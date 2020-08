Wie es mit dem ehemaligen Aumunder Bahnhof weitergeht, ist weiterhin offen. Wenn der bisherige Eigentümer ausgezogen ist, beginnt Aldi mit der Vermarktung. Auch das Statt-Theater hat offenbar noch eine Chance. (Maximilian von Lachner)

Gleich an zwei Standorten in Bremen-Nord vergrößert der Discounter Aldi seine Filialen. An der Hindenburgstraße in Lesum und an der Hammersbecker Straße in Aumund gestaltet die Einzelhandelskette die Filialen nach einem neuen Konzept um. Während in Lesum das bestehende Gebäude kernsaniert wird, baut Aldi in Aumund ein neues Gebäude. Das bestehende Haus wird vollständig abgerissen. Baustart ist am 14. September. Der Verkauf findet in Aumund in einem Zelt statt. Wie es mit dem ehemaligen Aumunder Bahnhof weitergeht, der Aldi gehört, ist weiterhin offen. Weil das Gebäude derzeit noch vom bisherigen Eigentümer bewohnt wird, hat Aldi noch nicht mit der Vermarktung begonnen. Auch das Statt-Theater hat offenbar noch eine Chance.

Wie berichtet, hatte Aldi im Zuge der Erweiterungspläne für den Markt in Aumund geplant, das ehemalige Bahnhofsgebäude an der Meinert-Löffler-Straße abzureißen. Von dem Vorhaben war Aldi jedoch abgerückt, nachdem Ortspolitiker und Anwohner den Erhalt des Gebäudes gefordert hatten. Der Neubau des Marktes und die Zufahrt wurden neu geplant, dadurch kann das alte Bahnhofsgebäude, das zwar nicht unter Denkmalschutz steht, vom Landesamt für Denkmalpflege jedoch als „erhaltenswert“ eingestuft wird, stehen bleiben – zumindest vorerst.

Lösung für Bahnhof innerhalb von vier Jahren

Der Handelskonzern räumte Anfang 2019 eine Frist von vier Jahren ein. In dieser Zeit soll eine Lösung für die Zukunft des Bahnhofs gefunden werden. Das Unternehmen sicherte nicht nur durch die vierjährige Wartezeit seine Unterstützung zu, sondern kündigte auch an, bei der Gebäude-Vermarktung zu helfen. „Wenn wir einen Mieter oder Käufer für den Bahnhof finden, könnten wir uns eine Grundstücksteilung vorstellen. Ich bitte aber um Verständnis, dass der Bahnhof nicht unser Geschäft ist und wir ihn, wenn sich niemand findet, abreißen werden“, hatte Detlef Müller von Aldi Nord in der Beiratssitzung im Februar 2019 gesagt. Bisher ist aber noch nichts passiert. Axel vom Schemm, bei Aldi Nord zuständig für die Unternehmenskommunikation, teilt auf Nachfrage mit: „Sobald der bisherige Eigentümer ausgezogen ist, werden wir anfangen, das Objekt zu vermarkten.“ Wie berichtet, hatte das Statt-Theater Vegesack überlegt, den ehemaligen Bahnhof als Proben- und Spielstätte zu nutzen. Nach einer Anfrage bei Aldi haben sich die Pläne jedoch vorerst zerschlagen, so Ute Schimmler, Vorsitzende des Statt-Theaters. „Wir haben Kontakt zu Aldi aufgenommen. Aus der Zentrale haben wir eine Absage bekommen. Gegebenenfalls werde man wieder auf uns zukommen“, sagt sie.

Mehr zum Thema Historisches Gebäude in Aumund Vier Jahre Frist für den Aumunder Bahnhof Bürger und Politiker haben gegen den geplanten Abriss des alten Aumunder Bahnhofes protestiert. ... mehr »

Axel vom Schemm bestätigt: „Es stimmt, dass das Statt-Theater bei uns im Spätherbst 2019 einmal für eine Nutzung des Gebäudes als Lagerhalle angefragt hat. Wir haben seinerzeit darauf hingewiesen, dass das Gebäude noch bewohnt ist und daher im Moment nicht zur Verfügung steht, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt aber gerne auf das Statt-Theater Vegesack zugehen.“

Abriss beginnt am 14. September

Der Neubau der Filiale an der Hammersbecker Straße wurde samt Zufahrt wie berichtet umgeplant, sodass das Grundstück an der Meinert-Löffler-Straße, auf dem sich der Bahnhof befindet, nicht mehr benötigt wird. Der Abriss der alten Aldi-Filiale in Aumund beginnt laut Axel vom Schemm am 14. September. Der Verkauf geht während der Bauphase in einem rund 100 Meter von der Baustelle entfernten provisorischen Verkaufszelt auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes weiter. Aufgebaut wurde die mobile Verkaufsfläche bereits. Die Eröffnung des Zeltes ist für den 7. September vorgesehen.

In Aumund wird der Verkauf ab dem 7. September in einem Zelt auf den Rewe-Parkplatz weitergehen. Aldi baut die Filiale an der Hammersbecker Straße neu. (Marina Köglin)

Der neue Markt wird nach dem neuen sogenannten Aldi Nord Instore Konzept (Aniko) eingerichtet, kündigt vom Schemm an. Er erläutert, was dahinter steckt: „Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden.“ In den neuen Filialen setze Aldi zudem ein modernes Licht-, Farb- und Energiekonzept um.

Auf dem Dach des neuen Gebäudes wird eine Fotovoltaik-Anlage installiert, außerdem bekommt die Filiale eine Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum kühlen und beheizen kann. „Dadurch kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, erläutert der Aldi-Sprecher. Auf dem Parkplatz stehen den Kunden künftig insgesamt 89 Stellplätze zur Verfügung, darunter besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze. Darüber hinaus wird auf dem Parkplatz des Marktstandortes eine DHL-Packstation eingerichtet.

Neueröffnung in Lesum für Oktober geplant

In Lesum läuft die Sanierung und Erweiterung der Filiale bereits seit Mai. Vergrößert werden kann der Standort, weil der Textil-Discounter Kik ausgezogen und Starke Bäcker mit seiner Filiale in ein anderes Gebäude umgezogen ist. Aldi kann nun auch diese Verkaufsflächen mit nutzen. „Wir erweitern die Verkaufsfläche von bislang 727 auf rund 1000 Quadratmeter“, so vom Schemm. Auf dem Parkplatz stehen insgesamt 70 Stellplätze zur Verfügung, darunter auch Parkplätze für Menschen mit Behinderungen und für Eltern mit Kindern. Die Neueröffnung ist für Oktober geplant. „Sobald die Maßnahmen abgeschlossen sind, sind wir im Bremer Norden auf dem neuesten Stand“, so vom Schemm. Gerüchte, die Grohner Aldi-Filiale könnte mittelfristig schließen, bestätigte der Sprecher nicht. „Für diesem Standort haben wir aktuell keine Pläne“, teilte er mit. Durchschnittlich werden laut vom Schemm in einem Aldi-Markt rund 1600 Produkte aus 18 Warengruppen geführt. Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel; darunter Textilien und Schuhe, Elektronik- und Haushaltsartikel sowie Produkte für den Heimwerker- und Gartenbedarf.