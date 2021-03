Ob sich auf dem Ritzenbütteler Sand in diesem Jahr Besucher zum Drachenfest treffen können, ist noch ungewiss. (Torsten Spinti)

Lemwerder. Die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, die Zahl der Corona-Neuinfektionen aber immer noch zu hoch: Die Ausgangslage für Kultur- und Freizeitevents für den nächsten Sommer könnte ungünstiger kaum sein. Und doch wird in der Wesermarsch geplant, so wie für das Drachenfest in Lemwerder vom 20. bis 22. August.

Ein Drachenfest mitten in der Corona-Pandemie? Womöglich mit Einbahnstraßenregelung zwischen den Buden, Bühnen und Spielstationen, dazu Tausende von Besucher aus nah und fern, die sich beim Drachen steigen lassen sowie am Getränkeausschank artig an die Abstandsregeln halten und im Fall des Falles selbst bei Temperaturen über 30 Grad FFP-II-Masken tragen? „Ich glaube, das ist völlig unrealistisch“, so Timo von den Berg, Leiter der Begegnungsstätte. Die Begu richtet das jährliche Drachenfest am dritten Augustwochenende aus. „Wenn ein Drachenfest möglich ist, machen wir eins. Ich sehe nur keine Möglichkeit, es seriös zu planen.“

Die nächtliche Ausgangssperre in der Wesermarsch sei zwar aufgehoben, die Zahl der Neuinfektionen aber immer noch sehr hoch. So lag der Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche angibt, am Mittwoch beispielsweise noch bei 178,4. Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Landkreis belief sich auf 377. Die weitere Entwicklung der Pandemie einzuschätzen sei wie der Blick in die Glaskugel, sagt von den Berg. Darum hat er sichratsuchend an den Virologen Professor Andreas Dotzauer von der Uni Bremen gewandt. Seine Einschätzung: „Er riet vom Drachenfest ab.“

Von den Berg hat allerdings auch das Beispiel Delmenhorst vor Augen, wo die Infektionszahlen zuletzt stark rückläufig waren. „Warum sollte das nicht auch in der Wesermarsch möglich sein?“ Denn bei einem Inzidenzwert von unter zehn seien Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern gleichzeitig möglich, hat von den Berg dem von der Landesregierung entwickelten Stufenplan entnommen. Der bietet Orientierung, was bei welchem Infektionsgeschehen möglich ist, und was nicht. Bei dem Inzidenzwert könnte sich der Begu-Leiter eine Kulturveranstaltung vorstellen. Platz, um Mindestabstände einzuhalten, gebe es auf dem Drachenfestgelände genug. Die Besucher müssten allerdings einen Sitzplatz einnehmen und eine Maske tragen. „Die Frage ist, wollen wir das oder haben wir andere gute Ideen?“

Der Begu-Beirat wollte das Drachenfest. Jedenfalls im Dezember. Mit einer knappen Mehrheit sprach sich der Beirat damals dafür aus, dass von den Berg und sein Team die Planungen für das Festival im August aufnehmen. So hat er sich erst jüngst von den diversen Firmen und Partnern versichern lassen, dass die für ein Drachenfest benötigte Infrastruktur aus Bühnen, Zelten, Technik und ähnlichem noch zu bekommen wäre. Normalerweise wird das alles viel früher bestellt. An von den Bergs Grundproblem ändert die Verfügbarkeit der Technik allerdings nichts. „Unser Job ist es zu planen. Das geht aber nicht, wenn wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht.“ Daran werde sich im März und April auch nichts geändert haben, befürchtet von den Berg.

Live-Streams als Überbrückung

Das beschäftigt ihn auch, wenn es um das Programm in der Begegnungsstätte geht. „Im Prinzip wissen wir nicht, was wir im April und Mai machen dürfen.“ Einige Veranstaltungen wurden deshalb als Live-Stream ins Internet verlegt, bei denen von den Berg teils selbst hinter der Kamera stand. Sein Fazit: „Ein Stream ersetzt keine Live-Veranstaltung vor 120 oder 180 Gästen.“ Von der „Begegnungsstätte, in der Leute zusammenkommen, mit Kultur als Schmiermittel“ bleibe nur die Kultur.

Mit Sicht auf das Drachenfest blickt von den Berg mit Spannung auf den 15. März. Dann kommt der Begu-Beirat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die Entscheidung für ein Drachenfest in 2021, die getroffen wurde, bevor der Lockdown wegen der bundesweit ansteigenden Infektionszahlen verschärft wurde und der Inzidenzwert der Wesermarsch zeitweise auf weit über 200 kletterte, könnte dort womöglich revidiert werden. „Dann wollen wir über Ideen reden“, kündigt der Begu-Leiter an.

Er und das Team haben bereits eine Idee für eine Alternative zum herkömmlichen Drachenfest entwickelt. „Meine Vision ist, dass wir im August tatsächlich Drachen am Himmel über Lemwerder haben, aber in anderer Form“. Von den Berg spricht von einem „Schlaglicht“, das Vorfreude auf das Fest in 2022 machen soll. Überall sollen Drachen am Himmel zu sehen sein, an ein oder zwei Stellen im Ort könnte Musik, Kabarett und Artistik präsentiert werden, ohne Hunderte oder mehr Besucher aus der Region anzulocken. „Wir wollen kein Superspreader-Event“, sagt von den Berg. „Aber wir wollen Lemwerder bunte Erlebnisse ermöglichen.“

Die Entscheidung, ob diese Veranstaltungsidee mit dem Arbeitstitel „Drachen in Sicht“ oder ein ähnliches Format tatsächlich als Alternative zum Drachenfest realisiert wird, trifft der Begu-Leiter allerdings nicht selbst. Möglicherweise fällt sie nicht einmal der März-Sitzung des Begu-Beirats. Die Situation ist schließlich recht speziell und getragen wird das Drachenfest von der Gemeinde. „Vielleicht will auch die Politik mitreden“, vermutet von den Berg.