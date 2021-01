Das ursprünglich angedachte Konzept für die Markthalle funktionierte nicht. Schon bevor sie gebaut war, wurde über die diskutiert (Christian Kosak)

Die Markthalle auf dem Sedanplatz sorgt bereits seit den frühen 90er-Jahren für lebhafte Diskussionen – mehrere Jahre, bevor sie überhaupt gebaut wurde. „Die Markthalle wäre ein Gewinn“, hatte der damalige Vegesacker Ortsamtsleiter Reiner Kammeyer im Oktober 1993 gesagt. Das Konzept stieß auf wenig Gegenliebe und wurde im November 1993 „vom Tisch gewischt“. Im Januar 1996 tauchte das Konzept – leicht verändert – wieder auf. „Mit einem neuen Modell startet das Bauamt Bremen-Nord jetzt erneut den Versuch, den Vegesackern eine modifizierte Markthalle schmackhaft zu machen.“ So ist es in der NORDDEUTSCHEN vom 25. Januar 1996 auf Seite 1 zu lesen.

Als zusätzliches Argument wurde nun ins Felde geführt, dass eine Markthalle „als Kontrapunkt zu dem auf dem ehemaligen Lürssen-Areal entstehenden Havenhövt (später entschied man sich für die Schreibweise Haven Höövt) den Bereich der Fußgängerzone Gerhard-Rohlfs-Straße aufwerten würde.“ Angedacht war eine gläserne Markthalle: „Ein allseitig gläserner Kubus mit geschwungenem flügelartigem Metalldach, das an den Traufen durch Glasbänder aufgelöst wird.“ Auch eine Galerie-Ebene war geplant, „wobei durch eine begehbare Glasdecke Tageslicht in die Treppenniedergänge fällt.“ Drinnen sollten „offene Läden vorwiegend Lebensmittel und Marktangebote offerieren.“

Noch jahrelang wurde darüber diskutiert, wie der Sedanplatz bebaut werden soll. Verschiedenste Entwürfe standen zur Wahl. Einer von ihnen war das sehr farbenfrohe „Symbolon“ des Wiener Künstlers Ernst Fuchs, dessen Entwurf im Jahr 2000 sowohl Begeisterung, als auch Bestürzung auslöste. Das Symbolon wurde nie gebaut, die Markthalle schließlich doch: Ende 2007 fand die Eröffnung statt, zwar ohne „tageslichtdurchflutete Treppenniedergänge“, aber mit einer Mischung aus Gastronomie und frischem Lebensmittelsortiment.

Die Bedenken, die Kritiker geäußert hatten, bewahrheiteten sich: Das Markthallen-Konzept funktionierte nicht. Bereits im Oktober 2008 lag die Hälfte der Verkaufsfläche brach. 2010 war auch der letzte Standbetreiber weg und die Zeit der Zwischenlösungen begann. Mieter kamen und gingen. Auch die Bürgerhaus-Küche und der Kinder- und Jugendzirkus Tohuwabohu fanden während des Bürgerhaus-Umbaus ein zeitlich begrenztes Zuhause in der Markthalle, in der sich seit Juli 2018 eine Tedi-Filiale befindet.

Der Schlachthof Bremen-Nord an der Meinert-Löffler-Straße erhielt im Januar 1996 einen Stempel der Europäischen Union. „Er ist das äußere Zeichen des hohen Standards, den die Einrichtung nach Abschluß von erheblichen Umbauten und einer Totalsanierung erreicht hat“, berichtete DIE NORDDEUTSCHE am 26. Januar 1996. Der Nordbremer Schlachthof erfüllte die hohen Hygiene-Anforderungen und galt in Fachkreisen als Vorzeigeprojekt, das zudem mit kurzen Wegen „vom Erzeuger über den Schlachthof bis zum Verbraucher“ in Sachen Regionalität punktete. Die „eingebauten Kontrollmöglichkeiten garantierten außerdem, sich von den Fleischskandalen abzukoppeln.“ Zwischen 1987 und 1995 hatte die Schlachthof GmbH etwa zwei Millionen Mark in die Erneuerung der gesamten Anlage investiert.

Anfang des Jahres 2016 wurde der Schlachthof Bremen-Nord auch als Bio-Betrieb zertifiziert. Doch die Zahl der Aufträge sank. 2017 verkaufte die Schlachthof GmbH das rund 10.000 Quadratmeter große Grundstück an den Immobilienentwickler M-Projekt. Im September 2019 wurden die Schlachthof-Gebäude abgerissen. Derzeit entsteht auf dem Gelände an der Meinert-Löffler-Straße ein Wohnpark-Projekt. Geplant sind Arztpraxen, Büros, ein Drogeriemarkt, 40 bis 50 Service-Appartements für Senioren und zwei Pflegewohngemeinschaften.

Leere Straßen und Fußgängerzonen – an diesen Anblick hat man sich während des Corona-Lockdowns schon fast gewöhnt. Doch auch vor 25 Jahren war die Vegesacker Fußgängerzone während der normalen Geschäftsöffnungszeiten weitgehend verwaist, wenn auch nur kurzzeitig. Ursache war damals keine Pandemie, sondern ein Ural-Hoch namens „Erich“, das schneidende Böen und „durch Mark und Bein gehenden Ostwind“ mitbrachte. „Nur vereinzelt hetzen dick vermummte Gestalten über das Pflaster“, wird die Situation in der Vegesacker Fußgängerzone am 27. Januar 1996 auf Seite 1 der NORDDEUTSCHEN beschrieben.

Viele Nordbremer versuchten, dem grimmigen Winterwetter mithilfe des Zwiebel-Looks zu trotzen: „Ich zieh‘ mir Sachen an, bis ich aussehe wie das Michelin-Männchen“, wurde Michael Bode zitiert, der an der Gerhard-Rohlfs-Straße heiße Hühnersuppe verkaufte. Wegen des Dauerfrosts beklagten viele Wochenmarkt-Beschicker erhebliche Umsatzeinbußen. Viele hatten einen Windschutz um ihren Verkaufsstand gebaut und im Inneren kräftig eingeheizt. Die Fahrer der BSAG-Busse saßen wegen der eisigen Zugluft mit dicken Jacken hinterm Steuer. Obwohl in den Bussen die Heizungen voll aufgedreht waren, kühlten die Fahrzeuge durch das ständige Öffnen der Türen immer wieder aus. Die BSAG bat darum „alle Fahrgäste, die bereits einen gültigen Fahrausweis besitzen, beim Ein- und Aussteigen die hinteren Türen zu benutzen. Die vorderen Türen sollten ausschließlich von Barzahlern und Rollstuhlfahrern genutzt werden.“

Rudolf Trutzel, damaliger Geschäftsführer der Fähren Bremen-Stedingen, beobachtete mit Sorge die Weser. „Der seit Tagen andauernde scharfe Ostwind hat den Wasserstand der Weser gedrückt. Wegen des extremen Niedrigwassers müssen Lastkraftwagen derzeit mit einer Wartezeit von bis zu zwei Stunden rechnen.“ Außerdem zeigten sich auf der Weser bereits sogar Eisschollen. „Dadurch werden uns erhebliche Schäden an unseren Fähren entstehen.“