Centermanager. (Christian Kosak)

Herr Springer, wie schwierig ist die derzeitige Situation im Einkaufszentrum Marßel?

Frank Springer: Die Situation in Zeiten der Corona-Krise ist in Einkaufscentren allgemein schwierig. Da bildet Marßel keine Ausnahme, aber auch keine Besonderheit.

Die Termine sind erst einmal alle abgesagt. Schließlich weiß niemand, wie lange das Kontaktverbot noch dauert, vier Wochen oder vier Monate? Allerdings heißt Absage bei uns lediglich, dass die Termine verschoben werden. Läuft erst einmal alles wieder seinen geregelten Gang, werden wir möglichst viele Termine nachholen.

Grundsätzlich wird das Einkaufszentrum Marßel auch weiterhin ein Treffpunkt für die Menschen der Region sein, davon bin ich überzeugt. Für Unternehmen wie beispielsweise die Sparkasse oder Ernstings family werden auch die derzeitigen Übergangszeiten machbar sein. Schwieriger wird es da sicherlich für inhabergeführte Geschäfte. Ich hoffe nun, dass auch mit staatlicher Unterstützung alle Mieter die Corona-Krise eins zu eins überleben.

Der Großteil kommt aus Marßel, es sind allerdings auch Pendler vor Ort, beispielsweise aus Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck, die im Einkaufszentrum haltmachen.

Nein. Genaue Zahlen wissen wir nicht.

Das weiß ich nicht. Allerdings zählt für den einzelnen Mieter am Ende der Umsatz beziehungsweise der Ertrag und nicht die Frequenz.

Daran haben wir schon mit weiteren Umbaumaßnahmen zum Jahreswechsel 2010/2011 sowie 2013 gearbeitet. Denn die 60 bis 70 Quadratmeter großen Anbieterflächen, die in den 50er-, 60er-Jahren noch beliebt und neu waren, sind überholt. Das waren noch die kleinen Inhabergeschäfte, die gibt es heutzutage nur noch selten, oft auch, weil ein Nachfolger fehlt. Zwar erlebt die Kleinteiligkeit – wie in der Vegesacker Innenstadt – eine Wiedergeburt. Da allerdings eher durch den Wegfall des Haven Höövt. Diese Kleinteiligkeit funktioniert allerdings nicht überall. Im Einkaufszentrum Marßel hatten wir auch immer mehr Leerstände. So haben wir Flächen vergrößert, die Passage reduziert. Größere Filialanbieter wie Tedi, Ernstings family und Rossmann haben sich angesiedelt. So bleibt das Einkaufszentrum konkurrenzfähig, denn von der Spülbürste bis zur Hose ist fast alles vor Ort zu erhalten. Ich sage immer, es ist wie ein kleines Kaufhaus: in der Kombination schafft man eine umfassende Stadtteilversorgung.

Da finden sich Kaufkraft und Händlerangebot zusammen. In Marßel sind wir mit den Discountern NP und Netto gut aufgestellt.

Ich glaube, es könnte in Zukunft noch ein bis zwei kleinere Flächen geben, die wir zusammenlegen und somit vergrößern, damit sich weitere Filialanbieter dort ansiedeln können. Ansonsten bin ich – wie auch die Mieter und die Kunden – mit dem Einkaufszentrum Marßel sehr zufrieden.

Für manche Regionen mag Konkurrenz in direkter Nähe und damit Vielfalt und Wettbewerb bereichernd sein, in Marßel funktioniert das nicht. Marßel ist ein kleiner Ortsteil, das Einkaufszentrum ist die primäre Versorgung im Stadtteil. Es sichert die Grundversorgung. Mit den weiteren dort angesiedelten Angeboten wie Arztpraxis und Sparkasse gibt es dazu noch kleine Leuchttürme, die über den Ortsteil hinaus das Einkaufszentrum attraktiv gestalten. Wer zum Beispiel aus der Umgebung dort anhält, um zur Bank zu gehen, bekommt auch noch die Möglichkeit, seinen Einkauf zu tätigen. Wir sind froh, dass wir den Menschen in Marßel und umzu diese Gelegenheiten mit dem Einkaufszentrum bieten können.

Anfänglich gab es tatsächlich deutlich mehr Beschwerden. Doch wir sind immer sehr kulant damit umgegangen. Mittlerweile ist die Parkraumüberwachung ja bundesweit schon gang und gäbe, haben sich unsere Kunden daran gewöhnt. Wir setzen „Park&Control“ an sechs Standorten ein. Unser Interesse ist es dabei allerdings nicht, Kunden zu vergraulen, sondern ihnen ausreichend Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Leider hat sich – und dies nicht nur für uns – in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass es immer mehr Verkehrsteilnehmer gibt, dafür aber immer weniger sozialverträglicher Umgang miteinander. Da hilft halt nur die Parkraumüberwachung. Wer allerdings bei uns anruft und vernünftig erklärt, dass er oder sie nur kurz einkaufen war, der konnte in der Vergangenheit immer auf unsere Kulanz setzen. Das können die Kunden auch in Zukunft.

Zur Person

Frank Springer (47)

wohnt in Ganderkeese und ist Center-Manager von fünf Einkaufszentren, neben Marßel sind dies das Einkaufszentrum Berliner Freiheit in der Vahr, in Blockdiek, Jan-Reiners-Center in Findorff sowie die Domshof Passage in der Bremer Innenstadt.