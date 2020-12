Annegret Lorenz (links) pflegt gemeinsam mit ihrer Tochter Angelika Lorenz (rechts) ihre 99-jährige Mutter Anna Horstmann. (Christian Kosak)

Vor 99 Jahren ist Anna Horstmann auf dem Hof an der Mühlenstraße geboren. Sie hat diesen Lebensmittelpunkt in all den Jahren nicht verlassen. Selbst die Bombennächte während des Zweiten Weltkriegs erlebte sie auf dem Grundstück ihrer Eltern. Heute wohnt die Blumenthalerin gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin unter einem Dach.

„Für meine Großmutter ist der Hof ihr Leben“, erzählt Enkelin Angelika Lorenz. Urlaube macht Anna Horstmann deshalb auch nicht so gerne, lieber bleibt sie zu Hause und genießt von ihrem Stammplatz in der Küche aus den Blick auf die Straße. „Zu Hause ist es einfach am schönsten“, sagt Anna Horstmann.

Ihre glücklichste Zeit war die Kindheit. „Die Zeit vor dem Krieg war die schönste Zeit, das betont sie immer wieder“, berichtet Angelika Lorenz. Die Eltern hatten damals eine Abdeckerei. Wenn es mit dem Pferdewagen auf Tour ging, war Anna Horstmann gerne dabei. Der Anblick der toten Tiere hat sie dabei nicht gestört. „Ich durfte meinem Vater bei der Arbeit über die Schulter schauen. Mithelfen musste ich als Kind aber nicht“, erinnert sich die Seniorin. Am liebsten hätte sie noch mehr Zeit mit ihrem Vater auf dem Pferdewagen verbracht. „Aber ich musste ja auch zur Schule. Ich habe damals immer zu meinem Vater gesagt, 'Ach nimm mich doch mit'. Aber der Unterricht ging vor“, erinnert sich die 99-Jährige.

Nach der Schulzeit half sie auf dem elterlichen Hof mit, hat Kohl angepflanzt und Rüben gehackt. „Das war alles hier in der Nähe“, erzählt die 99-Jährige. Felder besaß die Familie damals auf ihrem Grundstück sowie am Bockhorner Weg. Das Gemüse, das dort angebaut wurde, diente als Futter für die Rinder und Kühe, die die Familie früher besaß. „Hauptsächlich lebte meine Familie damals von der Abdeckerei am Wifo-Wald. Die Landwirtschaft hier auf dem Hof lief nebenbei“, erzählt Enkelin Angelika Lorenz.

Ein Bild aus dem Familienalbum, das die Arbeit auf dem Feld vor vielen Jahrzehnten dokumentiert. (Christian Kosak)

Enteignung in der Nazi-Zeit

Doch während der Nazi-Zeit wurde die Familie enteignet und musste deshalb den Betrieb aufgeben. Ihren Besitz an der Mühlenstraße durften sie allerdings behalten. „Meine Großmutter hat berichtet, dass sie sich damals zum Beispiel geweigert hat, den Hitler-Gruß zu machen“, sagt Lorenz. Das hatte auch zur Folge, dass man ihr den Zugang zum Bunker während eines Bombenalarms verwehrt hat. „Daraufhin sind wir wieder nach Hause gegangen und haben die Nacht im Keller verbracht. Ich hatte damals große Angst, aber meine Schwester noch mehr“, erinnert sich Anna Horstmann.

Die Bomben verschonten letztlich das Grundstück an der Mühlenstraße. So konnte die Familie die Landwirtschaft ausbauen, nachdem sie ihre eigentliche Lebensgrundlage verloren hatte. Viel Platz blieb dafür allerdings nicht. „Das Gebiet, auf dem heute die Oberschule an der Eggestedter Straße liegt, gehörte früher zum Hof. Dieses Land wurde aber auch enteignet, damit dort die sogenannten Wifo-Häuser gebaut werden konnten. Darin sollten die Arbeiter wohnen, die das Tanklager gebaut haben“, weiß die Enkelin aus Erzählungen ihrer Großmutter.

Naturalien waren auf dem Hof vorhanden

Für den Neuanfang nach dem Krieg standen lediglich 40 Mark zur Verfügung, die die Bevölkerung damals als sogenanntes Kopfgeld zur Währungsreform 1948 bekam. Durch die Inflation war das Geld, das Anna Horstmanns Vater noch hatte, nichts mehr wert. „Von den 40 Mark wurde gelebt, Naturalien waren auf dem Hof vorhanden“, erzählt ihre Tochter Annegret Lorenz. Die Lebensmittel, die auf dem Hof produziert wurden, wie etwa Milch oder Gemüse aus dem Garten, wurden zudem an Nachbarn verkauft und sorgten so für Einnahmen. „Damit wurde langsam weitergemacht und nach und nach zusätzliche Kühe angeschafft, bis es insgesamt acht waren“, sagt Annegret Lorenz. Für mehr Tiere war auf dem Gelände kein Platz.

Große Sprünge konnte die Familie mit der kleinen Landwirtschaft nicht machen. Allerdings brauchte es auch nicht viel. „Hier war immer das Leben zusammen wichtig“, berichtet Angelika Lorenz aus den Erzählungen ihrer Großmutter.

Ein Blick in die Vergangenheit: So sah es auf dem Hof an der Mühlenstraße damals aus. (Christian Kosak)

Bis zum 92. Lebensjahr für alle gekocht

Später übergab Anna Horstmann den Betrieb an ihre Tochter. „Zur Ruhe gesetzt habe ich mich aber nicht. Wann immer es ging, habe ich mitgeholfen“, erzählt sie. Ihre Unterstützung beschränkte sich aber nicht nur auf die Landwirtschaft. Waren die Eltern bei der Arbeit, kümmerte sie sich um ihre Enkelkinder und machte etwa mit ihnen Hausaufgaben. „Oma hat bis zu ihrem 92. Lebensjahr für alle gekocht. Und das war nicht nur für drei Leute“, erzählt Angelika Lorenz.

Leben konnte die Familie von der Landwirtschaft zu diesem Zeitpunkt kaum noch. „Mein Mann musste deshalb nebenbei arbeiten“, erzählt Annegret Lorenz. „Als Milchkontrolleur war er für die Molkerei tätig und hat geschaut, welches Tier gesund war und welches Keime hatte“, ergänzt Angelika Lorenz. Zudem hat die Familie eine Pferdezucht aufgebaut. „Grandeur, eines der erfolgreichsten Springpferde der Welt, ist hier unter anderem geboren. Das war der ganze Stolz meines Papas. Er hatte auch ein Händchen dafür, wie man Pferde für den Sport züchtet“, erzählt sie.

Landwirtschaft gänzlich aufgegeben

Später hat die Familie die Landwirtschaft gänzlich aufgegeben. „Der Betrieb war zu klein. Wir hätten uns vergrößern müssen, damit sich das wirtschaftlich noch lohnt. Aber eine Baugenehmigung hätten wir hier nicht bekommen“ sagt Annegret Lorenz. Ihr Mann arbeitete deshalb fortan im Klinikum Bremen-Nord, während sie sich um Haushalt und Garten kümmerte.

Das macht sie bis heute. Zudem müssen die Pferde versorgt werden, die es nach wie vor auf dem Hof gibt. Sie werden nicht verkauft, sondern sind in Besitz der Enkeltöchter von Annegret Lorenz. Die Mädchen sind deshalb auch mehrmals in der Woche auf dem Hof zu Gast. „Ich freue mich immer sehr, wenn meine Urenkel zu Besuch kommen. Dann sitzen wir alle gemeinsam am Tisch und essen. Das ist für mich schon sehr wichtig“, sagt Anna Horstmann.

Gegebenenfalls mit Abstand

Die 99-Jährige lebt noch immer in ihrem Elternhaus. Möglich machen das Tochter und Enkelin, die ihre Pflege übernommen haben. „Ich arbeite an zwei Tagen in der Woche bei der Sparkasse. Würde ich mehr arbeiten, wäre das mit der Pflege nicht zu machen“, schildert Angelika Lorenz.

Für das bevorstehende Jahr hat Anna Horstmann ein großes Ziel vor Augen. „Am 15. März werde ich 100 Jahre alt. Da möchte ich natürlich groß mit meiner Familie feiern“, sagt die Blumenthalerin. „Platz genug wäre in unserem Haus, sodass wir gegebenenfalls auch mit Abstand zusammenkommen könnten.“