Das ehemalige Eiscafé Miotto war jahrzehntelang aus der Vegesacker Fußgängerzone nicht wegzudenken. Unter der Leitung von Daniel Gomes und dem Namen Eiscafé Daniel hat es jetzt wiedereröffnet. (Kristina Bumb)

Vegesack. Das Eiscafé Miotto war seit Jahrzehnten ein Magnet für Freunde der kalten Köstlichkeit in der Vegesacker Fußgängerzone. Kürzlich hat der Gastronomiebetrieb nun unter dem Namen Eiscafé Daniel wieder eröffnet. Der neue Inhaber Daniel Gomes ist erst 24 Jahre alt, hat aber die Eisherstellung bei den italienischen Vorbildern gelernt.

Die Karamell-Kugel mundet süß und sahnig, beim Erdbeereis schmeckt man die Früchte auf der Zunge. Oder doch lieber Malaga, Mango und Pistazie? Im Eiscafé Daniel hat man die Qual der Wahl, wenn es um die Füllung der Waffeltüte geht. „Wir machen unser Eis täglich frisch, benutzen keine Verdickungsmittel und künstlichen Aromen. Über Nacht friert es und bekommt die richtige Konsistenz, sodass die Gäste am nächsten Tag Qualität in der Waffel haben“, sagt Daniel Gomes, der seit Kurzem das ehemalige Eiscafé Miotto mit Außerhausverkauf in der Gerhard-Rohlfs-Straße betreibt. "Eis herzustellen, ist nicht einfach. Das hat es in sich. Es kommt auf die Zutaten an, aber auch auf die richtige Technik.“

Mit seinen 24 Jahren wirkt Daniel Gomes schon wie ein alter Hase in der Branche und tatsächlich blickt er auf einige Gastronomieerfahrung zurück. So startete er schon im Alter von 16 Jahren eine Ausbildung zum Koch. Dann arbeitete er im Eiscafé Da Dalto in der Cuxhavener Innenstadt – und das voller Begeisterung. „Da habe ich alles gelernt“, sagt er, auch, dass er dafür dankbar sei. Denn dort entdeckte er seine Freude am Eismachen. Außerdem lernte er durch die Inhaberfamilie Da Dalto die italienische Lebensart kennen und lieben. „Meine Abstammung liegt in Portugal und diese Lebensfreude passt zu mir“, erzählt er. Innerhalb kürzester Zeit eignete er sich die Sprache an. Mit der Tochter ist er mittlerweile verlobt. Hätte die Corona-Krise nicht alles durcheinandergewirbelt, hätte das junge Paar im vergangenen Jahr geheiratet.

Während er noch im Da Dalto arbeitete, absolvierte er nebenbei Fortbildungen in der Eisherstellung. Und das nicht irgendwo, sondern dort, wo das Eis erfunden wurde: in Italien. „Ich habe verschiedene Schulungen gemacht, unter anderem beim Verband handwerklicher Eishersteller Unit-Eis. Ich habe bei den Besten gelernt“, hält er fest. So gerüstet, reifte die Idee, sich selbstständig zu machen. „Ich wollte meine eigenen Ideen umsetzen“, sagt Daniel Gomes.

Als er hörte, dass Giuliano Miotto seine alteingesessenes Vegesacker Gastronomie verkaufen wollte, nahm er Kontakt auf. „Es passte alles. Wir waren auf derselben Wellenlänge. Innerhalb von drei Tagen haben wir uns die Hand drauf gegeben“, freut er sich. Im Mai vergangenen Jahres unterschrieb Daniel Gomes den Kaufvertrag und war trotz der Corona-Krise guter Dinge. Angst bekam er erst, als die Pandemie-Entwicklung im Herbst zu massiven Einschränkungen führte. „Ich hatte große Befürchtungen, dass wir nicht öffnen dürfen“, erinnert er sich.

Doch der Außer-Haus-Verkauf durfte weitergehen und nach dem Start des Eiscafés Daniel im Februar zerstreuten sich seine Befürchtungen. „Eis wird immer gegessen, auch im Winter. Und am ersten wärmeren, sonnigen Wochenende haben wir gut zu tun gehabt“, freut sich Daniel Gomes. Sobald es möglich ist, möchte er die Gäste auch an den Tischen im Café bedienen. „Wir schauen im Moment, was die Vegesacker am liebsten essen“, erzählt der junge Inhaber, der im Betrieb vor allem von seinem langjährigen Freund Ricardo Costa unterstützt wird. Neben Eiskugeln in Waffeln und Pappbechern, die übrigens umweltfreundlich und kompostierbar sind, soll es hausgebackenen Kuchen geben. Und natürlich die typischen, prachtvollen Eiskreationen von Coppa Amarena über Banana Split bis Spaghetti variante – für ein bisschen Italien in Vegesack.