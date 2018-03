In der Grohner Düne sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenfalls Wohnungen durchsucht worden. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Ermittler in Deutschland und Spanien haben einer internationalen Drogenbande das Handwerk gelegt. Das kriminelle Netzwerk war auch in Bremen aktiv. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei unter anderem mehrere Wohnungen in der Grohner Düne. Nach Angaben von Europol in Den Haag sind insgesamt 18 Personen in Deutschland und Spanien festgenommen worden. Vier der Festnahmen erfolgten in Bremen, teilt die Bremer Staatsanwaltschaft mit.

Laut Europol beschlagnahmten die spanische Polizei und der deutsche Zoll eine Tonne Marihuana, 212 000 Euro Bargeld, Waffen, Munition und acht Fahrzeuge. Die Bande soll von Spanien aus Drogen in andere EU-Länder, vor allem Deutschland, verteilt haben. Bremen spielte dabei nach Europol-Angaben eine besondere Rolle. Von hier aus soll ein Netzwerk von kleineren kriminellen Zellen geleitet worden sein.

Nach Angaben von Claudia Kück, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen, wurden in der Hansestadt zwischen November vergangenen Jahres und Februar dieses Jahres 17 Durchsuchungen an verschiedenen Orten durchgeführt. Neben einer Lagerhalle im Industriehafen seien vor allem Wohnungen durchsucht worden. "Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag in Bremen-Nord, in der Grohner Düne". Hier hätten die Ermittler mehrere Wohnungen durchsucht.

Bei den insgesamt 17 Durchsuchungen in Bremen seien Handys und Laptops zur Auswertung beschlagnahmt worden, außerdem Messer, Gaswaffen und rund 100 Gramm Heroin. "Es gab vier Festnahmen." Einer der Festgenommenen sei ein Bremer gewesen, die drei anderen seien den spanischen Ermittlungsbehörden überstellt worden. Ob bei den Durchsuchungen in der Grohner Düne Personen festgenommen wurden, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag nicht sagen.

Die insgesamt 18 in Deutschland und Spanien festgenommenen Mitglieder der Drogenbande stammen nach Angaben von Europol aus acht verschiedenen Ländern: Kroatien, Deutschland, Spanien, Albanien, Armenien, Serbien, Syrien und der Türkei.

Die Ermittler in Deutschland und Spanien hatten das kriminelle Netzwerk seit Juni vergangenen Jahres im Visier. Ein Mitglied der Drogenbande, ein Deutscher, wurde damals in Südspanien beim Erwerb einer großen Menge Marihuana beobachtet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden im Süden des Landes zwei Marihuana-Fabriken entdeckt. Fast 100 Kilogramm Marihuana und 172 000 Euro Bargeld konnten damals laut Europol beschlagnahmt werden.