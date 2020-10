Die Serama-Hühner von Familie Tannert aus Ranzenbüttel gehören offiziell Tochter Trija. (Tom Wesse)

Berne. Bei Annika Tannert stolziert ein Hahn durch die Sandkiste. Ein Zwergseidenhuhn scharrt im Boden des benachbarten Blumenbeetes. In einem offenen Kaninchenstall hält eine weitere Henne ihre acht Küken warm. „Morgen oder übermorgen führt die ihre Küken durch den Garten“, blickt Geflügelhalterin Annika Tannert voraus. Auf den Anblick freut sie sich bereits.

Seit rund vier Jahren besitzt und züchtet die Ranzenbüttelerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim und den Kindern Trija und Tinus Rassegeflügel. Neben Seidenzwerghühnern hält die Familie Hennen und Hähne der Rassen Serama und Araucana. „Und ein paar Hybride sind auch dabei, weil die so viele Eier legen“, erzählt Annika Tannert. Züchterisch seien die großen braunen Hühner allerdings wenig interessant. „Die sind das, was man als Haus- und Hofhuhn kennt“, sagt die Züchterin, „aber keine Rasse.“ Also keine Hennen und Hähne, mit denen Züchter auf Ausstellungen punkten könnten.

Auch mit ihren Seramas kann die Bernerin nicht an Rassegeflügelschauen teilnehmen. Die kleinsten und leichtesten Zwerghühner der Welt sind in vielen westlichen Ländern, darunter Deutschland, noch nicht als Rasse anerkannt. Ihnen fehlen typische Zuchtmerkmale wie wünschenswerte Farbschläge. „Aber sie sind dabei, anerkannt zu werden“, weiß Annika Tannert.

Die Ranzenbüttelerin mag ihr kleines weißes Federvieh dennoch: „Die sind klein, machen im Garten nicht so viel kaputt und legen verhältnismäßig viele Eier.“ Krähen können sie aber schon. Ein Hahn lässt lautstark von sich hören.

Ganze Familie ist Mitglied

Da kleine Tiere für die Mutter zweier Kindergartenkinder gut zu kleinen Menschen passen, gilt die vierjährige Tochter Trija offiziell als Besitzerin der Seramas. Der ein Jahr ältere Bruder Tinus habe es dagegen nicht so mit Tieren, sagt Annika Tannert. Er spielt lieber Fußball. Mitglied im Stedinger Rassegeflügelzuchtverein Berne ist er dennoch, ebenso wie auch Ehemann Tim.

Begonnen hat die Tannertsche Geflügelzucht „mit komischen Kampfhühnern“, erinnert sich Tannert lachend. „Als wir die Satsumadori hatten, haben alle gesagt, dass wir hässliche Hühner haben“, erzählt die Züchterin. Deshalb stieg sie auf Seidenhühner um. „Die ersten haben wir von einem Kumpel bekommen.“ Das flauschige Gefieder der selbst an den Beinen mit Federn ausgestatteten Seidenhühner gefällt der Bernerin noch heute gut. „Die sehen so witzig aus.“

Und auch große Hühner haben in den Ställen und in Tannerts Garten am Rande der Wohnsiedlung ein Zuhause gefunden: Araucana. Typisch für die Rasse, von denen die Berner weiße und schwarze Exemplare halten, ist die Schwanzlosigkeit. Das bedeutsamere Merkmal der Araucana sind jedoch ihre grünen Eier. „Wenn man verschiedene Hühner hat, hat man eine bunte Eierauswahl“, freut sich die Besitzerin, die jeden Abend ihre Sammelrunde macht. Die Araucana seien zudem auf zweifache Weise zu nutzen. „Wenn man mal einen Hahn zu viel hat, ist da auch was dran“, deutet die Züchterin eine weitere Verwendung als Nahrungsmittel an.

Sie selbst sind bereits vor einigen Jahren unter die Geflügelzüchter gegangen. Doch Annika Tannert beobachtet, dass es im Zuge der Corona-Pandemie einen Trend zum eigenen Nutzvieh gibt. „Viele gehen zur Selbstversorgung über. Die sagen sich: Dann haben wir unsere eigenen Eier und Fleisch im Garten.“ Sie selbst habe angefangen, Gemüse anzubauen.

In diesem Oktober hatte Annika Tannert ihr Federvieh erstmals bei der jährlich in den Herbstferien stattfindenden Vereinsschau des Stedinger Rassegeflügelzuchtvereins Berne ausstellen wollen. Doch dann begann die Corona-Pandemie und die Ausstellung in der Aula der Comenius-Grundschule wurde abgesagt.

Einen Richterspruch zu ihren Tieren wird sich Annika Tannert aber wohl dennoch anhören können. In diesem Jahr sollen alle interessierten Züchter des Vereins einen Termin erhalten, zu dem sie einer Jury eine kleine Auswahl ihrer Tiere vorstellen dürfen, kündigte der Vorsitzende des Stedinger Rassegeflügelzuchtvereins, Torsten Bruns, an. Unter Einhaltung der Hygieneregeln soll jeweils ein Züchter eine halbe Stunde Zeit für die Bewertung seiner Tiere durch einen anerkannten Richter erhalten.

Annika Tannert ahnt schon, dass ihre Tiere bezüglich Gefiederstruktur und Farben Abzüge erhalten werden. Für die Teilnehmer an Schönheitswettbewerben unter den Tieren sind Aufenthalte im Garten manchmal von Nachteil. „Andere Züchter haben mir erzählt, dass UV-Licht schädlich fürs Gefieder ist und dass die Tiere nichts Gelbes fressen sollen.“ Doch von derlei Restriktion hält die Bernerin nichts. „Die Hühner sollen raus und sich bewegen. Und die können auch nicht nur von Körnern leben. Die brauchen Insekten, Gras und Regenwürmer“, ist sie überzeugt. „Hier dürfen die Hühner noch Hühner sein.“

Zur Sache

„Die sind klein und legen verhältnismäßig viele Eier.“

Geflügelzüchterin Annika Tannert