Seit dem 1. Oktober können auch homosexuelle Paare heiraten. (BRITTA PEDERSEN, dpa)

Der Begriff „Ehe für alle“ landete bei der diesjährigen Wahl zum Wort des Jahres auf dem zweiten Platz hinter „Jamaika-Aus“. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bestimmt jeweils einen Ausdruck, der die öffentliche Diskussion besonders beherrscht hat. „Die Ehe für alle ist längst überfällig gewesen“, findet Klaus Schött, Leiter des Vegesacker Standesamtes. In Kirchen können gleichgeschlechtliche Paare jedoch nach wie vor nicht heiraten. Einige evangelische Gemeinden bieten Segnungen an.

Seit 32 Jahren traut Klaus Schött mit Hingabe Ehepaare und freut sich, dass seit dem 1. Oktober auch homosexuelle Paare heiraten können. Schwule und Lesben, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können nun mit ihren Partnern zum Standesamt gehen und erklären, dass sie künftig eine Ehe führen möchten.

Sie können aber auch den Status quo behalten. Alle Paare, die seit Anfang Oktober auf dem Standesamt waren, haben dagegen eine Ehe geschlossen, also den „gesetzlich anerkannten Lebensbund zwischen zwei Menschen“. Schött: „Viele haben seit Jahren oder sogar Jahrzehnten darauf gewartet. Die freuen sich jetzt – und das ist schön.“ Der 57-Jährige findet: „Man hätte die Ehe schon bei Begründung der Lebenspartnerschaften im Jahr 2001 einführen sollen.“

In Deutschland leben laut einem Mikrozensus-Bericht aus dem Jahr 2015 rund 100.000 homosexuelle Paare zusammen, knapp die Hälfte davon in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Viele dieser Paare melden sich jetzt bei den Standesämtern, um zu heiraten. „In Bremen-Nord haben seit Oktober mehr als zehn Paare ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen“, so Klaus Schött. „Außerdem hatten wir zwei männliche Paare, die neu geheiratet haben.“ Für das Jahr 2018 gebe es schon mehrere Paare, die heiraten oder ihren Status von der Lebenspartnerschaft in eine Ehe ändern wollen. „So sehe ich viele nette Paare nach Jahren wieder, und das freut mich“, sagt Schött. Er habe dabei oft den Eindruck, „dass gleichgeschlechtliche Paare liebevoller miteinander umgehen“.

Für die Anmeldung der Eheschließung führen die Eheleute mit Klaus Schött ein Gespräch. „Das ist wie ein Art Aufgebot“, so der Standesbeamte. Für gewöhnlich einigen sich die Eheleute auf einen gemeinsamen Nachnamen. Bereits in Lebenspartnerschaften lebende Paare haben das meist schon getan und behalten den gemeinsamen Nachnamen auch in der Ehe. Bei Bedarf können sie sich das Jawort im Trauzimmer des Standesamtes geben – auf Wunsch auch mit Gästen. „Einige wollen auch zum Jahrestag ihrer Lebenspartnerschaft heiraten, aber die meisten möchten nur die Eheurkunde haben“, erzählt Schött.

Benachteiligungen ausgeräumt

Mit der regulären Ehe wurden alle bislang bestehenden Benachteiligungen ausgeräumt. Auch die Adoption von Kindern ist den homosexuellen Paaren möglich. Nach Schätzung des Standesbeamten lassen sich weniger als die Hälfte der Paare auch in einer Kirche segnen. Katholische Paare seien ihm gar nicht bekannt.

Tatsächlich ist es homosexuellen Paaren bis dato noch nicht möglich, in einer katholischen Kirche zu heiraten. „Wir gehen davon aus, dass die Ehe als Sakrament nur für Mann und Frau möglich ist“, sagt Martina Höhns, Sprecherin des Bistums Hildesheim, das für die katholischen Gemeinden in Bremen-Nord zuständig ist. „Zurzeit wird die Segnung homosexueller Paare diskutiert, aber es gibt da unterschiedliche Meinungen. Da ist man seitens der katholischen Kirche noch nicht so weit.“

Leichter haben es homosexuelle evangelische Paare. Von 61 Bremer Gemeinden haben 29 beschlossen, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Die Segnung ist eine liturgische Handlung für in Lebenspartnerschaften oder Ehen lebende gleichgeschlechtliche Paare, die den Segen Gottes erbitten. Diese Segnungshandlung wird aber auch in der evangelischen Kirche von Trauungen unterschieden.

In Bremen-Nord sind Segnungen in sieben Gemeinden möglich. „Die einzelnen Gemeinden entscheiden selbst darüber“, erklärt Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK). „Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit sind laut Verfassung der BEK nicht verhandelbar.“ Das gelte sowohl für die Entscheidung, sich lutherisch oder reformiert auszurichten, als auch für die Gestaltung der Gottesdienste und Inhalte des Konfirmandenunterrichts. „Das weltliche Gesetz steht für sich und ist für die Kirchengemeinden nicht verbindlich“, so Hatscher. „Auch bei Hetero-Ehen kann die Gemeinde eine Trauung ablehnen, beispielsweise, wenn ein Partner aus der Kirche ausgetreten ist.“