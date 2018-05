Die wackelige Konstruktion hat die drei Männer bis Blumenthal gebracht. (POLIZEI BREMEN)

Glück im Unglück hatten laut Polizei drei 19 Jahre alte Männer, die am Sonnabend gegen 20.30 Uhr auf der Weser bei Blumenthal mit ihrem selbst gebauten Floß in Seenot gerieten. Die drei Freizeitskipper hatten laut Bericht aus einem Dutzend Kunststoff-Maurerkübeln, die mit einer Holzkonstruktion und Spanngurten zusammengehalten wurden, ein Floß gefertigt. Das ungewöhnliche Wasserfahrzeug hatten sie auf Höhe des Weserstadions in die Weser gelassen. Ein 2-PS-Propellermotor habe als Antrieb der Eigenkonstruktion gedient. Die drei waren der Polizei zufolge wenigstens mit Schwimmwesten ausgerüstet.

In Höhe der Blumenthaler Fähre geriet das Floß gegen einen Poller und kam ins Trudeln. Bei dem ungewollten Manöver nahmen einige der Maurerkübel Wasser auf und das Floß war nur noch schwer oberhalb der Wasserlinie fortzubewegen. Dennoch schafften es die jungen Männer, ihr Wasserfahrzeug in Höhe des Kanu-Clubs Rönnebeck an Land zu bringen. Hier wurden die Floßfahrer bereits von der Polizei und der Feuerwehr erwartet. Alle drei Männer blieben unverletzt und hatten keinen Schaden davon getragen.

Die Polizei untersagte den Männern die Fortsetzung ihrer Abenteuertour. Denn: Bei der Weser handele es sich um eine Seeschifffahrtsstraße, für die Regeln der Bootsausrüstung gelten. Bei dem Floß, so stellten die Beamten fest, wurde eindeutig gegen die seemännischen Sorgfaltspflichten verstoßen.