Der Blumenthaler Beirat will aus seinem Budget Geld für Verschönerungsmaßnahmen im Dillener Park bereitstellen. (Christian Kosak)

Gute drei Stunden diskutierte der Blumenthaler Beirat am Montag in seiner virtuellen Sitzung. Im Mittelpunkt standen Anträge und Anfragen. Unter anderem zwei Bürgeranträge zum Dillener Park. Konkret geht es wie berichtet um diverse Verschönerungsmaßnahmen. Kosten: 6600 Euro. Auch ein Mülleimer soll aufgestellt werden. Der Beirat ist bereit, sich an den Kosten zu beteiligen.

Mit dem Umweltbetrieb Bremen soll zunächst geklärt werden, was aus Mitteln des Bremen-Fonds umgesetzt und wie eine vernünftige Pflege für den Park langfristig finanziell gesichert werden kann. Laut Ortsamtsleiter Oliver Fröhlich gilt für den Park derzeit die Pflegestufe 3, eine Firma sei mit der Pflege beauftragt. Von der zuständigen Behörde habe er auf Nachfrage erfahren: Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln werden in erster Linie Reinigung und Rasenmähen finanziert. Weitere Maßnahmen hängen davon ab, was an Geld übrig bleibt.

Frei laufende Hunde sind am Bürgermeister-Dehnkamp-Weg ein Problem. In einem Bürgerantrag werden Hinweisschilder auf die Leinenpflicht und verstärkte Kontrollen gefordert und geeignete Freilaufflächen für Hunde in Blumenthal angeregt. Schilder bringen nichts, hieß es im Beirat. Über Freilaufflächen haben sich Ortsamt und Beirat schon Gedanken gemacht. Ein Vorschlag sieht ein Gelände am Striekenkamp/Kreinsloger Straße vor. Weitere Flächen werden gesucht. Ein Problem, das sich laut Fröhlich stellt: Aus dem Bremer Haushalt gibt es kein Geld für eine wünschenswerte Einzäunung von Freilaufflächen, aus Blumenthaler Stadtteil-Mitteln sei ein Zaun nicht zu finanzieren.

Die CDU schlägt in einem Antrag vor, den Einmündungsbereich der Straße Witteborg in die Betonstraße einzuengen oder zurückzubauen. Autofahrern soll damit deutlich werden, dass von rechts kommende Fahrzeuge aus der Betonstraße Vorfahrt haben. Die SPD war gegen einen Rückbau. Piktogramme würden vielleicht reichen, meinte Fraktionssprecher Marcus Pfeiff. Auf Bedenken stieß ein Vorschlag der Grünen, die Durchfahrtrichtung in der Einbahnstraße zu ändern. Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung soll nun einen Vorschlag erarbeiten, wie die Verkehrssituation im Bereich der Straßen entschärft werden kann. Geplant ist eine öffentliche Sitzung in virtueller Form am 3. Mai.

Blumenthaler sollen stärker bei Projekten für den Stadtteil mitreden können, lautet ein Bürgerantrag. „Die Bürgerbeteiligung wird auf keinen Fall vergessen“, meinte der Ortsamtsleiter. Erst mal sei aber zu prüfen, ob eine Idee überhaupt Anklang finde, um sie dann vorzubereiten und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. „Wir schieben zunächst etwas an, das ist aber nicht in Stein gemeißelt“, so Oliver Fröhlich. Der Ortsamtsleiter gab einen Überblick über Entwicklung und Sachstand verschiedener Projekte. Für Mai sei eine Ausschusssitzung zum Blumenthaler Zentrum, Berufsschulcampus und zur Entwicklung des BWK-Geländes geplant. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Thema Zentrum sei vor den Sommerferien vorgesehen, für den Campus nach den Sommerferien.

Ein Antrag der Linken für die Ausstattung von Beiratsmitgliedern und eventuell auch sachkundigen Bürgern mit Tablets wird im Sprecherausschuss weiter beraten. Ebenso ein kurzfristig eingereichter Dringlichkeitsantrag der SPD für die finanzielle Unterstützung einer Blühwiese in Wätjens Park. Der Beirat hat noch Fragen, unter anderem zur Höhe der Kosten. Ein Antrag der Fraktion „Die Partei“, neben Parkbänken eine Stellfläche für Rollstuhlfahrer zu schaffen, wurde zustimmend aufgenommen. Ebenso drei Anfragen. Wie berichtet, hat der Stadtteil eine weitere allgemeinmedizinische Praxis verloren. Ein Hausarzt aus Farge-Rekum ist nach Marßel abgewandert. Die SPD-Fraktion will von der Gesundheitsbehörde und der kassenärztlichen Vereinigung wissen: „Welche kurzfristigen und erfolgversprechenden Maßnahmen sind geplant, eine ärztliche Niederlassung im Bereich Blumenthal-Farge zu unterstützen und die Situation zu verbessern?“

Zwei Anfragen kamen von den Grünen. In der einen geht es um eine stillgelegte Aschedeponie des Kraftwerkes Farge in der Nähe der geplanten Kita Farger Straße. Die Umweltsenatorin soll Auskunft geben, ob von der früheren Deponie eine Gefahr für Mensch und Umwelt durch Schad- und Giftstoffe oder radioaktive Strahlung ausgeht. Die Grünen sorgen sich auch um das Trinkwasser in Blumenthal durch die sich ausbreitende Schadstofffahne vom früheren Tanklager Frage. Sie wollen unter anderem wissen, wie die Behörde die Gefahr einer Trinkwasser-Kontamination einschätzt.