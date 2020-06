Reiner Geveke schaut ein Becken des Huntesperrwerk in Elsfleth. (CARMEN JASPERSEN)

Elsfleth. Der Blick von der Schaltwarte über Elsfleth macht immer was her. Flussaufwärts erstreckt sich rechts die Stadt mit dem maritimen Campus, dem Hafen und der Werft im Hintergrund. In entgegengesetzter Richtung herrscht beste Aussicht auf den Schiffsverkehr auf der Weser. In diesen Tagen lohnt allerdings auch ein Blick in die Tiefe. Wegen Instandhaltungsarbeiten am Huntesperrwerk ist die östliche Schifffahrtsöffnung zurzeit trockengelegt. Die Stemmtore bekommen einen neuen Anstrich.

Die Arbeiten an dem Bauwerk, das seit dem 1. Oktober 1979 nach dreijähriger Bauzeit die Städte Elsfleth und Oldenburg sowie das Hinterland bis Wardenburg und Bad Zwischenahn vor Sturmfluten schützt, haben am 2. Juni mit einem Schlepper- und Tauchereinsatz begonnen. Mit ihrer Hilfe wurden die an einer Reihe von Dalben in unmittelbarer Nähe bereitgehaltenen Notfalltore zum Sperrwerk gezogen und eingesetzt. In den Notfalltoren befinden sich große Tanks. Werden sie geflutet, senken sie sich ab und verschließen die 26 Meter breite Schifffahrtsöffnung. Gummidichtungen an den Toren sorgen dafür, dass kein Wasser eindringen kann.

Für Notfälle, wie dem Versagen des Schließmechanismus, wurden sie bisher noch nie benötigt, weiß Reiner Geveke zu berichten. Für Instandhaltungsarbeiten würden sie dagegen regelmäßig gebraucht. Denn im jährlichen Wechsel werden die Stemmtore und die Sperrwerkssohle der beiden Schifffahrtsöffnungen von Sand und Schlick befreit und die jeweiligen Opferanoden (Korrosionsschutz für die Stahlbauteile im Unterwasserbereich) ausgetauscht. „Die Opferanoden bestehen aus Magnesium und lösen sich mit der Zeit auf“, erklärt Geveke.

Seit zwölf Jahren arbeitet Geveke für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), der das Hunte- und das Ochtumsperrwerk betreibt. Geveke ist dort zuständig für die Wartung und Instandhaltung der beiden Sperrwerke. Dazu zählen auch die Planung der Instandhaltungsarbeiten, die Ausschreibungen und die Ersatzteilbeschaffung. Der Aufwand ist vergleichsweise groß. Geveke: „Was man hier einbauen lässt, sind Sonderanfertigungen. Dafür gibt es nichts von der Stange.“

In diesem Jahr hat er sieben Wochen für die Instandhaltung eingeplant, da deutlich umfangreichere Arbeiten anstehen als üblich. „Die Tore rosten unter Wasser, wenn auch nur gering“, sagt Geveke. Um den Korrosionsschutz zu verbessern und damit die Betriebssicherheit des Huntesperrwerks zu sichern, bekommen die 14 Meter breiten, 12,5 Meter hohen und 75 Tonnen schweren Tore diesmal neben neuen Opferanoden auch einen neuen Anstrich. Vier Wochen hat er damit verbracht, die Angebote einzuholen und die Absprachen zu treffen, wie genau die Beschichtung ausgeführt werden soll.

Die ersten Arbeiten sind inzwischen erledigt. Nach dem Abpumpen des Wassers aus der östlichen Schifffahrtsöffnung mit zwei großen Tauchpumpen (Pumpleistung jeweils 540 Kubikmeter pro Stunde) wurden die Stemmtore und die Sperrwerkssohle von Sedimentablagerungen befreit und die Tore in den vergangenen Tagen eingerüstet. Jetzt wartet Geveke auf die Arbeiter, die die Nachkonservierung der vier Tore mit einer Gesamtfläche von etwa 4800 Quadratmetern ausführen sollen. Die Konservierung besteht aus drei Farbschichten, erklärt Geveke. „Die oberste Farbschicht wird durch Wetter und Sonne abgetragen.“ Die jetzt fällige Erneuerung der obersten Schicht bezeichnet Geveke als „vorsorgliche Instandhaltung“, damit das Bauwerk betriebssicher bleibe, „und es keine großen Probleme gibt".

Neben der Konservierung steht auch die Überprüfung des Betonbaus, der Hydraulikanlage zum Schließen der Stemmtore sowie eine Überprüfung von Spül- und Luftleitungen im Sohlenbereich auf der To-Do-Liste. Die Luftleitungen, erklärt Geveke, werden an Wintertagen mit Eisgang gebraucht. Durch das Einblasen von Luft werde verhindert, dass das Eis an den Toren festfriert.

Es ist elf Uhr. Wie stets zur vollen Stunde, wenn es die Instandhaltungsarbeiten zulassen, senkt sich die zweiflügelige Klappbrücke über das Sperrwerk und gibt den Weg frei auf die Weserhalbinsel Elsflether Sand und zur Schaltwarte. Sieben NLWKN-Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb behalten den Schiffsverkehr auf der Hunte von dort aus rund um die Uhr im Blick. Zusammen mit einem Kollegen für die Technik sorgen sie dafür, das jedes Jahr etwa 5000 See- und Binnenschiffe das Sperrwerk sicher durchfahren können. Die Wasserstände werden vom NLWKN aus beobachtet. Von dort kommen auch die Anweisungen, wann das Sperrwerk geschlossen werden muss. Das geschieht zwischen fünf (1996) und 43 mal (2007) im Jahr.

Auf der Schaltwarte angekommen, lenkt Geveke die Aufmerksamkeit auf die mehr als 40 Jahre alte Steuerungstechnik. Sie werde voraussichtlich 2021 ersetzt. „Das wird höchste Zeit“, sagt Geveke. „Man bekommt keine Ersatzteile mehr dafür.“ Eine echte Herausforderung dürfte eine weitere Instandhaltungsmaßnahme werden, die ebenfalls in den kommenden Jahren ansteht. Die Hydraulikzylinder eines Klappteils waren bereits 2006 ausgetauscht worden, jetzt geht um den Austausch der Zylinder, mit dem die Brücke über die westliche Schifffahrtsöffnung gehoben wird.

Die Brücke ist gerade wieder geöffnet. Die 32 Meter langen Klappteile ragen schräg nach oben und die Zylinder darunter sind gut zu sehen. „Weil die Brücke schräg steht, ist so ein Hydraulikzylinder schwer zu tauschen“, erklärt Geveke die anstehende Herausforderung. „Man braucht ein Spezialgerüst, um den drei Tonnen schweren Zylinder zu wechseln.“

Ein letzter Blick nach unten. Ein Binnenschiff ist in die Hunte eingebogen und nimmt Kurs auf das Sperrwerk. Der Sportboothafen im Hunte-Altarm direkt nebenan führt dank einer Schleuse ausreichend Wasser. Südlich der Straße über das Sperrwerk ist der Altarm völlig verschlickt. Ein paar Spaziergänger führen ihre Hunde aus. Von den Arbeitern, die die neue Farbe auf die Stemmtore auftragen sollen, ist weiterhin nichts zu sehen.