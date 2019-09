Aus ganz Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Österreich und Dänemark, sind Opel-Fans nach Lemwerder gekommen (Fotos: Christian Kosak)

Lemwerder. Corsa, Tigra und Kadett, Astra, Manta und Ascona – die Vielzahl der Modelle spricht Bände, was die Variationsbreite von Opel angeht. Doch nicht nur alle Modelle sind unter den rund 240 Fahrzeugen beim Opeltreffen in Lemwerder vertreten, es gibt auch Außergewöhnliches zu sehen. So sind beispielsweise ein Leichenwagen mit der Aufschrift „Hier liegen Sie richtig“ sowie ein Polizeiwagen in Tarnfarbe mit Sirene auf dem Dach zu Gast. Bei geöffneter Motorhaube wird das blitzblank geputzte Innenleben der Wagen gezeigt, und einige polieren und putzen immer noch an ihren Autos herum. Schließlich will man zeigen, was man Besonderes hat, denn für die schönsten und besterhaltenen Modelle gibt es Pokale.

Auf den ersten Blick wirkt der Ritzenbütteler Sand wie ein riesiger Campingplatz, denn neben den zahlreichen Autos stehen Zelte, Campinganhänger und Wohnmobile. Das große Opeltreffen geht zweieinhalb Tage und in den 30 Euro Eintritt ist auch die Übernachtung inbegriffen. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, denn Fischwagen, Pizza- und Baguette-Express bilden eine kleine Fressmeile neben dem großen Festzelt. Bei manchen Gruppen stehen freilich schon morgens die Bierflaschen auf dem Tisch, und laute Bässe dröhnen aus Lautsprechern. Alle Fans vereint das Markenzeichen der Firma Opel: der Blitz, der einen Kreis durchfährt.

„Zu unserem Opel-Treffen sind Interessengemeinschaften aus ganz Deutschland angereist“, sagt Sebastian Schütte, der die Zusammenkunft in etwa einjähriger Arbeit organisiert hat. „Manche sind sogar aus Österreich, der Schweiz und Dänemark gekommen, darüber hinaus auch Anwohner, die einfach neugierig sind.“ Begonnen hatte das Meeting mit einer Party am Freitagabend im Festzelt, weiter ging es mit einem gemeinsamen Frühstück, und den ganzen Sonnabend über wurden Fahrzeuge bewertet. Am Abend wurden schließlich die ersten Pokale vergeben; die Verleihung setzte sich bis Sonntag fort.

Schließlich waren 100 Pokale zu vergeben – in 33 Kategorien, zum Beispiel nach Fahrzeugklasse, Länge der Anreise oder äußerem Eindruck, den das Auto macht. Das Spektrum der Opel-Modelle reichte dabei zeitlich zurück bis in die 1950er-Jahre. „Wer von weit gekommen ist und einen Oldtimer in bestens erhaltenem Zustand mitbringt, dem ist ein Pokal fast sicher“, sagt Sebastian Schütte.

Bei der Fahrzeugbewertung geht eine achtköpfige Jury über das weitläufige Gelände und lässt sich die vielen Geschichten erzählen, die sich um die Opel ranken. Und die Fans haben in der Regel jede Menge zu berichten, wie zum Beispiel Heiko Arends, der aus Rethem an der Aller angereist ist: „Ich bin mit Opel groß geworden“, sagt er, „meine Eltern fuhren einen Kadett C als ich klein war, und mein erstes eigenes Auto war ein Ascona.“

Bis heute liebt Heiko Arends die alten Opel-Marken, die noch kantig aussehen und nicht mit Elektronik vollgestopft sind. „Die modernen Opel sind mir zu rund gelutscht“, sagt er, „ich mag das nostalgische Gefühl. Die neuen Automarken gleichen sich ja immer mehr an und sind kaum noch voneinander zu unterscheiden.“

Bei den älteren Opel-Modellen waren die Bleche noch nicht rostfrei und verlangten viel Pflege, und wer heute noch einen solchen Oldtimer fährt, muss oft noch selbst Hand anlegen. Heiko Arends, der seit 20 Jahren Opel-Treffen besucht, freut sich, auf dem gut besuchten Treffen in Lemwerder viele alte und neue Gesichter zu sehen. „Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen, auch weil das hier ein so schöner Ort direkt am Wasser ist“, sagt Heiko Arends.

Dass alles ruhig und gesittet zugeht, garantiert eine Platzordnung, die Alkohol am Steuer untersagt, eine Nachtruhe vorschreibt und auch das Hinterlassen von Müll verbietet – wer sich nicht daran hält, muss das Gelände sofort verlassen. Solche Vorgaben sind vielleicht auch notwendig, schließlich wird auf dem Platz gerne das eine oder andere Bier getrunken und offenbar mögen zahlreiche Opel-Fans laute Musik.

Der Fanclub „De brennende Bremstrummel“ aus Cloppenburg lässt eine Vorliebe für schnelles Fahren erahnen, während von der „Grauen Maus“, einem Opel-Team aus Nordrhein-Westfalen, eher besänftigende Signale ausgehen. Zeigen, was er oder sie hat, will beim Opel-Treffen jedenfalls jeder, und die Chance auf einen Pokal ist bei diesem Treffen auf jeden Fall groß.