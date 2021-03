Manchmal hilft eine elf Meter lange Stipprute beim Geocache-Angeln. (Marina Köglin)

Schwanewede. Wer mit einer Angel durch den Wald läuft, erntet zuweilen fragende Blicke. An diesem Februarvormittag sind aber bis auf wenige Gassigänger kaum Menschen unterwegs. Ein Blick aufs Handydisplay: „Noch zwölf Meter, sieben, fünf…“ Wir sind da. Unser Ziel ist nicht etwa ein fischreicher Waldsee, sondern ein kleiner, grüner Gummi-Drache, der in etwa sieben Metern Höhe an einem Baum hängt. An diesem Tag bin ich mit Torsten Peymann in einem Wald in Schwanewede auf Geocaching-Tour.

Geocaching erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Das Spiel, oft als moderne Schatzsuche oder Schnitzeljagd bezeichnet, wird weltweit betrieben. Über drei Millionen aktive Geocaches warten rund um den Globus darauf, entdeckt zu werden. In fast jedem Staat der Erde gibt es mindestens einen versteckten Geocache. Geocaching ist für fast alle Altersgruppen geeignet und funktioniert zu jeder Jahreszeit – auch in Corona-Zeiten. Gesucht wird dabei der Geocache – kurz Cache genannt. Meistens sind das wasserdichte Behälter in unterschiedlichen Größen und Formen. Das reicht vom kaum fingerhutgroßen Nano-Cache, über Tupperdosen bis zum Format von Telefonzellen. Manchmal gar nicht so einfach, ein Versteck auch als Versteck zu erkennen. Im Inneren des Caches befindet sich ein Logbuch, in das sich die Finder eintragen können.

Auch der grüne Drache, den Torsten Peymann soeben von einem Aststumpf geangelt hat, verfügt über so ein Logbuch. Peymann wohnt in Arsten und nutzt das schöne Februar-Wetter an diesem Tag für eine Geocache-Tour nach Schwanewede und Bremen-Nord. Im Juli 2012 hatte er den Thriller „Fünf“ von Ursula Poznanski gelesen, in dem es ums Geocachen geht. Er probierte die Schatzsuche per GPS-Koordinaten aus – und ist seitdem dabei. Ihm gefällt, dass man beim Geocachen meistens in der Natur unterwegs ist. „Ich nenne es Spazierengehen mit Ziel“, sagt Peymann, der gern mit der Familie oder zusammen mit Freunden zum Geocachen loszieht – oder auch mal allein. Außerdem begeistert ihn der Ideenreichtum, den einige Geocacher beim Gestalten und Verstecken ihrer Caches an den Tag legen.

Unterdessen geht die Suche weiter. Für den nächsten Cache werden keine Hilfsmittel wie etwa die Angel benötigt. Eine kleine Filmdose ist am Wegesrand im Baumstumpf versteckt und schnell gefunden. Beim Geocachen gibt es Spielregeln, die zu befolgen sind. An erster Stelle steht der respektvolle Umgang mit der Natur. Wege sollten möglichst nicht verlassen werden, und wenn in der Nähe Vögel nisten, wird der Cache erst einmal gesperrt. Geocacher, die das Hobby aufgeben, sollten ihre Caches wieder einsammeln. Ebenfalls wichtig ist, dass die Schatzsuche geheim bleibt. Außenstehende sollen nicht auf den Cache aufmerksam werden und ihn auch nicht einfach so finden können. Das geheime Vorgehen ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem bei Caches, die mitten in der Stadt versteckt sind.

Als Begründer des Geocaching gilt der US-Amerikaner Dave Ulmer. Er versteckte Anfang Mai 2000 einen Eimer mit einer CD, einer Videokassette, einer Konservendose und anderen Kleinigkeiten in der Nähe von Portland, Oregon. Danach teilte er die Koordinaten im Internet mit und bereits einen Tag später wurde das Versteck gefunden. Auf einer Webseite wurden fortan die Koordinaten von solchen und ähnlichen versteckten Dingen dokumentiert – die moderne Schatzsuche war geboren. Der erste Geocache in Deutschland wurde am 2. Oktober 2000 in Brandenburg versteckt.

Die Koordinaten für Geocaches findet man im Internet, beispielsweise auf www.geocaching.com. Verschiedene Symbole zeigen auf der Landkarte die versteckten Caches. Klickt man ein Symbol an, gibt es weitere Informationen zu dem jeweiligen Cache. Geocaching-Anfänger sollten mit einer niedrigen Gelände- und Schwierigkeitswertung starten; fünf Sterne sind die Höchstwertung und bedeuten „sehr schwierig“. Ein Stern beim Gelände bedeutet, dass der Cache auch für Rollstuhlfahrer zu erreichen ist. Es gibt mehrere Geocache-Arten: Beim Traditional ist meistens eine Art Tupperdose versteckt. Ein Multi-Geocache hat mehrere Stationen mit Hinweisen bevor an der letzten Station der Cache gesucht wird. Nacht-Caches werden bei Dunkelheit gesucht, hier führen oft Reflektoren zum Ziel. Und beim Mystery-Cache muss erst ein Rätsel gelöst werden.

Aber auch Traditionals können Aufgaben enthalten. So beinhaltet der nächste Cache, den wir an diesem Tag finden, einen Zauberwürfel. Richtig zusammengesetzt offenbart er die Ziffern für ein Zahlenschloss, das geöffnet werden muss, um an das Logbuch zu gelangen. „Zauberwürfel konnte ich noch nie“, sagt Torsten und lacht. In solchen Situationen kann ein „Telefon-Joker“ helfen. In diesem Fall ist es ein befreundeter Cacher, der das Rätsel bereits gelöst hat und nun mit einem kleinen Tipp weiterhelfen kann. In diesem Fall konnte der Telefon-Joker zwar nicht weiterhelfen; des Rätsels Lösung wurde schließlich durch „hartnäckiges Überlegen und das Ausschlussprinzip“ ermittelt. Auch das sind Aspekte, die viele Geocacher an ihrem Hobby besonders schätzen: Man sieht die Umgebung mit anderen Augen – und lernt, „um die Ecke“ zu denken.

Zur Sache

Das braucht man zum Geocachen

Geocaching wird in verschiedenen Ausprägungen ausgeübt; als Zeitvertreib für die ganze Familie und Anreiz zum Spazierengehen bis hin zum Extremsport. Für den Anfang benötigt man einen Internetzugang, da die Koordinaten für die unterschiedlichen Geocaches online zu finden sind, zum Beispiel unter www.geocaching.com. Dort kann man sich anmelden und Geocaches auf einer Landkarte aussuchen. Die Basis-Mitgliedschaft ist kostenlos. Einige Caches auf der Landkarte sind jedoch nur für Premium-Mitglieder sichtbar. Eine Premium-Mitgliedschaft kostet 30 Euro im Jahr. Wer das Geocachen einfach mal ausprobieren möchte, braucht sich keine umfangreiche Ausrüstung zuzulegen. Da es beim Geocachen meistens hinaus in die Natur geht, ist festes, bequemes Schuhwerk eine gute Wahl. Dann noch ein GPS-Gerät oder einfach ein Mobiltelefon mit einer Geocaching-App – schon kann es losgehen. Außerdem sollte ein Stift mitgenommen werden, damit man seinen (Geocacher-)Namen nach erfolgreicher Suche in das Logbuch eintragen kann. Wen das Geocaching-Fieber so richtig gepackt hat, wird seine Ausrüstung irgendwann erweitern, um auch aufwendigere oder abenteuerliche Caches zu finden. Da werden mitunter „Hilfsmittel“ wie Pinzette, Lupe, eine leistungsstarke Taschenlampe, Stirnlampe, UV-Licht, Teleskop-Magnet, Angel, Watthose und Kletterausrüstung erforderlich.