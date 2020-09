Lesum. Das Bauamt Bremen-Nord will grünes Licht für die Vergrößerung des Edeka-Marktes im Lesum-Park geben. Außerdem darf auf dem benachbarten Parkplatz an der Charlotte-Wolff-Allee ein Parkdeck gebaut werden. Nachdem die Behörde eine Bauvoranfrage mit ihrer planungsrechtlichen Stellungnahme zunächst negativ beschieden hatte, haben sich die Bedingungen inzwischen geändert, sagte René Kotte, Referatsleiter für Stadtplanung im Bauamt Bremen-Nord, in der jüngsten Sitzung des Beirats Burglesum.

„Wenn die überarbeiteten Planunterlagen eingereicht werden, nehmen wir unsere negative Stellungnahme zurück“, kündigte Kotte an. Die Planung sei sowohl mit dem Bebauungsplan als auch mit dem Zentren- und Nahversorgungskonzept kompatibel. Laut Kotte wird die Verkaufsfläche des Supermarktes durch den Anbau nicht größer. Diese beträgt nach Angaben des Stadtplaners 1000 Quadratmeter, hinzu kommen 300 Quadratmeter im angrenzenden Getränkemarkt.

Geplant sei, die Wand zwischen den derzeit getrennten Märkten zu entfernen und Veränderungen im Grundriss im Inneren des Marktes vorzunehmen. Die Auflagen bezüglich einer behindertengerechten Gestaltung sollen weiterhin gelten. Durch den Anbau entfallen einige Parkplätze. Dadurch würde sich der ohnehin hohe Parkdruck im Quartier noch weiter verschärfen. Abhilfe soll nun aber das Parkdeck schaffen, das auf dem benachbarten Parkplatz gebaut werden soll.

Die Möglichkeit zur Erweiterung des Supermarktes an der Charlotte-Wolff-Allee war einer von drei Punkten, die der Beirat Burglesum in das neue Zentren- und Nahversorgungskonzept eingearbeitet sehen wollte. Das Gremium war nach der Präsentation des Konzepts im Januar nicht bereit, eine abschließende Stellungnahme abzugeben, und hatte mehrere Änderungswünsche formuliert. Während der Beirat bezüglich des Supermarktes nun einen Erfolg verbuchen konnte, wurden die beiden anderen Anliegen der Kommunalpolitiker bisher nicht berücksichtigt.

Dabei geht es um die konkrete Benennung von geeigneten Standorten für Verbrauchermärkte in St. Magnus und Burg-Grambke. Markus Haacke, Referent für Handel und Zentren im Wirtschaftsressort, sagte, es sei nicht Aufgabe der Stadt, Grundstücke zu entwickeln. Dies sei Aufgabe der Investoren. „Das Zentrenkonzept soll an Projektentwickler und Betreiber von Einzelhandelsbetrieben weitergereicht werden. Es zeigt auf, wo Nahversorgung lückenhaft ist und wo nicht – und soll helfen, die Lücken zu schließen.“ Gleichzeitig lege das Konzept aber auch fest, wo Einzelhandel hin soll und wo nicht. Ziel sei es, die bestehenden Zentrenstrukturen zu erhalten.

Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU) war mit der Antwort des Behördenvertreters nicht zufrieden, für ihn ist die Definition von Zielen nicht ausreichend. „Es war nie der Anspruch des Beirats, dass die Stadt Grundstücke selbst entwickelt“, betonte er. Vielmehr sollten die zuständigen Behörden Flächen benennen, die theoretisch tatsächlich für die Ansiedlung von Verbrauchermärkten infrage kommen. Der Beirat hält in seinem Beschluss denn auch an seiner Forderung nach einer fachlichen Aussage fest, wo aufgrund bestehender infrastruktureller Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Verkehrsanbindungen und Bevölkerungszahlen, in Burg-Grambke und St. Magnus perspektivisch Verbrauchermärkte errichtet werden können. Das erwartet der Beirat vom Bau- und vom Wirtschaftsressort.