Für Britta Dinkelbachs virtuellen Chor haben mehr als 70 Männer und Frauen den Song "Man in the Mirror" eingesungen. (Britta Dinkelbach)

Berne/Lemwerder. Zu Beginn der Corona-Krise, als alle Konzerte und Proben für die kommenden Wochen abgesagt werden mussten, hat die Berner Sängerin Britta Dinkelbach ihre fünf Kolleginnen von der Band „Female Affairs“ animiert, ein wöchentliches „Homeoffice-Konzert“ zu geben. Jede Sängerin sollte ihren Gesang zu Hause aufnehmen. Britta Dinkelbach wollte die Aufnahmen anschließend zu einem Video mischen, schneiden und es veröffentlichen. Doch dann stand der Bernerin der Sinn nach Größerem.

Ob Pop-Musik oder Klassik, viele internationale Stars nehmen derzeit Live-Konzerte in ihren Wohnzimmern auf. So auch die „Female Affairs“. „Alle haben sich gleich an die Arbeit für ein erstes Video gemacht“, berichtet Britta Dinkelbach. „Ich war schon dabei, die Aufnahmen zu schneiden, als ich plötzlich die Idee hatte, daraus ein großes Projekt in Kombination mit einer Spendenaktion zu machen“, erzählt sie weiter.

Flugs versandte die Bernerin „eine Rundmail an alle Chor- und Gesangsaffinen aus meinem Mailverteiler.“ Vom “Star unter der Dusche” bis hin zu studierten Musikern und professionellen Sängern seien alle Könnensstufen dabei gewesen. Knapp 80 Sängerinnen und Sänger von Berne bis in die USA folgten ihrem Aufruf. Wer in diesem virtuellen Chor mitsingen wollte, musste nur eine Voraussetzung erfüllen – er oder sie musste zunächst eine unbestimmte Summe an die medizinische Nothilfe-Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ spenden.

Mit Erfolg, wie Britta Dinkelbach sagt. Schon vor Veröffentlichung des Videos am Ostersonntag waren auf dem Spendenkonto rund 5000 Euro eingegangen. Bis zur Mitte der Woche hatten Unterstützer die Summe bereits verdoppelt.

In Dinkelbachs Rundmail befanden sich die Noten zu Michael Jacksons Hit „Man in the Mirror“ sowie MP3-Dateien zum Üben. Viele Adressaten kamen der Bitte der Initiatorin nach und leiteten die Mail an andere Sänger weiter. „So flatterten in den nächsten Tagen weit über 80 Anmeldungen herein. Immerhin 78 haben es in der recht kurzen Zeit geschafft, mir ein Video zu schicken. Von einfachsten Handyaufnahmen bis zu professionellen, im Homestudio aufgenommenen Audiodateien“, schildert die Bernerin ihre Vor-Osterzeit. Am Rechner habe sie dann die vielen Tonspuren gemischt. Der Audiomix ist eine bunte Mischung aus vielen tollen unterschiedlichen Stimmen, erzählt die Musikerin begeistert. Das Video zeige die jeweils besser zu hörenden Solisten größer.

Im Büro aufgenommen

Eine, die es in der vorgegebenen Zeit geschafft hat ein Video zu produzieren, ist Karin Logemann. Die Hiddigwarderin wohnt Luftlinie nur ein paar Hundert Meter entfernt von Britta Dinkelbach, hat ihre Sopran-Stimme aber trotzdem im heimischen Büro eingesungen. Die Aufnahme sei eine echte Herausforderung gewesen, sagt die Mitbegründerin des Berner Chors Courage, die heute nur noch „unter der Dusche oder zum Radio im Auto“ singt. Sie stehe zwar mehr auf Balladen beispielsweise von James Blunt, sagt Karin Logemann, habe für das Projekt aber auch gerne Michael Jacksons Welthit intoniert. Während des Übens entdeckte sie zudem einen tiefen Sinn in den Zeilen, die gut zur heutigen Zeit passten.

Nach 15 Anläufen zufrieden

Auch die Lemwerderanerin Rita Naujoks ist stolz, dass sie dabei ist. Die ehemalige Kitaleiterin, die mit dem Chor Courage und der Gruppe Kortjan in zwei Ensembles singt, hat dabei ganz neue Erfahrungen gemacht. „Die Teilnahme war technisch durchaus eine Herausforderung“, erzählt die Lemwerderanerin. „Noten runterladen, MP3s anhören, alleine üben, über Kopfhörer eine Verbindung zum PC herstellen und Playback singen“, bringt sie die Anforderungen auf einen kurzen Nenner.

Schwierig sei das Singen ohne Mitstreiter gewesen. „Jede kleinste Nuance war zu hören – ein Tick zu hoch oder zu tief, zu früh oder zu spät. Im Chorgesang fallen Nuancen nicht so auf. Da geht das ein wenig unter.“ Zehn bis 15 Anläufe habe sie gemacht, bis sie mit ihrer Aufnahme zufrieden war, erzählt Rita Naujoks, die jetzt stolz ist, sich in dem Video einige Mal wiederzufinden.

Die Lemwerderanerin hat unlängst bereits am deutschen Pendant zum italienischen Balkonsingen teilgenommen. „Auf dem Dorf ist es schon komisch, wenn man an der Gartenpforte Beethovens ,Freude schöner Götterfunken‘ singt“, stellt sie immer noch ein wenig erheitert fest. „Zwischen den Balkons in einer Stadt klingt das besser.“ Zusätzlich zur Lust am Singen hat Rita Naujoks die Unterstützung der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ zur Teilnahme motiviert.

Einige Tage lang hat sich auch die Bernerin Stephanie Martens mit dem „Mann im Spiegel“ („Man in the mirror“) auseinandergesetzt. „Ich bin abends mit dem Song eingeschlafen und morgens mit ihm wieder aufgewacht. Das ist ein echter Ohrwurm“, gesteht sie ein. Stephanie Martens improvisiertes Tonstudio bestand aus zwei Smartphones und einigen Küchengeräten. „Ich habe mir das Playback mit meinem Smartphone angehört und mich mit dem Handy meiner Tochter aufgenommen“, erzählt die Bernerin. Ein Trinkwassersprudler diente als Smartphonehalterung. „Meine Familie wollte ich während des Singens nicht dabei haben. Dann hätte ich bestimmt die ganze Zeit lachen müssen“, gewährt die 42-Jährige weitere Einblicke in ihren Aufnahmeprozess.

Mit von der Partie waren zudem aus Lemwerder Antje Warnken sowie aus Berne Christina Krüger, Marlen Morisse sowie Britta Dinkelbachs Ehemann Joe Dinkelbach. Zum virtuellen Chor gesellten sich ferner Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik sowie eine Musikerin aus Großbritannien und eine Sängerin aus den USA.

„Mein Herzensprojekt – Singen für Ärzte ohne Grenzen – ist vollendet und kann angeschaut werden“, sagt Britta Dinkelbach, die „überglücklich und stolz auf jeden Mitwirkenden“ ist.

Weitere Informationen

Zu sehen ist Britta Dinkelbachs Youtube-Video „Singen für Ärzte ohne Grnzen“ im Internet unter dem Link https://bit.ly/3cpjHel