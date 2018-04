Für Radfahrer ist es derzeit besonders gefährlich. Die rot-weißen Baken versperrten kürzlich einer 14-jährigen Radfahrerin die Sicht. Sie übersah einen weißen Kleinwagen, es kam zum Unfall. (Christian Kosak)

Baustelle Am Krümpel, gleichzeitig Baustelle auf der Schönebecker Brücke, auch Braut-Eichen ist zu. Die Folge: Dank dieser quasi konzertierten Aktion ist Schönebeck vom Rest der Welt weitgehend abgenabelt. Busse fahren über die Autobahn, Haltestellen werden nicht bedient. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen, wenn sie denn überhaupt noch bis vor die Haustür kommen.

Im Schloss Schönebeck wurde am Wochenende eine neue Ausstellung eröffnet. Die Ehrenamtlichen, die sich um das Schloss kümmern und die Ausstellung organisiert haben, fragen sich allerdings: Wie sollen die Gäste zu uns kommen? Bei entsprechender Anfrage an das Amt für Straßen und Verkehr wird man erst einmal vertröstet: Man müsse erst nach einem Kollegen mit Ortskenntnis Ausschau halten. Dafür aber lieferte der Heimat- und Museumsverein für Vegesack und Umgebung selbst einen Hinweis, „wie man trotzdem zum Schloss Schönebeck kommt“. Der zweite Vorsitzende Klaus Gawelczyk meint: „Glauben Sie bitte keinen anderen Umleitungsempfehlungen oder Schildern. Das wird nichts aufgrund weiterer Sperren in der näheren Umgebung.“ Hier also sein Tipp: Von der A 270 die Abfahrt Lesum nehmen, über die Rotdornallee in die Lesumer Heerstraße abbiegen. Dann rechts über die Straße Zum Fichtenhof. Diese geht über in den Schönebecker Kirchweg, ist Anwohnerstraße und Tempo-30-Zone.

Umwege in Kauf nehmen zu müssen ist das eine, ist lästig, zeitraubend und beschwerlich. Dass aber der Baustellenmix – unter anderem an der Schönebecker Brücke – auch unfallträchtig sein kann, steht auf einem anderen Blatt. Frank Ahrens aus Schönebeck erzählt: Seine 14-jährige Tochter ist am Donnerstagmorgen von der Schafgegend her mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Bahnhof Schönebeck gewesen. Um den zu erreichen, muss man in Höhe der Mercedes-Benz-Niederlassung über einen extra eingerichteten Fußgänger- und Radfahrerüberweg. An alles ist gedacht – an asphaltierte Bordsteinrampen und eine Pflasterung des Grünstreifens für Radler, Rollstuhlfahrer oder Rollatornutzer.

Unübersichtlich und gefährlich

Allerdings ist der Überweg auf der Heerstraße hin nicht gesondert gekennzeichnet. Und mehr noch: Rot-weiße Baken stellen sich, wie im Falle der 14-jährigen Radfahrerin, als Sichthindernis dar. Denn das Mädchen hatte einen weißen Kleinwagen übersehen, der just dabei war, ihren Weg zu kreuzen. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige vom Fahrrad gestoßen. Sie zog sich bis auf einige Prellungen keine schwereren Verletzungen zu. Das Rad aber, sagt der Vater, „ist jetzt Schrott“.

Ihm gegenüber, der zur Unfallstelle gerufen worden war, hätten selbst die Polizisten, die den Unfall aufgenommen hatten, bemerkt, dass diese Stelle schlichtweg unübersichtlich und untragbar sei. Sie hätten angekündigt, dass sie eine entsprechende Meldung machen würden, damit der Übergang gesichert werde.

Bernd Lantin (73) wohnt Im Wildstieg. Am Flieseneck nahe der A 270-Ausfahrt Vegesack-Hafen hat er eine Garage gemietet. Wenn er von dort seinen Wagen abholt, geht es nach Hause „relativ einfach“, wie er ironisch schildert: über Auffahrt Vegesack-Hafen auf die Autobahn, die dann bis Abfahrt St. Magnus (Schönebeck), dann weiter über die Schönebecker Straße und Vegesacker Heerstraße, bis er links in den Freien Damm einbiegt. Möchte Lantin aber seinen Wagen zur Garage bringen, wird‘s kompliziert, was er kurz skizziert mit: „Dann muss ich entweder quer durch Grohn fahren, oder ganz bis zum Rabenfeld und den großen Bogen durch Vegesack machen.

Während hier also erhebliche Umwege in Kauf genommen werden müssen, sind andernorts die Menschen regelrecht abgeschlossen von der Außenwelt. Unser Leser Wilke Thomssen jedenfalls erhielt dieser Tage den Notruf eines Freundes, dass der „momentan per Pkw nicht besucht werden kann“. Der Freund wohne Auf dem Krümpel, zwischen Autobahnauffahrt Richtung Blumenthal und Autobahnbrücke. Zum einen sei aus Richtung Vegesack die Straße gesperrt, zum anderen aber auch die Abfahrt Vegesack-Hafen aus Richtung Ihlpohl. „Über die Schafgegend geht es nicht, da die Kreuzung an der Vegesacker Heerstraße gesperrt ist.“ Und über Im Dorfe ginge es auch nicht, da die Brücke beim Schönebecker Schloss gesperrt ist.

ASV-Sprecher Martin Stellmann stellte schließlich fest, dass es sich bei den Baustellen im Ortsteil keinesfalls um eine „konzertierte Aktion“ handelt. Denn die Autobahnabfahrt Vegesack-Hafen in Richtung Farge sei wegen einer „Kanalbau-Notmaßnahme“ der Hansewasser Auf dem Krümpel gesperrt. „Diese Sperrung konnte von der Baustellenkoordination im Vorwege nicht berücksichtigt werden.“

Das sei dann auch der Grund, dass Schloss Schönebeck über den Krümpel nicht mehr zu erreichen ist. Eine Umleitung für nicht Ortskundige gestalte sich derzeit schwierig. „Die Situation ist deshalb aktuell nicht befriedigend.“ Entspannung bringe dann aber die Fertigstellung der Baustelle Braut-Eichen bis spätestens zum 4. Mai. Stellmanns Routen-Tipp: „Die Zufahrt zum Schloss ist daher im Moment vorwiegend nur über den Fichtenhof beziehungsweise über den Schönebecker Kirchweg möglich.“