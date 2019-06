Bei einem Unfall auf der A27 sind die Fahrerin eines Pkws und ihr dreijähriger Sohn verletzt worden. (Polizeiinspektion Cuxhaven)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 sind am Dienstagmittag im Bereich Schwanewede eine 32-jährige Frau und ihr dreijähriger Sohn verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Cuxhaven am Dienstagabend mit.

Die Frau war gegen 13.30 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als sie beim Überholen eines Lkw vom linken Fahrstreifen abkam und auf den Hauptfahrstreifen geriet. Dabei fuhr sie auf den Anhänger des Lkw auf, geriet ins Schleudern kam erst an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt; ihr dreijähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz in einem Kindersitz saß, erlitt hingegen schwere Verletzungen, so die Polizei. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, am Lkw-Anhänger ein Sachschaden.

Die Autobahn wurde in Richtung Bremen für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Danach wurde der Verkehr bis etwa 17 Uhr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. In der Zwischenzeit hatte sich ein Stau auf eine Länge von etwa vier Kilometern gebildet.