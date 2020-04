Werner Musfeld hat den Familienbetrieb an der Steller Heide vor 37 Jahren gegründet. (Kristina Bumb)

Schwanewede. Seit einigen Jahren sind Metallzäune ein gängiges Element für die Begrenzung von Privatgärten, öffentlichen und gewerblichen Arealen. Die sogenannten Stabmattenzäune sind vielerorts zu sehen. Das Familienunternehmen Zaun Musfeld an der Steller Heide in Schwanewede hat sich auf Metallbau für den Garten spezialisiert. Ihre Zäune, Tore, Gabionenbauten und Sichtschutzelemente vertreibt die Firma sie in ganz Deutschland.

Seit 37 Jahren besteht das Familienunternehmen von Werner, Gabriele und Dustin Musfeld. Die Gründung des Unternehmens im Jahr 1983 beruhte vor allem auf den persönlichen Vorlieben von Inhaber Werner Musfeld. „Ich wollte eigentlich Zimmermann werden, war aber auch gerne im eigenen Garten aktiv. Irgendwann kam ich auf die Idee, dass sich Holzarbeiten und Garten miteinander verbinden lassen – durch den Zaunbau“, erzählt er. Dem Einfall, sich mit Zaunbauten selbstständig zu machen, folgte bald die Tat und Werner Musfeld startete als Quereinsteiger in der Branche. Während er sich um die anfallenden handwerklichen Arbeiten kümmerte, war seine Ehefrau Gabriele für die Buchhaltung zuständig.

Damals war der Jägerzaun, kreuzweise miteinander verbundene und dunkel lasierte Balken, das Nonplusultra in den Gärten. „Davon haben wir unzählige aufgebaut. Wir setzten sie in unserer Werkstatt selbst zusammen, damit die Qualität stimmt“, erinnert sich Musfeld. Doch beim Jägerzaun blieb es nicht. Später verlangten die Kunden nach Balkenzäunen in ländlicher Optik, Bonanza-Varianten oder nach weißen Friesenzäunen. Auch Carports, Outdoor-Spielgeräte, Sichtschutzelemente und andere Holzarbeiten für das heimische Grün fertigte der Betrieb an, der zu Beginn an der Schwaneweder Straße ansässig war und 1999 in das Gewerbegebiet an der Steller Heide umzog.

„Wir haben immer darauf geachtet, wie sich der Geschmack der Kunden wandelt, und versucht, mit der Zeit zu gehen“, sagt der Inhaber. Eine vorausschauende Unternehmensplanung sieht er als das Erfolgsrezept des Familienbetriebs, der heute drei Mitarbeiter beschäftigt. Werner und Gabriele Musfelds Sohn Dustin, der gelernter Zimmermann ist, stieg 2004 in den Familienbetrieb ein.

Mittlerweile setzt Zaun Musfeld ausschließlich auf Metallbau. „Die Doppelstabmatte in Anthrazit hat den Jägerzaun von damals abgelöst“, sagt Musfeld. Der Metallzaun, der aus Zaunmatten und Pfosten zusammengesetzt wird, ist robust, langlebig, muss nicht gestrichen werden und kann zum Beispiel mit Sichtschutzstreifen aus Kunststoff schnell blickdicht gemacht werden. Außerdem bieten die hohen Varianten einen guten Schutz gegen Einbruch und Vandalismus. „Es geht manchmal durchaus um ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis in der unruhiger gewordenen Welt“, sagt Musfeld. Neben den Stabmattenzäunen bietet der Schwaneweder Betrieb unter anderem auch Schmuckzäune aus Metall.

Auf dem Betriebsgelände befindet sich eine Musterausstellung mit Zaunvarianten. Diese ist zwar als Maßnahme der Corona-Prävention aktuell nicht zugänglich. Aber seit mehreren Jahren setzen die Musfelds zusätzlich auf einen Webshop. „Der Online-Handel gewann immer mehr an Gewicht. Das konnten wir für unsere Firma nicht ignorieren. In der jetzigen Krisenzeit ist unser Online-Shop natürlich sehr hilfreich“, schildert er. So verkaufen die Musfelds, die sich mit ihrem Shop gegen das Internetangebot von Baumärkten und Co durchsetzen, ihre Produkte deutschlandweit und ins europäische Ausland. Sogar bis in die USA nach Las Vegas sei ein Zaun einmal gegangen. „Das lief über Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt er und lacht. Dass die Zulieferung von Materialnachschub während der Corona-Krise unter Umständen nicht mehr einwandfrei klappt, macht ihm noch keine Sorgen. „Unsere Lager sind voll und wir schauen mit Zuversicht nach vorne. Wir sind weiter für unsere Kunden da“, betont Werner Musfeld.