Frischer Fisch aus dem Fass: Beim Matjesfest können Neulinge ein Matjesdiplom ablegen, erfahren etwas über die Zubereitung und es gibt Döntjes und Musik zum Thema. (Frank Thomas Koch)

Vegesack. 74 Jahre lang liefen von Vegesack aus Logger zum Heringsfang in die Nordsee aus. Die Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft, 1895 auf dem heutigen Haven-Höövt-Gelände gegründet, war zeitweise die größte ihrer Art in Europa. Der auf See gekehlte, ausgenommene und gesalzene Hering wurde in großen Holzfässern, Kantjes, im Vegesacker Hafen angelandet. „Diese Tradition wollen wir wiederaufleben lassen“, sagt Fritz Rapp vom Vegesack Marketing. Gemeinsam mit Kooperationspartnern richtet der Verein das erste Vegesacker Matjesfest aus. Am Sonnabend, 15. Juni, wird gefeiert – mit Matjes satt, Matjes-Diplom, maritimer Musik, einem Umzug, Kochshows und weiteren Aktionen.

Frank Damerow, Inhaber des gleichnamigen Edeka-Marktes in Aumund, hatte die Idee. In einem Zeitungsartikel las er über Europas einstmals größte Heringsflotte. „Ich dachte mir: Auf dieser Tradition lässt sich doch eine Veranstaltung aufbauen“. Damerow nahm Kontakt zum Vegesack Marketing auf, dort fand die Idee sofort Anklang. „Mit dem Matjestag rennen wir in Vegesack offene Türen ein“, ist Fritz Rapp überzeugt.

Das Vegesack Marketing hat noch Feinkost Scharringhausen, das Vegesacker Geschichtenhaus , den Verein Vegesacker Junge und die Maritime Tradition Vegesack (MTV) Nautilus mit ins Boot geholt. Zusammen haben sie für die Premiere am 15. Juni ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Zentraler Schauplatz für das Matjesfest ist die Ellipse in der Gerhard-Rohlfs-Straße. Hier gibt es zum Auftakt um 9 Uhr frischen Matjes. Das Festzelt auf der Ellipse ist auch das Ziel eines Umzuges, der vom Anleger an der Signalstation startet. Um 9.30 Uhr landet die Barkasse „Vegebüdel“ des MTV Nautilus mit dem Vegesacker Jungen Mirko Vopalensky an Bord am Anleger ein Matjesfass an. Dort werden Schiff und Fracht von einer illustren Gesellschaft erwartet. Christine Renken vom Theater Interaktiwo wird als historische Hafenmeisterin in Aktion treten, der Sänger Jonny Glut steuert mit seinem Akkordeon maritime Klänge bei.

Mit Mitarbeitern des Vegesacker Geschichtenhauses in historischen Kostümen und Gästen aus Bremen-Stadt im Gefolge wird das Matjesfass ab 9.45 Uhr in Richtung Vegesacker Innenstadt transportiert. Mit einem Abstecher in die Alte Hafenstraße. Bei Feinkost Scharringhausen können die Umzugsteilnehmer ihr Matjesdiplom ablegen. Da heißt es dann: „Kopf in den Nacken, Mund auf und rein mit dem Fisch“. Unter Aufsicht der historischen Hafenmeisterin muss ein ganzer Matjes in einem Zug verspeist und mit einem Vegesacker Matjesschluck, einem in Stade gebrannten Kräuterklaren, ertränkt werden.

Weiter geht es zur Ellipse, wo Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt um 11 Uhr bei der offiziellen Eröffnung zum Matjesdiplom antritt. Für Besucher gibt es bis 16.30 Uhr jede Menge zu sehen, zu hören und vor allem auch zu kosten. Pascal Volkmer, Fisch-Sommelier bei Edeka Damerow, zeigt zusammen mit einem Überraschungsgast um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr im Rahmen einer Kochshow, wie Matjes filetiert wird und was sich daraus Leckeres zaubern lässt.

„Wir werden vor Ort Matjes-Doppelfilets und Matjes nach Hausfrauenart mit Bratkartoffeln und Salat zubereiten“, gibt der gelernte Koch und Fisch-Experte, der in Bremerhaven eine achtwöchige Fortbildung zum Sommelier absolvierte, einen Vorgeschmack.

Im Begleitprogramm gibt es weitere Aktionen Zwei Mitarbeiterinnen des Vegesacker Geschichtenhauses führen von 11 bis 13.30 Uhr das Handwerk des Netzknüpfens vor. Dieter Meyer-Richartz erzählt Döntjes rund um Matjes und Meer (13.30 Uhr). Musikalisch unterhalten Jonny Glut, der Schulschiff Deutschland-Chor und der Shanty-Chor aus Düren-Merken in Nordrhein-Westfalen die Besucher des ersten Vegesacker Matjestages.